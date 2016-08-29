К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ, за которое надо рассчитаться сегодня», - констатировал наш гуру.
US
Вниз і вниз. Вниз по світу... Озирнись, Все іде по колу
На 10.40 спуск в «теплые долины» прервался, цены немного отскочили к цифре 26,25/26,30 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием. Очевидцы регулятора не заметили.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.
На открытии торгов 21 марта в розничном сегменте очень редкие реальные сделки констатировали преобладание «приноса», отвечая на которое, валютчики более заметно понизили офера в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.
На старте торгов 20 марта в оптовом сегменте рынка реальных сделок не было, но телефонный интерес констатировал «виртуальное» преобладание клиентских оферов, на которое наши дилеры реагировали более заметным снижением позиции «предложение».
Дата: 21 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.42
Мелкий опт «неформал»
$ 26,25/26,35 UAH/USD EUR 32,40/32,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 марта стартовали в условиях вялого баланса спроса и оферов.
Около 11.07 появление на межбанке системных игроков «ознаменовалось» консолидацией курса доллара на уровне 26,26/26,28 UAH/USD. Рынок перешел в деловое русло относительной сбалансированности спроса и оферов.
Qwerty написав:Казкарь ще той...Всі фішки залишав?В казино хоч раз був?Про ліміт щось чув?А пофантазувати канєшно можна...Поставив,в 36 раз більше зняв,залишив все і ще в 36 раз більше зняв,і ще раз залишив все і зняв в 36 раз більше...Потім перерва в зв'язку з переоформленням прав власності новому власнику казино пєхотному капітану!Діло було в Лас-Вегасі?І тут капітан прокинувся!Добре,що похмелитися було чим.
Учись, студент!
Мы в такие шагали дали, что не очень то и дойдешь, Мы годами в засаде ждали, невзирая на снег и дождь, Мы в воде ледянной не плачем и в огне почти не горим, Мы охотники за удачей, птицей цвета ультрамарин.