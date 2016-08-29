Додано: Сер 21 бер, 2018 17:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 13,49 коп., на торгах среды вырос на 2,01 коп., оказавшись на уровне 26,2810 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 марта с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.14, покидая виртуальную сферу, доллар заметно потерял в цене, упав к 26,22/26,25, однако спустя 26 минут курс немного восстановился (26,25/26,30 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, без участия регулятора. Во всяком случае, НБУ на рынке в это время не видели.



К 11.04 на межбанке появились системные игроки, которые перенаправили тамошнюю атмосферу в деловую колею: 26,26/26,28 UAH/USD.

С этого момента стартовало «ползучее» укрепление «американца», котировки которого по состоянию на 11.30 оказались на цифре 26,26/26,29, спустя час, на 12.35 – на уровне 26,27/26,30 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 12.53 на фоне действовавших в то время цен 26,28/26,30 UAH/USD.

После обеда эта тенденция не претерпела изменений – к 13.20 доллар вырос до 26,29/26,33, а по состоянию на 14.30 на пустеющем рынке – до 26,30/26,34 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке по сути до самого закрытия сессии.



На цифре 26,30/26,34 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 21 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2810 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,36% с 28,0672 UAH/USD до 26,2810 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, по средам наступает пик объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.



Во-вторых, состоявшийся накануне аукцион Минфина по размещению гривневых ОВГЗ заставил его участников продавать СКВ ради нацвалюты для расчета на приобретенные бумаги.



В-третьих, близится время квартальных платежей, для которых экспортеры начали аккумулировать гривню, рынок которой демонстрирует сжатие.



О последнем свидетельствовало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн.

Тренд подтвердил рост второго показателя состояния гривневой ликвидности, ставок по межбанковским кредитам overnight.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 марта едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, не исключено, что львиная доля продаж СКВ ради гривни состоялась накануне, когда действующая цена «американца» была выше, а в среду на рынке были «опоздавшие» и обязательные продажи доллара экспортерами.



Во-вторых, в ближайшие дни не предвидится никаких значимых мероприятий, кроме компенсации НДС в незначительном объеме. Это могло заставить экспортеров не очень торопиться со «сливом» доллара.



В-третьих, как мы указали выше, гривневый ресурс продолжает сжиматься, ограничивая «маневр» спекуляций на межбанке.





Дата: 20 марта 2018 г. 17.44



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,25/26,36 UAH/USD (с утра – 26,27/26,37 UAH/USD, к полудню - 26,25-27/26,35-37 UAH/USD)

€ – 32,45/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR)

RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Поначалу это равновесие было в большей степени виртуальным, без сделок. В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро «размылись», продемонстрировав, тем не менее, некоторое снижение: 26,25-27/26,35-37 UAH/USD, евро – 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого не пришлось прибегать к радикальным ценовым ревизиям.



Итоговое равновесие спроса и предложение наконец-то отразилось на оборотах, заслуживших от «неформалов» местного опта «четверку с минусом», констатировав улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.





Дата: 21 марта 2018 г. на 17.34

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,30-35/26,37-45 UAH/USD (с утра 26,25/26,35 UAH/USD, к полудню 26,25-28/26,35-45 UAH/USD)

€ 32,35/32,65 UAH/EUR (с утра 32,40/32,55 UAH/EUR, к полудню 32,25-30/32,65-70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 марта стартовали в условиях вялого баланса спроса и оферов.



До полудня это настроение не претерпело особых изменений, хотя цены «размылись».



К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором расширении спреда действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,25-280/26,35-45 UAH/USD, евро - 32,25-30/32,65-70 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, позволившая наверстать упущенное в оборотах. Последние, заслужив по итогам среды «четверку», констатировали повторение показателей предыдущей сессии.

К вечеру цены в столице в паре доллар-гривня немного выросли на фоне появившейся гривневой ликвидности.







Дата: 21 марта 2018 г.



17.04 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,25/26,35 UAH/USD (с утра - 26,25/26,35 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,35 UAH/USD)

€ – 32,35/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,60 UAH/EUR)

RUB – 0,453/0,458 UAH/RUB (с утра - 0,451/0,458 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,456 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания оптового (от $20 тыс.) клиентского «приноса».



В период до полудня котировки доллара на рынке города не снижались, поскольку местные дилеры боялись потерь в ликвидности.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB). Здесь сохранился наблюдавшийся с утра оптовый клиентский «принос».



После обеда, рынок Запорожья выровнялся в баланс посредством появившихся клиентских покупок по всем трем валютам. Это «заморозило» действующие цены в паре доллар-гривня.



По итогам среды на рынке Запорожья баланс спрос/предложение и «твердая четверка» за обороты. Чуть лучше показателей вторника.





Дата: 21 марта 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,26/26,40 UAH/USD (с утра - 26,31/26,45 UAH/USD, к полудню - 26,26/26,40 UAH/USD)

€ – 32,24/32,62 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,24/32,64 UAH/EUR)

RUB 0,451/0,457 UAH/RUB (с утра - 0,451/0,458 UAH/RUB, к полудню - 0,451/0,457 UAH/RUB)



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