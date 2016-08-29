RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4642464346444645

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:08

Опять знакомый почерк?

Второй день подряд курс сильно просаживается на старте торгов с последующим плавным отростанием. Возникает подозрение, что кто-то сильный и хитрый очень аккуратно откупается.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 02.09.15
Подякував: 437 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:28

  Libo написав:
  Yuri_T написав:Libo
да-да, давай еще, про "март" и про "прости".
давно не читали плагиатную ахинею


Я усталым таким еще не был
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось полтавское небо
И моя непутевая жизнь.

Много женщин меня любило.
Да и сам я любил не одну.
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.

В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве,—
Шлю привет воробьям и воронам
И рыдающей в ночь сове.


:oops:

Не смог удержаться. Да простят меня модераторы - приму любое Ваше решение как правильное, но это - именно по валюте :D :D :D Обещанный жир.
https://www.youtube.com/watch?v=Pi5VfQ_ILeI
ziko07
 
Повідомлень: 28
З нами з: 04.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4642464346444645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1080, 1081, 1082
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10817 1142599
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 13:49
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 609, 610, 611
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6109 1295770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 15:52
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34935
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2056)
21.03.2018 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.