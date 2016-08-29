Додано: Сер 21 бер, 2018 12:58

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник был реализован на практике.



К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ, за которое надо рассчитаться сегодня», - констатировал наш гуру.



На 10.40 спуск в «теплые долины» прервался, цены немного отскочили к цифре 26,25/26,30 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием. Очевидцы регулятора не заметили.



Около 11.07 появление на межбанке системных игроков «ознаменовалось» консолидацией курса доллара на уровне 26,26/26,28 UAH/USD. Рынок перешел в деловое русло относительной сбалансированности спроса и оферов.



К 11.32 котировки доллара, ненамного приподнявшись, замерли на цифре 26,26/26,29 UAH/USD.



Дополуденная «зеленая» коррекция цен, прерванная около 10.40 Киева появлением покупок «американца», сопровождалась сохранением признаков «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 15,00/16,00% к отметке 15,25/16,00% годовых. Динамика гармонирует со снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.38 на валютном межбанке сохранилось «ползучее» повышение действующих цен безналичного «американца», оказавшихся в указанное время на цифре 26,27/26,30 UAH/USD.



Наконец, около 12.53 Киева в сопровождении приподнявшихся к отметке 26,28/26,30 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 20 марта по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2242, поднявшись до $1,2272 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2274 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

21 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.



На открытии торгов 21 марта в розничном сегменте очень редкие реальные сделки констатировали преобладание «приноса», отвечая на которое, валютчики более заметно понизили офера в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.



На старте торгов 21 марта в оптовом сегменте рынка реальных сделок не было, но телефонный интерес констатировал «виртуальное» преобладание клиентских оферов, на которое наши дилеры реагировали более заметным снижением позиции «предложение».



К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором расширении спреда

действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,25-280/26,35-45 UAH/USD, евро - 32,25-30/32,65-70 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB). Здесь сохранился наблюдавшийся с утра оптовый клиентский «принос».



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро «размылись», продемонстрировав, тем не менее, некоторое снижение: 26,25-27/26,35-37 UAH/USD, евро – 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», баланс спрос/предложение.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,31/26,45 UAH/USD, евро – 32,30/32,70 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB, Киев опт 26,25/26,35 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,25/26,35 UAH/USD, евро (опт) 32,40/32,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40/32,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,40 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,25/26,35 UAH/USD, розница – 26,20/26,37 UAH/USD; Запорожье – 26,25/26,35 UAH/USD; евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,451/0,458 RUB/USD.



Как и предполагалось, на валютном межбанке в среду сохранилось преобладание «зеленых медведей», вызванное спросом на гривню, которой надо было рассчитаться с Минфином за вторничный аукцион по ОВГЗ.



Нелишне напомнить, что экспортеры ввиду скорого финиша I квартала исподволь готовились ко квартальным платежам в Казну, для чего расставались с частью. своих «зеленых заначек».



Кроме того, как известно, к среде настает пик поступлений экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежало продать на межбанке. Это оказывало определенное давление на рынок безналичного доллара.



Тем не менее, динамика цен безналичного доллара свидетельствует, что «зеленые медведи» теряют энтузиазм, а рынок безналичного доллара демонстрирует явное стремление к «боковику».



Собственно, мы предупреждали о таком варианте развития событий на межбанке в ближайшие две сессии.



Есть вероятность, что наличный рынок ждет такой же сюжет. Ведь тамошние настроения формируются клиентами, умы которых испытывают «давление» сводок с торгов валютного межбанка.



US