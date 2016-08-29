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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4641464246434644>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:35

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ, за которое надо рассчитаться сегодня», - констатировал наш гуру.

US


Вниз і вниз.
Вниз по світу...
Озирнись,
Все іде по колу :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:36

США повышение ставки

Куда евро будет путь держать ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:44

  SILVER_UA написав:Куда евро будет путь держать ?

Вы же сами ответили на вопрос в заголовке.Если что то будет расти, то относительно другого.Вместе они расти относительно друг друга просто не могут :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:45

Привет из Днепра-3

На 10.40 спуск в «теплые долины» прервался, цены немного отскочили к цифре 26,25/26,30 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием. Очевидцы регулятора не заметили.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.

На открытии торгов 21 марта в розничном сегменте очень редкие реальные сделки констатировали преобладание «приноса», отвечая на которое, валютчики более заметно понизили офера в паре доллар-гривня.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.

На старте торгов 20 марта в оптовом сегменте рынка реальных сделок не было, но телефонный интерес констатировал «виртуальное» преобладание клиентских оферов, на которое наши дилеры реагировали более заметным снижением позиции «предложение».

Дата: 21 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.42

Мелкий опт «неформал»

$ 26,25/26,35 UAH/USD
EUR 32,40/32,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 марта стартовали в условиях вялого баланса спроса и оферов.

Дата: 21 марта 2018 г. на 10.47

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,25/26,35 UAH/USD
€ 32,45/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания оптового (от $20 тыс) клиентского «приноса». Как и накануне.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:55

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Вы же сами ответили на вопрос в заголовке.Если что то будет расти, то относительно другого.Вместе они расти относительно друг друга просто не могут

ааа, тут таких как я как минимум половина, которые не понимают даже что такое повышение ставки !
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:08

Привет из Днепра-4

Около 11.07 появление на межбанке системных игроков «ознаменовалось» консолидацией курса доллара на уровне 26,26/26,28 UAH/USD. Рынок перешел в деловое русло относительной сбалансированности спроса и оферов.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:13

  SILVER_UA написав:
  Vitl написав:Вы же сами ответили на вопрос в заголовке.Если что то будет расти, то относительно другого.Вместе они расти относительно друг друга просто не могут

ааа, тут таких как я как минимум половина, которые не понимают даже что такое повышение ставки !


Так объясните всем не знающим. Пролейте свет и укажите путь заблудшим.
Всем доброе утро. И хороших нервов до понедельника. 8)
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:25

  Qwerty написав:Казкарь ще той...Всі фішки залишав?В казино хоч раз був?Про ліміт щось чув?А пофантазувати канєшно можна...Поставив,в 36 раз більше зняв,залишив все і ще в 36 раз більше зняв,і ще раз залишив все і зняв в 36 раз більше...Потім перерва в зв'язку з переоформленням прав власності новому власнику казино пєхотному капітану!Діло було в Лас-Вегасі?І тут капітан прокинувся!Добре,що похмелитися було чим.


Учись, студент!
:lol: :lol: :lol:
Мы в такие шагали дали, что не очень то и дойдешь,
Мы годами в засаде ждали, невзирая на снег и дождь,
Мы в воде ледянной не плачем и в огне почти не горим,
Мы охотники за удачей, птицей цвета ультрамарин.


https://www.youtube.com/watch?v=yu7EYVmGW3E
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:28

Re: Валютный рынок в контексте

  w_bufett написав:Так объясните всем не знающим.

Апедевзия?
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козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:31

Libo
да-да, давай еще, про "март" и про "прости".
давно не читали плагиатную ахинею
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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