Додано: Сер 21 бер, 2018 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник был реализован на практике.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 20 марта по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2242, поднявшись до $1,2272 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2274 на открытии торгов в Европе.



Дата: 21 марта 2018 г. на 09.55



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,31/26,45 UAH/USD

€ – 32,30/32,70 UAH/EUR

RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB



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