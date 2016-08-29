козак написав:Повышенная концентрация коллег на форуме, которых хлебом не корми, дай: побеспокоиться за "оленей", поинтересоваться кто и когда слил/откупил, указать (часто в грубой форме) на якобы ошибки/потери, посыпать соль на воображаемые раны и дать "высокоценные" советы, которые приведут 100% к манне небесной - это все издержки степного менталитета? З.ы. Такое впечатление, что состояние собственных финансов и "возня" с ними - это вообще неинтересно. А вот как у соседа дела... Понимание чужих: потребност
После Ваших постов , здесь вообще писать никто не будет . Заполняте эфир своими «загадками». Умный человек.
Мне кажется Вы напрасно наехали на козака. По-моему, он имел ввиду не Вас - у Вас интерес к чужим сливам/откупам объясняется желанием понять дальнейшие движения курса. Но есть ряд "товарищей", у кот. этот интерес вызван исключительно желанием позлорадствовать и "а я же говорил (предупреждал, пророчил ...)", и желанием утвердить всех в мысли, что гривня будет только укрепляться или по крайней мере дойдёт до 25 (23, 20, ...)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 20 бер, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Мы жалуемся на жадные банки А тут 8% комиссии за возможность, по сути, рассчитаться по безналу, имитируя наличную форму! Кажется, это немного много.
По сообщению сложно судить, но, тут, по-видимому. ситуация другая. Похоже, тут можно провести аналогию с нашими купонами в самом начале раскола Союза, когда имея деньги нельзя было купить товар, не имея купонов. Т.е. эти "элорса" и "панали", возможно, фактически дают "право на покупку", кот. без них осуществить невозможно. Второй вариант - эти "валюты", может быть, дают возможность превысить установленный лимит ежедневных расходов, о кот. говорится в статье.
ЛАД написав:Похоже, тут можно провести аналогию с нашими купонами
Ситуация противоположна. У нас денег было больше, чем товаров. У них проблема в том, что не успевают печатать и развозить наличные деньги. Есть товар, есть безналичные деньги у людей, но нет физического средства расчетов. Эти "деньги" - это, по сути, особо извращенная форма эквайринга.