Додано: Вів 20 бер, 2018 14:01

Повышенная концентрация коллег на форуме, которых хлебом не корми, дай: побеспокоиться за "оленей", поинтересоваться кто и когда слил/откупил, указать (часто в грубой форме) на якобы ошибки/потери, посыпать соль на воображаемые раны и дать "высокоценные" советы, которые приведут 100% к манне небесной - это все издержки степного менталитета?

З.ы. Такое впечатление, что состояние собственных финансов и "возня" с ними - это вообще неинтересно. А вот как у соседа дела... Понимание чужих: потребностей, условий, действий (в конце концов) - что дает?

"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"