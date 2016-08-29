Сибарит написав:Второй день подряд курс сильно просаживается на старте торгов с последующим плавным отростанием. Возникает подозрение, что кто-то сильный и хитрый очень аккуратно откупается.
Выскакивают на маленький перекрёсток три камаза с зеленью и пару желающих с кравчучками,НБУ видит все расклады и спасает водителей грузовиков,дабы их товар не упал в цене ниже плинтуса,тем более что до лета(сезонного солнцестояния у гривночки) ещё тьма времени, и не феншую расстроить всех бакодержателей раньше времени,ПРИХОДИТСЯ выкупать вёдрами этот никому не нужный бак.
Но вы не верьте в очевидное даже ребёнку,ракета она близко,вот вот из-за угла покажется,её старательно прячут,вера умирает последней,а вдруг завтра будет 30?
Чем вы отличаетесь от алкаша Либо понять не могу,тот то же самое говорит,только об изобилии
А что наличка,как только боковик,то все понимают,что надо продавать? И тут же перекос по количеству в сторону сдающих? А садящимся в последний вагон дёшево не надо и они скромно прячутся? Надо только тогда, когда по 10-20 копеек в час набираем? И пропаганда со всех сторон завывает про крах,дефолт,капец и прочие розовые мечты только что переизбранного? Где кстати учётка "Олень",очень хочется понять состояние души этих оленей))))
hamster bear написав:а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного.
Чи справді в Україні так багато готівкової гривні? Далеко не так багато, як більшість собі уявляє. Темпи її приросту є суттєво нижчими за зростання номінального ВВП. По відношенню готівка/ВВП ми знаходимось поруч із європейськими сусідами.
Миф первый: детенизация решит все финансовые проблемы Украины Миф второй: в Украине слишком много налички Миф третий: население хранит под матрацами не менее $80 млрд Миф четвертый: если банкомат выдал хрустящие купюры, началась очередная эмиссия гривни Миф пятый: Украина как Гондурас :
За последние шесть лет зафиксирован максимальный результат Дефицит государственного бюджета США в феврале достиг 215 млрд. долларов, и это является максимальным результатом за последние шесть лет. Об этом сообщает Bloomberg. Доходы по сравнению с январем 2018 года сократились на 9% – до 156 млрд. долларов, а расходы выросли на 2% – до 371 млрд. долларов.
Собрали 156,израсходовали 371,где бы мне вечный двигатель\генератор раздобыть,что бы тратить в 2.3 раза больше чем зарабатывать?
За четыре года (2014–2017 гг.) номинальный ВВП вырос почти вдвое — с 1,5 до 2,9 трлн грн., а объем наличной гривни увеличился только на 38% (с 262 до 362 млрд грн). В частности, в прошлом году рост номинального ВВП (изменение ВВП в гривне без поправки на инфляцию) превысил 22%, а объем наличных в экономике увеличился лишь на 7%.
Так это плохо, или хорошо?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"