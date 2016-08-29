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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4638463946404641

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:17

Re: Валютный рынок в контексте

  Karp написав:Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.


Можно вопрос. Что такое МВФ. Ну вику хотя бы посмотрите и вдумайтесь.
Стабильность страны, её валюты и её БЮДЖЕТА. И как глубоко зарыты данные средства СДР от МВФ в ЗРВ Украины, и как они влияют на финансы Украины?. (подсказка с инета)
Чую, кроме круглого леса, мы сделку века, газ-трубу отдать должны.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:20

  lockinoenp написав:3, Курс нам любой нарисуют. Но дефолта и "независимости" нас не опустят или не допустят. Будет крайность, нальют. Греции больше дарили.


А почему? Я понимаю Греция - это можно сказать "свои". А какой смысл "тянуть" нас? Чтоб забрать ранее выданное? Так для этого придётся снова "дать" в долг. А так дефолт, банкротство. Скупай сель хоз землю, фабрики, что-то на металл, а что-то и возродится через 5-7 лет как птица Феникс из пепла. Плюс бонусом дармовая рабочая сила, которая уже работает не за кредитный рено логан, а за еду. Самые красивые девушки едут в европу, улучшать генофонд. Не очень красивые тоже едут, т.к. априори красивее среднестатистической немки. Зажравшиеся айтишники наконец-то выползут из своих кают в галерах, заведут трактор и поедут работать в Европу (так как тут будет не безопасно), и будут там платить в казну налоги как все, а не пять процентов (получается для европейцев и тут профит). Так почему им не выгоден этот самый дефолт?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:35

  sinus написав:
  FairyPrince написав:Перес, як ви думаєте, чи може бути ріст вже від сьогоднішньої ціни, чи тут немає логіки, бо їм би краще спочатку обновити дно, щоб народ в страху почав зливати бакс і вони гарно затарились ? Вроді ви раніше висловлювали подібну думку?
З іншого боку, якщо з цього місця премо вверх у район 27, то по цій же логіці, туди попруть лише за тим щоб налити всім бажаючим по 27, а далі вниз?

Логики уже нет! Сценарий 2008-люби друзи-думаю повторится,но иначе немного- и сдерут с нас и останутся те же,а потом,а что будет потом?


Я так думаю, 2008 это тест. Кто куда и как. Мы мелочь в этом деле. Но понесём потери, ибо...
Сначала негр в стране Куклуксклана, потом рыжий, ну это как Жириновский в России президент, ожидать можно всего.
Логики в экономике я уже давно не вижу. Хуже, если, отсутствие логики в денежных делах перерастёт в дела политических, Ибо рубль стоит впереди экономики (рождён при союзе, потому денежная единица- рубль).
Нэпонымаю.
РыСы. Выноват. Рубл стоит впереди политики. Ну больше закуска, на автомате набрал.
Востаннє редагувалось lockinoenp в Вів 20 бер, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:36

  lockinoenp написав:
  Karp написав:Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.


Можно вопрос. Что такое МВФ. Ну вику хотя бы посмотрите и вдумайтесь.
Стабильность страны, её валюты и её БЮДЖЕТА. И как глубоко зарыты данные средства СДР от МВФ в ЗРВ Украины, и как они влияют на финансы Украины?. (подсказка с инета)
Чую, кроме круглого леса, мы сделку века, газ-трубу отдать должны.

я не зовсім зрозумів Вас шановний. Ви кому питання задаєте? Мені, Данилюку чи автору статті?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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