Додано: Сер 21 бер, 2018 15:07

Сибарит написав: Второй день подряд курс сильно просаживается на старте торгов с последующим плавным отростанием. Возникает подозрение, что кто-то сильный и хитрый очень аккуратно откупается. Второй день подряд курс сильно просаживается на старте торгов с последующим плавным отростанием. Возникает подозрение, что кто-то сильный и хитрый очень аккуратно откупается.

Выскакивают на маленький перекрёсток три камаза с зеленью и пару желающих с кравчучками,НБУ видит все расклады и спасает водителей грузовиков,дабы их товар не упал в цене ниже плинтуса,тем более что до лета(сезонного солнцестояния у гривночки) ещё тьма времени, и не феншую расстроить всех бакодержателей раньше времени,ПРИХОДИТСЯ выкупать вёдрами этот никому не нужный бак.Но вы не верьте в очевидное даже ребёнку,ракета она близко,вот вот из-за угла покажется,её старательно прячут,вера умирает последней,а вдруг завтра будет 30?Чем вы отличаетесь от алкаша Либо понять не могу,тот то же самое говорит,только об изобилииА что наличка,как только боковик,то все понимают,что надо продавать? И тут же перекос по количеству в сторону сдающих? А садящимся в последний вагон дёшево не надо и они скромно прячутся? Надо только тогда, когда по 10-20 копеек в час набираем? И пропаганда со всех сторон завывает про крах,дефолт,капец и прочие розовые мечты только что переизбранного?Где кстати учётка "Олень",очень хочется понять состояние души этих оленей))))