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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4636463746384639

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:48

  Перес де Куэльяр написав:
  Вело написав:
  Перес де Куэльяр написав:Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.

Все оптовые торговцы серым импортом покупают в тот же день после прихода гривны. По любому курсу. Кстати там основной оборот валюты, а не у спекулянтов с нашего форума.
Я услышал ваше мнение ,торговцам курс не важен .Все риски оплачивает "перес Ічний".

Немного неверные акценты.
Курс торговцам, конечно, важен - от этого зависят цены и, следовательно продажи. Но курсовые риски торговцы на себя принимать не хотят, играться с валютой у них, как правило, нет ни времени, ни желания.

bugalter
Перес де Куэльяр писал(а):
Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.

Только могут сказать ,зато я сплю спокойно. :mrgreen: В чем я очень сомневаюсь :)

Думаете, в этом году уже не будет выше, чем по "по /65-90"?
Ожидаете, как w_bufett и 2006-й (хотя в 2006-м не уверен :) ), осенью 23 и ниже?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:58

  hamster bear написав:Все-это работает до разворота фундаментальных факторов или появления пресловутых "черных лебедей" в т.ч. нефинансового свойства - теракт, паника любого свойства, досрочные выбора, плокулол-неюрист и тд. Кроме того, на фоне внешних выплат и отсутствия программы сотрудничества с МВФ, никакие лебеди не понадобятся уже в начале следующего года. Кризис прийдет спокойно и найдет всех, кто не спрятался.

P.S. Все ИМХО, без апломба и с готовностью выслушать разумные альтернативные мнения.


Надьку посадят послезавтра. Ст. лейтенант Гарбузюк уже сидит. Но это ни о чем не говорит. Взгляд всех военных прикован к куполу и к кварталу в целом. Но потом курс выгодно для нас стабилизируется. На годы и целые десятилетия. :wink:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:06

продал альфа банк 26.30 час назад )
2 человека продали доллары перед мной - думаю что вниз :D !
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:11

  vitaliy0734998884 написав:продал альфа банк 26.30 час назад )
2 человека продали доллары перед мной - думаю что вниз :D !

А чому не в ПУМБ по 26,40 раз вже на такий крок пішли :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:34

удалил
холява
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 8,21 коп., на торгах вторника вырос на 13,49 коп., оказавшись на уровне 26,3011 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 марта с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,32/26,35 UAH/USD.

Спустя 40 минут СКВ, продолжая снижаться, упав к 26,27/26,30 UAH/USD.

После периода относительной стабильности, с появлением около 11.04 на рынке системных игроков, доллар прекратил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,28/26,32, а спустя 30 минут, на 11.34 Киева, СКВ, немного просев, оказалась на уровне 26,28/26,30 UAH/USD.

Пополудни, на 12.02 «американец» по сути, не изменил свое местоположение, оказавшись на отметке 26,29/26,31 UAH/USD на фоне установившегося покоя на валютном межбанке.
Перерыв на обед около 13.06 рынок безналичного доллара встретил небольшим отскоком: 26,32/26,34 UAH/USD. Спустя 25 минут, предположительно, стараниями вернувшихся на рынок разочарованных условиями минфиновского аукциона по размещению ОВГЗ, курс СКВ пролонгировав рост, акцентировав его в менее значимых оферах, сумев поднять цену доллар по состоянию на 14.40 до уровня 26,32/26,37 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке по сути до самого закрытия сессии.

На цифре 26,32/26,36 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 20 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3011 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,29% с 28,0672 UAH/USD до 26,3011 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 20 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 20 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, как известно, по вторникам растет объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.

Во-вторых, затянувшееся с 14 марта «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара на 52,01 коп., одновременно сузив курсовой зазор с наличной СКВ и лишившись привлекательности для покупок импортерами. Это сделало рынок безналичной СКВ «малоинтересным» для спекуляций, вынудив тамошних игроков искать другие места для инвестиций.

В-третьих, ко вторнику подвернулось такое место: Минфин анонсировал аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. Для этого проекта требовалась гривня, которую инвесторы получали на межбанке, продавая доллар.

Судя по динамике индикаторов состояния гривневого ресурса, здесь наметились проблемы. Об этом дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн.
Тренд подтвердил рост второго показателя состояния гривневой ликвидности, ставок по межбанковским кредитам overnight.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 марта повысились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, как известно, во вторник растет приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.

Во-вторых, появление на рынке «зеленых медведей» также стимулирует ликвидность.

В-третьих, доллар довольно активно продавали участники аукциона ОВГЗ.

В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (сессия в начале новой недели редко радует рынок ликвидностью) снята с повестки дня.

Дата: 20 марта 2018 г. 17.21

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,33/26,42 UAH/USD (с утра – 26,35/26,50 UAH/USD, к полудню - 26,30/26,40 UAH/USD)
€ – 32,40/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55/32,75 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Поначалу это равновесие было в большей степени виртуальным, без сделок. В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».

Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро заметно понизились на фоне отсутствия спроса, что сформировало «техническое» преобладание клиентских оферов валюты: 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», незначительное преобладание «приноса».

После обеда на рынке Днепра удалось сбалансировать рынок, стимулировав клиентские покупки «американца». Но «поезд ушел» -дополуденная односторонняя торговля принесла свои плоды – несмотря на итоговый баланс, обороты на наличном рынке Днепра остались на низком уровне, заслужив, как и накануне, «тройку».


Дата: 20 марта 2018 г. на 17.00
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,36/26,40-45 UAH/USD (с утра 26,30/26,45-50 UAH/USD, к полудню 26,30/26,40 UAH/USD)
€ 32,50/32,65 UAH/EUR (с утра 32,60/32,80 UAH/EUR, к полудню 32,55/32,75 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок.

К полудню это настроение сменилось довольно низколиквидной торговлей в условиях преобладания клиентского предложения. Это заставило местных дилеров внести коррективы в действующие цены.

К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,55/32,75 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы некоторое преобладание клиентского предложения валюты, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.

После обеда, на киевском рынке установилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, позволившая наверстать упущенное в оборотах. Последние, заслужив по итогам вторника «твердую четверку», констатировали улучшение посредственных показателей предыдущей сессии. Несмотря на оставшийся незначительный «перекос» в сторону клиентских оферов.


Дата: 20 марта 2018 г.

17.13 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,35/26,45 UAH/USD (с утра - 26,35/26,45 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,35 UAH/USD)
€ – 32,60/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,80 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,68 UAH/EUR)
RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB (с утра - 0,452/0,458 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,466 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (от $20 тыс.) клиентского «приноса».

В период до полудня котировки доллара на рынке города снижались, реагируя на сохранение клиентских оферов.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметных переменах в ценах (26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,50/32,68 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB). Здесь сохранился наблюдавшийся с утра оптовый клиентский «принос».

После обеда, около 13.00, на рынке Запорожья резко выросли клиентские покупки в паре доллар-гривня, поначалу выровняв рынок в баланс, а ближе к вечеру сформировав некоторое преобладание спроса.

Этот итоговый «перекос» незначительно ухудшил показатели вторника, заслужившие «четверку».


Дата: 20 марта 2018 г. на 16.45
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,35/26,50 UAH/USD (с утра - 26,41/26,55 UAH/USD, к полудню - 26,31/26,40 UAH/USD)
€ – 32,42/32,86 UAH/EUR (с утра – 32,61/32,96 UAH/EUR, к полудню - 32,49/32,74 UAH/EUR)
RUB 0,451/0,459 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,459 UAH/RUB, к полудню - 0,451/0,456 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:45

Re: Валютный рынок в контексте

http://www.bbc.com/russian/news-43458602
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:56

  козак написав:http://www.bbc.com/russian/news-43458602

Мы жалуемся на жадные банки :)
А тут 8% комиссии за возможность, по сути, рассчитаться по безналу, имитируя наличную форму! Кажется, это немного много.
Сибарит
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