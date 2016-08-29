RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4637463846394640

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:35

  Перес де Куэльяр написав:
  козак написав:Повышенная концентрация коллег на форуме, которых хлебом не корми, дай: побеспокоиться за "оленей", поинтересоваться кто и когда слил/откупил, указать (часто в грубой форме) на якобы ошибки/потери, посыпать соль на воображаемые раны и дать "высокоценные" советы, которые приведут 100% к манне небесной - это все издержки степного менталитета? З.ы. Такое впечатление, что состояние собственных финансов и "возня" с ними - это вообще неинтересно. А вот как у соседа дела... Понимание чужих: потребност

После Ваших постов , здесь вообще писать никто не будет . Заполняте эфир своими «загадками». Умный человек.

*Відправлено з Чату

Мне кажется Вы напрасно наехали на козака.
По-моему, он имел ввиду не Вас - у Вас интерес к чужим сливам/откупам объясняется желанием понять дальнейшие движения курса.
Но есть ряд "товарищей", у кот. этот интерес вызван исключительно желанием позлорадствовать и "а я же говорил (предупреждал, пророчил ...)", и желанием утвердить всех в мысли, что гривня будет только укрепляться или по крайней мере дойдёт до 25 (23, 20, ...)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 20 бер, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9123
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2902 раз.
Подякували: 2612 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:46

  Сибарит написав:
  козак написав:http://www.bbc.com/russian/news-43458602

Мы жалуемся на жадные банки :)
А тут 8% комиссии за возможность, по сути, рассчитаться по безналу, имитируя наличную форму! Кажется, это немного много.

По сообщению сложно судить, но, тут, по-видимому. ситуация другая.
Похоже, тут можно провести аналогию с нашими купонами в самом начале раскола Союза, когда имея деньги нельзя было купить товар, не имея купонов. Т.е. эти "элорса" и "панали", возможно, фактически дают "право на покупку", кот. без них осуществить невозможно.
Второй вариант - эти "валюты", может быть, дают возможность превысить установленный лимит ежедневных расходов, о кот. говорится в статье.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9123
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2902 раз.
Подякували: 2612 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:49

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Похоже, тут можно провести аналогию с нашими купонами

Ситуация противоположна. У нас денег было больше, чем товаров. У них проблема в том, что не успевают печатать и развозить наличные деньги. Есть товар, есть безналичные деньги у людей, но нет физического средства расчетов. Эти "деньги" - это, по сути, особо извращенная форма эквайринга.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2855
З нами з: 02.09.15
Подякував: 437 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4637463846394640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1078, 1079, 1080
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10792 1139771
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 19:38
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 609, 610, 611
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6109 1295574
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 15:52
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34916
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.