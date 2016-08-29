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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4642464346444645

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:03

  Сибарит написав:Второй день подряд курс сильно просаживается на старте торгов с последующим плавным отростанием. Возникает подозрение, что кто-то сильный и хитрый очень аккуратно откупается.

на лето курс всегда падает, я так думаю доллар будет дешеветь :D
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:07

  Сибарит написав:Второй день подряд курс сильно просаживается на старте торгов с последующим плавным отростанием. Возникает подозрение, что кто-то сильный и хитрый очень аккуратно откупается.


Выскакивают на маленький перекрёсток три камаза с зеленью и пару желающих с кравчучками,НБУ видит все расклады и спасает водителей грузовиков,дабы их товар не упал в цене ниже плинтуса,тем более что до лета(сезонного солнцестояния у гривночки) ещё тьма времени, и не феншую расстроить всех бакодержателей раньше времени,ПРИХОДИТСЯ выкупать вёдрами этот никому не нужный бак.

Но вы не верьте в очевидное даже ребёнку,ракета она близко,вот вот из-за угла покажется,её старательно прячут,вера умирает последней,а вдруг завтра будет 30?

Чем вы отличаетесь от алкаша Либо понять не могу,тот то же самое говорит,только об изобилии :lol:

А что наличка,как только боковик,то все понимают,что надо продавать? И тут же перекос по количеству в сторону сдающих? А садящимся в последний вагон дёшево не надо и они скромно прячутся? Надо только тогда, когда по 10-20 копеек в час набираем? И пропаганда со всех сторон завывает про крах,дефолт,капец и прочие розовые мечты только что переизбранного?
Где кстати учётка "Олень",очень хочется понять состояние души этих оленей))))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:09

Re: Валютный рынок в контексте

  hamster bear написав:а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного.

Чи справді в Україні так багато готівкової гривні? Далеко не так багато, як більшість собі уявляє. Темпи її приросту є суттєво нижчими за зростання номінального ВВП. По відношенню готівка/ВВП ми знаходимось поруч із європейськими сусідами.

Миф первый: детенизация решит все финансовые проблемы Украины
Миф второй: в Украине слишком много налички
Миф третий: население хранит под матрацами не менее $80 млрд
Миф четвертый: если банкомат выдал хрустящие купюры, началась очередная эмиссия гривни
Миф пятый: Украина как Гондурас :

http://www.dsnews.ua/economics/kuda-isp ... 2018220000

Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:26

  hxbbgaf написав:Пробивают дно!
За последние шесть лет зафиксирован максимальный результат
Дефицит государственного бюджета США в феврале достиг 215 млрд. долларов, и это является максимальным результатом за последние шесть лет. Об этом сообщает Bloomberg.
Доходы по сравнению с январем 2018 года сократились на 9% – до 156 млрд. долларов, а расходы выросли на 2% – до 371 млрд. долларов.


Собрали 156,израсходовали 371,где бы мне вечный двигатель\генератор раздобыть,что бы тратить в 2.3 раза больше чем зарабатывать?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Миф пятый: Украина как Гондурас

кстати, хотел сюда сунуть цитату из статьи, но не нашел там упоминания валюты. но - полезна.

  Василь-Рівне написав:Миф третий: население хранит под матрацами не менее $80 млрд

тут все неоднозначно
из личного опыта
половина знакомых хранит условно в матрасе, другая - в банках

по моим прикидкам, под матрацами не более $20 (а скорее, 15) млрд
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:10

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:кто-то сильный и хитрый очень аккуратно откупается.


И все знают, как их зовут ...
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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