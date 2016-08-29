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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4636463746384639

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:48

  Перес де Куэльяр написав:
  Вело написав:
  Перес де Куэльяр написав:Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.

Все оптовые торговцы серым импортом покупают в тот же день после прихода гривны. По любому курсу. Кстати там основной оборот валюты, а не у спекулянтов с нашего форума.
Я услышал ваше мнение ,торговцам курс не важен .Все риски оплачивает "перес Ічний".

Немного неверные акценты.
Курс торговцам, конечно, важен - от этого зависят цены и, следовательно продажи. Но курсовые риски торговцы на себя принимать не хотят, играться с валютой у них, как правило, нет ни времени, ни желания.

bugalter
Перес де Куэльяр писал(а):
Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.

Только могут сказать ,зато я сплю спокойно. :mrgreen: В чем я очень сомневаюсь :)

Думаете, в этом году уже не будет выше, чем по "по /65-90"?
Ожидаете, как w_bufett и 2006-й (хотя в 2006-м не уверен :) ), осенью 23 и ниже?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:58

  hamster bear написав:Все-это работает до разворота фундаментальных факторов или появления пресловутых "черных лебедей" в т.ч. нефинансового свойства - теракт, паника любого свойства, досрочные выбора, плокулол-неюрист и тд. Кроме того, на фоне внешних выплат и отсутствия программы сотрудничества с МВФ, никакие лебеди не понадобятся уже в начале следующего года. Кризис прийдет спокойно и найдет всех, кто не спрятался.

P.S. Все ИМХО, без апломба и с готовностью выслушать разумные альтернативные мнения.


Надьку посадят послезавтра. Ст. лейтенант Гарбузюк уже сидит. Но это ни о чем не говорит. Взгляд всех военных прикован к куполу и к кварталу в целом. Но потом курс выгодно для нас стабилизируется. На годы и целые десятилетия. :wink:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:06

продал альфа банк 26.30 час назад )
2 человека продали доллары перед мной - думаю что вниз :D !
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:11

  vitaliy0734998884 написав:продал альфа банк 26.30 час назад )
2 человека продали доллары перед мной - думаю что вниз :D !

А чому не в ПУМБ по 26,40 раз вже на такий крок пішли :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:34

Libo

Здравствуйте.
Я , как бы напомнить , что Вы за нашу "героиню" слезу пускали .
Мол освободить ее , вместо осмотра у психиатра.

Ну Что бы потом не запутались.
Вытру через 5минут
холява
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  #<1 ... 4636463746384639
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