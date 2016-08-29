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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4638463946404641

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:17

Re: Валютный рынок в контексте

  Karp написав:Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.


Можно вопрос. Что такое МВФ. Ну вику хотя бы посмотрите и вдумайтесь.
Стабильность страны, её валюты и её БЮДЖЕТА. И как глубоко зарыты данные средства СДР от МВФ в ЗРВ Украины, и как они влияют на финансы Украины?. (подсказка с инета)
Чую, кроме круглого леса, мы сделку века, газ-трубу отдать должны.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:20

  lockinoenp написав:3, Курс нам любой нарисуют. Но дефолта и "независимости" нас не опустят или не допустят. Будет крайность, нальют. Греции больше дарили.


А почему? Я понимаю Греция - это можно сказать "свои". А какой смысл "тянуть" нас? Чтоб забрать ранее выданное? Так для этого придётся снова "дать" в долг. А так дефолт, банкротство. Скупай сель хоз землю, фабрики, что-то на металл, а что-то и возродится через 5-7 лет как птица Феникс из пепла. Плюс бонусом дармовая рабочая сила, которая уже работает не за кредитный рено логан, а за еду. Самые красивые девушки едут в европу, улучшать генофонд. Не очень красивые тоже едут, т.к. априори красивее среднестатистической немки. Зажравшиеся айтишники наконец-то выползут из своих кают в галерах, заведут трактор и поедут работать в Европу (так как тут будет не безопасно), и будут там платить в казну налоги как все, а не пять процентов (получается для европейцев и тут профит). Так почему им не выгоден этот самый дефолт?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:36

  lockinoenp написав:
  Karp написав:Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.


Можно вопрос. Что такое МВФ. Ну вику хотя бы посмотрите и вдумайтесь.
Стабильность страны, её валюты и её БЮДЖЕТА. И как глубоко зарыты данные средства СДР от МВФ в ЗРВ Украины, и как они влияют на финансы Украины?. (подсказка с инета)
Чую, кроме круглого леса, мы сделку века, газ-трубу отдать должны.

я не зовсім зрозумів Вас шановний. Ви кому питання задаєте? Мені, Данилюку чи автору статті?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:56

Re: Валютный рынок в контексте

  sailed написав:А почему? Я понимаю Греция - это можно сказать "свои". А какой смысл "тянуть" нас? Чтоб забрать ранее выданное? Так для этого придётся снова "дать" в долг. А так дефолт, банкротство.


Молодца! Правильный вопрос!
Но если происнпектировать поступленя от МВФ, и наши выплаты, получитсЯ интересный график. А так паЦаны гнобитесь и варитесь в своём котле. Прижмёт вас нальём. Для их копейки, это ж не на развитие, а на отдачу долга.

А на счет своих, быстро, по памяти назови православные страны, где все мирно и жирно живут? Финляндию не трогаем, там Пасха и нам и Им.
А восточное православие, откуда и куда пошло? И что и почему там?

Да фиг с ним, закроют меня. НО не ПОНИМАЮ Я!!

А дефолта боятся не надо. Признание правды ...

ДС, я понимаю что на краткий промежуток времени мои посты это флуд. Прошу понять и простить.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Karp написав:Данилюк: Можливо, не будемо ініціювати нову програму з МВФ
Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.
Про це повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна" міністр фінансів Олександр Данилюк.
Водночас ще рік діятиме нинішня програма, і її необхідно успішно завершити.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/20/635148/
якщо уже було, то звиняйте, панове. :D


  Karp написав:я не зовсім зрозумів Вас шановний. Ви кому питання задаєте? Мені, Данилюку чи автору статті?


Человеку, который должон понимать и бред на уважаемую мной ветку не тащить. А ежели тащит, то хотабы свой комент присовокупь.

Чем это грозит читающим тему?
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:21

  lockinoenp написав:
  Karp написав:Данилюк: Можливо, не будемо ініціювати нову програму з МВФ
Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.
Про це повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна" міністр фінансів Олександр Данилюк.
Водночас ще рік діятиме нинішня програма, і її необхідно успішно завершити.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/20/635148/
якщо уже було, то звиняйте, панове. :D


  Karp написав:я не зовсім зрозумів Вас шановний. Ви кому питання задаєте? Мені, Данилюку чи автору статті?


Человеку, который должон понимать и бред на уважаемую мной ветку не тащить. А ежели тащит, то хотабы свой комент присовокупь.

Чем это грозит читающим тему?

после Вашего бреда моя ссылка мелочь... :D После Вас уже не могу комментировать. Вы гений! Все прояснили :D Особенно на счет ВИКИ. Гениально! :D Закусывайте... 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:38

Re: Валютный рынок в контексте

  Karp написав:после Вашего бреда моя ссылка мелочь... После Вас уже не могу комметировать. Вы гений! Все прояснили Особенно на счет ВИКИ. Гениально!


Для бильшого зрозуминя.
Из Вашей ссылки.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай"
Я в чём то не прав, что этот бред, верней политика где без НБУ главы, нас как зачатого младенца, 10 месяцев, держит нас на крючке курса. НЕт главы, но есть не понятный тут курс.
Где свое, Ваше мнение?
Ну, шоб зрозумилише,
"на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України."
Не все до конца поймут, дочитают Ваш посыл.

А с Викой, судя по всему, я предлогаю Вам познакомится. Для начала. Что такое МВФ, ФРС, и на чём Мир стоит.
А судя по Вашей ссылке, в ручном режиме. Надо, по балансу, нальют. Непредсказуемо. Но, имхо идём на юг. Так им надо, не понимаю, не верю, но нас гонят.
Востаннє редагувалось lockinoenp в Вів 20 бер, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:40

  Karp написав:Данилюк: Можливо, не будемо ініціювати нову програму з МВФ
Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.
Про це повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна" міністр фінансів Олександр Данилюк.
Водночас ще рік діятиме нинішня програма, і її необхідно успішно завершити.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/20/635148/
якщо уже було, то звиняйте, панове. :D


Новая программа может быть только под обицянки новой власти, которая будет её сама выполнять и смотреть Кристине в глаза. В последний год о программе МВФ никогда и ни с кем не договаривается. Это абсурд. Отстегните нам на дембель, а новое правительство будет выполнять наши цяцянки. :lol:
То, что шоколатье дадут в рамках нынешней программы, это уже маловероятно. Похерил всю службу. Обманщик и вор. Бездарь и импотент. Его скорее подтолкнут, чем помогут.
Но помощь армии резко увеличат. Уже начали. Вы не заметили? Армия воюет с врагом человечества.
Год мы спокойно держимся на жировых запасах, которые нам наели воровки Гонтарева с Рожковой. Через год весной сажаем побольше картошки. В аккурат когда будем доедать тот урожай, наступит долгожданный жир. Это уже стопудово.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Новая программа может быть только под обицянки новой власти, которая будет её сама выполнять и смотреть Кристине в глаза. В последний год о программе МВФ никогда и ни с кем не договаривается. Это абсурд.


Обицянки-цяцянки. Когда вишня цветёт. А долги отдавать треба.

А что такое "Новая программа может быть только под обицянки новой власти" Когда Крым отдавали, сами признались, что наши "друзья" сказали им "не возбухайте". А так, правьте, а надо по балансу, нальём.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:26

  lockinoenp написав:
  Libo написав:Новая программа может быть только под обицянки новой власти, которая будет её сама выполнять и смотреть Кристине в глаза. В последний год о программе МВФ никогда и ни с кем не договаривается. Это абсурд.


Обицянки-цяцянки. Когда вишня цветёт. А долги отдавать треба.

А что такое "Новая программа может быть только под обицянки новой власти" Когда Крым отдавали, сами признались, что наши "друзья" сказали им "не возбухайте". А так, правьте, а надо по балансу, нальём.

а Вы все наливаете и наливаете... :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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