Додано: Вів 20 бер, 2018 22:20

lockinoenp написав: 3, Курс нам любой нарисуют. Но дефолта и "независимости" нас не опустят или не допустят. Будет крайность, нальют. Греции больше дарили.

3, Курс нам любой нарисуют. Но дефолта и "независимости" нас не опустят или не допустят. Будет крайность, нальют. Греции больше дарили.

А почему? Я понимаю Греция - это можно сказать "свои". А какой смысл "тянуть" нас? Чтоб забрать ранее выданное? Так для этого придётся снова "дать" в долг. А так дефолт, банкротство. Скупай сель хоз землю, фабрики, что-то на металл, а что-то и возродится через 5-7 лет как птица Феникс из пепла. Плюс бонусом дармовая рабочая сила, которая уже работает не за кредитный рено логан, а за еду. Самые красивые девушки едут в европу, улучшать генофонд. Не очень красивые тоже едут, т.к. априори красивее среднестатистической немки. Зажравшиеся айтишники наконец-то выползут из своих кают в галерах, заведут трактор и поедут работать в Европу (так как тут будет не безопасно), и будут там платить в казну налоги как все, а не пять процентов (получается для европейцев и тут профит). Так почему им не выгоден этот самый дефолт?