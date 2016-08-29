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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4639464046414642

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 06:14

  Libo написав:
  Karp написав:Данилюк: Можливо, не будемо ініціювати нову програму з МВФ
Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.
Про це повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна" міністр фінансів Олександр Данилюк.
Водночас ще рік діятиме нинішня програма, і її необхідно успішно завершити.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/20/635148/
якщо уже було, то звиняйте, панове. :D


Новая программа может быть только под обицянки новой власти, которая будет её сама выполнять и смотреть Кристине в глаза. В последний год о программе МВФ никогда и ни с кем не договаривается. Это абсурд. Отстегните нам на дембель, а новое правительство будет выполнять наши цяцянки. :lol:
То, что шоколатье дадут в рамках нынешней программы, это уже маловероятно. Похерил всю службу. Обманщик и вор. Бездарь и импотент. Его скорее подтолкнут, чем помогут.
Но помощь армии резко увеличат. Уже начали. Вы не заметили? Армия воюет с врагом человечества.
Год мы спокойно держимся на жировых запасах, которые нам наели воровки Гонтарева с Рожковой. Через год весной сажаем побольше картошки. В аккурат когда будем доедать тот урожай, наступит долгожданный жир. Это уже стопудово.
:lol: :lol: :lol:

вы ето на осень намекаете 2018 :
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:20

  Libo написав:
  ребе Нок написав:Libo а ты там в казино где ставил на зеро три раза, а всего зеро выпадало четыре раза подряд! В четвертый раз не поверил? Или увидел как выпал первый зеро и после ставил три раза?


Я поставил и выпало первый раз. Обмяк. Мои выигравшие фишки на зеро остались. Второй. Опять не трогал. Третий раз. Круги в глазах. И тут объявили перерыв. Танцы. Стриптизьм. Бухалово. Праздник тогда был. На перерыв фишки со стола вернули. Потом ставили на чистый стол. Не поставил, подумал, что игра сломана и 4-й раз не будет.
А тут бац, зеро опять!
Ну и так нормально. Выиграл тогда много.
Но и пропили тогда тоже немало...
:lol: :lol: :lol:

Казкарь ще той...Всі фішки залишав?В казино хоч раз був?Про ліміт щось чув?А пофантазувати канєшно можна...Поставив,в 36 раз більше зняв,залишив все і ще в 36 раз більше зняв,і ще раз залишив все і зняв в 36 раз більше...Потім перерва в зв'язку з переоформленням прав власності новому власнику казино пєхотному капітану!Діло було в Лас-Вегасі?І тут капітан прокинувся!Добре,що похмелитися було чим.
Qwerty
 
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