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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4635463646374638

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:36

[quote="4326874:Vitl"]
Он получает прибыль (деньги) два раза через товар , так как я считаю что доллар тоже товар. А вопрос был к тем , кто играет на спекуляции ,а не к торговцам ,их риски нам известны , меняют цены.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:56

  w_bufett написав:
  Рубанок написав:w_bufet

Логіка в тому щоб штучно створивши ілюзію через укріплення гривні про надлишок валюти, змусити матрасників ( до яких на 50% відношусь і я) продавати "елітним" задешево бакі. Якщо це робити по 33-35 на це треба багато гривні, яка, попавши на ринок викличе паніку і подальший виток інфляції і девальвації і, відповідно, загрозу відлучення від корита обуреними масами, які бдуть науськуватися всякіми Юльками, Бойками, Рабіновичами, які рвуться до цього корита. Якщо викупляти по 26 у тих хто повірив у наше світле майбутнє, продавши попередньо по 28.9 тим хто у нього зовсім не вірив, то можна нормально наваритися і при цьому наказати і перших і других. В перших ще є шанси в цій грі, бо можна вчасно вскочити в долар з наваром. Пощастить, правда, не всім :)


А если Вы увидите 23 и ниже? Чем будете оправдываться? :shock:
Я думаю , что работодатели экспортеры понизят вам зарплату, так как будут нести убытки.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:01

Re: Валютный рынок в контексте

Повышенная концентрация коллег на форуме, которых хлебом не корми, дай: побеспокоиться за "оленей", поинтересоваться кто и когда слил/откупил, указать (часто в грубой форме) на якобы ошибки/потери, посыпать соль на воображаемые раны и дать "высокоценные" советы, которые приведут 100% к манне небесной - это все издержки степного менталитета?
З.ы. Такое впечатление, что состояние собственных финансов и "возня" с ними - это вообще неинтересно. А вот как у соседа дела... Понимание чужих: потребностей, условий, действий (в конце концов) - что дает?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:03

  козак написав: - что дает?

Чувство собственной значимости.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:07

Re: Валютный рынок в контексте

  w_bufett написав:А если Вы увидите 23 и ниже?
+ещё подымут минималку до 7к=300$! Мин.пенсия будет 100$! Это будет гарантированная победа на выборах,хотя и так всё ясно! Зато как заживём! Вы только представьте себе(с)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:09

vovan_prm "Понимание". Забыл в кавычки взять :oops:
З.ы. Никто здесь разжевывать не будет.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:34

  w_bufett написав:
  hamster bear написав:

w_bufett

А если вот так:

А теперь можно спокойно подниматься на 28.00 и там много много продавать, а то что вам надо было "скупаться", это не к Якову, это к работе над ошибками. :lol:

Так что это не идиотизм, а чудесная работа,можно сказать филигранная и причём на упреждение,всё как в аптеке,снимаю шляпу! :idea:

Имхо, но сильно ниже 24 не пустят даже в июле, это правильно и логично, думаю это всех устроит,а осенью плавненько поползём ниже... :mrgreen:


Позвольте процитировать классика: "Чтобы что-то ненужное продать, нужно сначала что-то ненужное купить, а денег у нас нет" (с)Кот Матроскин. В применении к нашим реалиям валюты для беспредельной продажы в закромах родины нет (неофициально от НБУ), а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного. Солидарен с somilitark. Гривна сильно упадет. Это не вопрос "если", а вопрос "когда". Но до конца года, даже без МВФ, тепловоз курсовой стабильности с машинистом в Бриони у руля дотянет по рейкам 26-29.5 до промежуточной станции "1 января 2019".


Если соблюдать логику на сейчас, курс должен быть 33-35.
Если брать практику, мы видим 26,5.
Чем Вы можете объяснить такой дисбаланс? :wink:


При отсутствии необходимости "держать курс зубами" и до тех пор пока экспорт исправно поставляет валюту на наш валютный рынок (а ценового разворота на мировых сырьевых рынках не было) НБУ достаточно небольшого количества валютных ресурсов, чтобы направлять/подправлять тренд МБВР в нужном направлении, в т.ч. управляя доступностью гривневого ресурса. Думаю валютная либерализация и нулевая декларация - это продолжение попыток завлечь (именно так, а не привлечь)валюту авантюристов и отечественных, но недалеких бояр в украинские банки.

Падающего подтолкни. Прыгающего придержи. Заработанную Нацбанком на этих качельках валюту направь на выплату долгов. Своей сетке обменников и партнеров дай зарабоать на инсайде по движению рынка туда/сюда.

Все-это работает до разворота фундаментальных факторов или появления пресловутых "черных лебедей" в т.ч. нефинансового свойства - теракт, паника любого свойства, досрочные выбора, плокулол-неюрист и тд. Кроме того, на фоне внешних выплат и отсутствия программы сотрудничества с МВФ, никакие лебеди не понадобятся уже в начале следующего года. Кризис прийдет спокойно и найдет всех, кто не спрятался.

P.S. Все ИМХО, без апломба и с готовностью выслушать разумные альтернативные мнения.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:53

  козак написав:vovan_prm "Понимание". Забыл в кавычки взять :oops:
З.ы. Никто здесь разжевывать не будет.
Так может "разжуете" не "разжованное" ,а то без Вас "прожевать" не можем.Это по аналоги:"Я зашел в Верховную Раду и не понимаю зачем я сюда зашел ,видать я умный и удалюсь,чтобы все подумали, что я самый умный".
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 4635463646374638
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