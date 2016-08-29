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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4639464046414642

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 06:14

  Libo написав:
  Karp написав:Данилюк: Можливо, не будемо ініціювати нову програму з МВФ
Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.
Про це повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна" міністр фінансів Олександр Данилюк.
Водночас ще рік діятиме нинішня програма, і її необхідно успішно завершити.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/20/635148/
якщо уже було, то звиняйте, панове. :D


Новая программа может быть только под обицянки новой власти, которая будет её сама выполнять и смотреть Кристине в глаза. В последний год о программе МВФ никогда и ни с кем не договаривается. Это абсурд. Отстегните нам на дембель, а новое правительство будет выполнять наши цяцянки. :lol:
То, что шоколатье дадут в рамках нынешней программы, это уже маловероятно. Похерил всю службу. Обманщик и вор. Бездарь и импотент. Его скорее подтолкнут, чем помогут.
Но помощь армии резко увеличат. Уже начали. Вы не заметили? Армия воюет с врагом человечества.
Год мы спокойно держимся на жировых запасах, которые нам наели воровки Гонтарева с Рожковой. Через год весной сажаем побольше картошки. В аккурат когда будем доедать тот урожай, наступит долгожданный жир. Это уже стопудово.
:lol: :lol: :lol:

вы ето на осень намекаете 2018 :
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:20

  Libo написав:
  ребе Нок написав:Libo а ты там в казино где ставил на зеро три раза, а всего зеро выпадало четыре раза подряд! В четвертый раз не поверил? Или увидел как выпал первый зеро и после ставил три раза?


Я поставил и выпало первый раз. Обмяк. Мои выигравшие фишки на зеро остались. Второй. Опять не трогал. Третий раз. Круги в глазах. И тут объявили перерыв. Танцы. Стриптизьм. Бухалово. Праздник тогда был. На перерыв фишки со стола вернули. Потом ставили на чистый стол. Не поставил, подумал, что игра сломана и 4-й раз не будет.
А тут бац, зеро опять!
Ну и так нормально. Выиграл тогда много.
Но и пропили тогда тоже немало...
:lol: :lol: :lol:

Казкарь ще той...Всі фішки залишав?В казино хоч раз був?Про ліміт щось чув?А пофантазувати канєшно можна...Поставив,в 36 раз більше зняв,залишив все і ще в 36 раз більше зняв,і ще раз залишив все і зняв в 36 раз більше...Потім перерва в зв'язку з переоформленням прав власності новому власнику казино пєхотному капітану!Діло було в Лас-Вегасі?І тут капітан прокинувся!Добре,що похмелитися було чим.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:37

  lockinoenp написав:
  sailed написав:А почему? Я понимаю Греция - это можно сказать "свои". А какой смысл "тянуть" нас? Чтоб забрать ранее выданное? Так для этого придётся снова "дать" в долг. А так дефолт, банкротство.


Молодца! Правильный вопрос!
Но если происнпектировать поступленя от МВФ, и наши выплаты, получитсЯ интересный график. А так паЦаны гнобитесь и варитесь в своём котле. Прижмёт вас нальём. Для их копейки, это ж не на развитие, а на отдачу долга.

А на счет своих, быстро, по памяти назови православные страны, где все мирно и жирно живут? Финляндию не трогаем, там Пасха и нам и Им.
А восточное православие, откуда и куда пошло? И что и почему там?

Да фиг с ним, закроют меня. НО не ПОНИМАЮ Я!!

А дефолта боятся не надо. Признание правды ...

ДС, я понимаю что на краткий промежуток времени мои посты это флуд. Прошу понять и простить.


Бог простит. ДС - нет.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:У них проблема в том, что не успевают печатать и развозить наличные деньги.

Я о том, что у "ой как плохо-плохо-плохо" дна нет.
З.ы. Вершины тоже недостижимы. Но это пока не о нас.

З.з.ы. Жуткий оффтоп (прошу прощения), но я просто оставлю это здесь:
https://site.ua/tanyaadams/12358-leto-o ... netsk-ch1/
https://site.ua/tanyaadams/12376-leto-o ... netsk-ch2/
https://site.ua/tanyaadams/12405-leto-o ... etsk-ch-3/
https://site.ua/tanyaadams/12441-leto-o ... netsk-ch4/
Востаннє редагувалось козак в Сер 21 бер, 2018 09:36, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:44

  Aqaz123 написав:
  Proofy написав:Подожду может, но ближе к лету


Пристегните ремни. НБУ включил баксовый пылесос. В полете будет трясти, если тучи и ветер, есть разница в температуре восходящих и нисходящих потоков. Далеко не каждый сумеет сохранить самообладание :wink: И зоны турбулентности редко являются неожиданностью для пилотов. Они заранее прорабатывают маршрут от и до ...


НБУ включил баксовый пылесос.
"Самые красивые девушки едут в европу, улучшать генофонд.
Зажравшиеся айтишники наконец-то выползут из своих кают в галерах, заведут трактор и поедут работать в Европу. А дефолта боятся не надо. Признание правды ...

ДС, я понимаю что на краткий промежуток времени мои посты это флуд. Прошу понять и простить. Либон.. я предлогаю Вам познакомится. Для начала. Что такое МВФ, ФРС, и на чём Мир стоит. Похерил всю службу. Обманщик и вор. Бездарь и импотент.
Но помощь армии резко увеличат. Уже начали. Вы не заметили? Армия воюет с врагом человечества.
Год мы спокойно держимся на жировых запасах, которые нам наели воровки Гонтарева с Рожковой. Через год весной сажаем побольше картошки. В аккурат когда будем доедать тот урожай, наступит долгожданный жир. Это уже стопудово." Я бы сказала, но ДС не разрешает!
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:22

Karp, це "активували" нову "учьотку" (я про lockinoenp).
Не реагуйте на тролів, а тим паче не встрягайте в довгу полеміку.
БОЙКОТ РАША-БРОКЕРІВ
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:56

  Karp написав:Данилюк: Можливо, не будемо ініціювати нову програму з МВФ
Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.
Про це повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна" міністр фінансів Олександр Данилюк.
Водночас ще рік діятиме нинішня програма, і її необхідно успішно завершити.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/20/635148/
якщо уже було, то звиняйте, панове. :D


А зачем? ;)
"Министерство финансов на аукционе 20 марта продало облигаций внутреннего госзайма на 6,366 млрд грн. В ходе первичного размещения ОВГЗ, номинированных в евро, было привлечено 123,3 млн евро. Облигации размещались почти на два года - до 27 ноября 2019-го. Минфин удовлетворил все 7 поданных заявок с доходностью от 3,95 до 4,17% годовых (средневзвешенная доходность 4,12%). Среди гривневых ОВГЗ наибольшим спросом пользовались самые короткие двухмесячные бумаги. ОВГЗ с погашением 6 июня были проданы на 964,5 млн грн под 17,44%. Остальные бумаги - от 5-месячных до 3-летних - были проданы с доходностью от 17% по коротким до 16,15% по длинным бумагам."

https://finclub.net/news/investory-skupayut-grivnevye-i-evrovye-ovgz.html
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник был реализован на практике.

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 20 марта по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2242, поднявшись до $1,2272 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2274 на открытии торгов в Европе.

Дата: 21 марта 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,31/26,45 UAH/USD
€ – 32,30/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:17

Привет из Днепра-2

К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ, за которое надо рассчитаться сегодня», - констатировал наш гуру.

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дядя Caша
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