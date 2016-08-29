Додано: Сер 21 бер, 2018 10:45

Привет из Днепра-3



На 10.40 спуск в «теплые долины» прервался, цены немного отскочили к цифре 26,25/26,30 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием. Очевидцы регулятора не заметили.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.



На открытии торгов 21 марта в розничном сегменте очень редкие реальные сделки констатировали преобладание «приноса», отвечая на которое, валютчики более заметно понизили офера в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.



На старте торгов 20 марта в оптовом сегменте рынка реальных сделок не было, но телефонный интерес констатировал «виртуальное» преобладание клиентских оферов, на которое наши дилеры реагировали более заметным снижением позиции «предложение».



Дата: 21 марта 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.42



Мелкий опт «неформал»



$ 26,25/26,35 UAH/USD

EUR 32,40/32,55 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 марта стартовали в условиях вялого баланса спроса и оферов.



Дата: 21 марта 2018 г. на 10.47



рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,25/26,35 UAH/USD

€ 32,45/32,60 UAH/EUR

RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания оптового (от $20 тыс) клиентского «приноса». Как и накануне.



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