на лето курс всегда падает, я так думаю доллар будет дешеветь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:03
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:07
Выскакивают на маленький перекрёсток три камаза с зеленью и пару желающих с кравчучками,НБУ видит все расклады и спасает водителей грузовиков,дабы их товар не упал в цене ниже плинтуса,тем более что до лета(сезонного солнцестояния у гривночки) ещё тьма времени, и не феншую расстроить всех бакодержателей раньше времени,ПРИХОДИТСЯ выкупать вёдрами этот никому не нужный бак.
Но вы не верьте в очевидное даже ребёнку,ракета она близко,вот вот из-за угла покажется,её старательно прячут,вера умирает последней,а вдруг завтра будет 30?
Чем вы отличаетесь от алкаша Либо понять не могу,тот то же самое говорит,только об изобилии
А что наличка,как только боковик,то все понимают,что надо продавать? И тут же перекос по количеству в сторону сдающих? А садящимся в последний вагон дёшево не надо и они скромно прячутся? Надо только тогда, когда по 10-20 копеек в час набираем? И пропаганда со всех сторон завывает про крах,дефолт,капец и прочие розовые мечты только что переизбранного?
Где кстати учётка "Олень",очень хочется понять состояние души этих оленей))))
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:09
Re: Валютный рынок в контексте
Чи справді в Україні так багато готівкової гривні? Далеко не так багато, як більшість собі уявляє. Темпи її приросту є суттєво нижчими за зростання номінального ВВП. По відношенню готівка/ВВП ми знаходимось поруч із європейськими сусідами.
Миф первый: детенизация решит все финансовые проблемы Украины
Миф второй: в Украине слишком много налички
Миф третий: население хранит под матрацами не менее $80 млрд
Миф четвертый: если банкомат выдал хрустящие купюры, началась очередная эмиссия гривни
Миф пятый: Украина как Гондурас :
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:26
Собрали 156,израсходовали 371,где бы мне вечный двигатель\генератор раздобыть,что бы тратить в 2.3 раза больше чем зарабатывать?
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:41
Re: Валютный рынок в контексте
кстати, хотел сюда сунуть цитату из статьи, но не нашел там упоминания валюты. но - полезна.
тут все неоднозначно
из личного опыта
половина знакомых хранит условно в матрасе, другая - в банках
по моим прикидкам, под матрацами не более $20 (а скорее, 15) млрд
и это пройдет
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:10
Re: Валютный рынок в контексте
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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