Перес де Куэльяр написав:Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.
Все оптовые торговцы серым импортом покупают в тот же день после прихода гривны. По любому курсу. Кстати там основной оборот валюты, а не у спекулянтов с нашего форума.
Я услышал ваше мнение ,торговцам курс не важен .Все риски оплачивает "перес Ічний".
Немного неверные акценты. Курс торговцам, конечно, важен - от этого зависят цены и, следовательно продажи. Но курсовые риски торговцы на себя принимать не хотят, играться с валютой у них, как правило, нет ни времени, ни желания.
bugalter
Перес де Куэльяр писал(а): Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.
Только могут сказать ,зато я сплю спокойно. В чем я очень сомневаюсь
Думаете, в этом году уже не будет выше, чем по "по /65-90"? Ожидаете, как w_bufett и 2006-й (хотя в 2006-м не уверен ), осенью 23 и ниже?
hamster bear написав:Все-это работает до разворота фундаментальных факторов или появления пресловутых "черных лебедей" в т.ч. нефинансового свойства - теракт, паника любого свойства, досрочные выбора, плокулол-неюрист и тд. Кроме того, на фоне внешних выплат и отсутствия программы сотрудничества с МВФ, никакие лебеди не понадобятся уже в начале следующего года. Кризис прийдет спокойно и найдет всех, кто не спрятался.
P.S. Все ИМХО, без апломба и с готовностью выслушать разумные альтернативные мнения.
Надьку посадят послезавтра. Ст. лейтенант Гарбузюк уже сидит. Но это ни о чем не говорит. Взгляд всех военных прикован к куполу и к кварталу в целом. Но потом курс выгодно для нас стабилизируется. На годы и целые десятилетия.