А теперь можно спокойно подниматься на 28.00 и там много много продавать, а то что вам надо было "скупаться", это не к Якову, это к работе над ошибками.



Так что это не идиотизм, а чудесная работа,можно сказать филигранная и причём на упреждение,всё как в аптеке,снимаю шляпу!



Позвольте процитировать классика: "Чтобы что-то ненужное продать, нужно сначала что-то ненужное купить, а денег у нас нет" (с)Кот Матроскин. В применении к нашим реалиям валюты для беспредельной продажы в закромах родины нет (неофициально от НБУ), а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного. Солидарен с somilitark. Гривна сильно упадет. Это не вопрос "если", а вопрос "когда". Но до конца года, даже без МВФ, тепловоз курсовой стабильности с машинистом в Бриони у руля дотянет по рейкам 26-29.5 до промежуточной станции "1 января 2019".



Если соблюдать логику на сейчас, курс должен быть 33-35.

Если брать практику, мы видим 26,5.

При отсутствии необходимости "держать курс зубами" и до тех пор пока экспорт исправно поставляет валюту на наш валютный рынок (а ценового разворота на мировых сырьевых рынках не было) НБУ достаточно небольшого количества валютных ресурсов, чтобы направлять/подправлять тренд МБВР в нужном направлении, в т.ч. управляя доступностью гривневого ресурса. Думаю валютная либерализация и нулевая декларация - это продолжение попыток завлечь (именно так, а не привлечь)валюту авантюристов и отечественных, но недалеких бояр в украинские банки.



Падающего подтолкни. Прыгающего придержи. Заработанную Нацбанком на этих качельках валюту направь на выплату долгов. Своей сетке обменников и партнеров дай зарабоать на инсайде по движению рынка туда/сюда.



Все-это работает до разворота фундаментальных факторов или появления пресловутых "черных лебедей" в т.ч. нефинансового свойства - теракт, паника любого свойства, досрочные выбора, плокулол-неюрист и тд. Кроме того, на фоне внешних выплат и отсутствия программы сотрудничества с МВФ, никакие лебеди не понадобятся уже в начале следующего года. Кризис прийдет спокойно и найдет всех, кто не спрятался.



Money talks, bullshit walks, that is how life goes.