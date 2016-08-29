Libo написав:

Karp написав: Данилюк: Можливо, не будемо ініціювати нову програму з МВФ

Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.

Про це повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна" міністр фінансів Олександр Данилюк.

Водночас ще рік діятиме нинішня програма, і її необхідно успішно завершити.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/20/635148/

якщо уже було, то звиняйте, панове. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.Про це повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна" міністр фінансів Олександр Данилюк.Водночас ще рік діятиме нинішня програма, і її необхідно успішно завершити.якщо уже було, то звиняйте, панове.

программа может быть только под обицянкивласти, которая будет её сама выполнять и смотреть Кристине в глаза. В последний год о программе МВФ никогда и ни с кем не договаривается. Это абсурд. Отстегните нам на дембель, а новое правительство будет выполнять наши цяцянки.То, что шоколатье дадут в рамках нынешней программы, это уже маловероятно. Похерил всю службу. Обманщик и вор. Бездарь и импотент. Его скорее подтолкнут, чем помогут.Но помощь армии резко увеличат. Уже начали. Вы не заметили? Армия воюет с врагом человечества.Год мы спокойно держимся на жировых запасах, которые нам наели воровки Гонтарева с Рожковой. Через год весной сажаем побольше картошки. В аккурат когда будем доедать тот урожай, наступит долгожданный жир. Это уже стопудово.