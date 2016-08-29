[quote="4326874:Vitl"]
Он получает прибыль (деньги) два раза через товар , так как я считаю что доллар тоже товар. А вопрос был к тем , кто играет на спекуляции ,а не к торговцам ,их риски нам известны , меняют цены.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:36
[quote="4326874:Vitl"]
Он получает прибыль (деньги) два раза через товар , так как я считаю что доллар тоже товар. А вопрос был к тем , кто играет на спекуляции ,а не к торговцам ,их риски нам известны , меняют цены.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:56
Я думаю , что работодатели экспортеры понизят вам зарплату, так как будут нести убытки.
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:01
Re: Валютный рынок в контексте
Повышенная концентрация коллег на форуме, которых хлебом не корми, дай: побеспокоиться за "оленей", поинтересоваться кто и когда слил/откупил, указать (часто в грубой форме) на якобы ошибки/потери, посыпать соль на воображаемые раны и дать "высокоценные" советы, которые приведут 100% к манне небесной - это все издержки степного менталитета?
З.ы. Такое впечатление, что состояние собственных финансов и "возня" с ними - это вообще неинтересно. А вот как у соседа дела... Понимание чужих: потребностей, условий, действий (в конце концов) - что дает?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:03
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:07
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:09
vovan_prm "Понимание". Забыл в кавычки взять
З.ы. Никто здесь разжевывать не будет.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:34
При отсутствии необходимости "держать курс зубами" и до тех пор пока экспорт исправно поставляет валюту на наш валютный рынок (а ценового разворота на мировых сырьевых рынках не было) НБУ достаточно небольшого количества валютных ресурсов, чтобы направлять/подправлять тренд МБВР в нужном направлении, в т.ч. управляя доступностью гривневого ресурса. Думаю валютная либерализация и нулевая декларация - это продолжение попыток завлечь (именно так, а не привлечь)валюту авантюристов и отечественных, но недалеких бояр в украинские банки.
Падающего подтолкни. Прыгающего придержи. Заработанную Нацбанком на этих качельках валюту направь на выплату долгов. Своей сетке обменников и партнеров дай зарабоать на инсайде по движению рынка туда/сюда.
Все-это работает до разворота фундаментальных факторов или появления пресловутых "черных лебедей" в т.ч. нефинансового свойства - теракт, паника любого свойства, досрочные выбора, плокулол-неюрист и тд. Кроме того, на фоне внешних выплат и отсутствия программы сотрудничества с МВФ, никакие лебеди не понадобятся уже в начале следующего года. Кризис прийдет спокойно и найдет всех, кто не спрятался.
P.S. Все ИМХО, без апломба и с готовностью выслушать разумные альтернативные мнения.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:53
Так может "разжуете" не "разжованное" ,а то без Вас "прожевать" не можем.Это по аналоги:"Я зашел в Верховную Раду и не понимаю зачем я сюда зашел ,видать я умный и удалюсь,чтобы все подумали, что я самый умный".
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