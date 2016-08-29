RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4643464446454646

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:34

Трудовые мигранты направят в Украину свыше $9,3 млрд

Национальный банк ожидает, что объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году составит не менее $9,3 млрд.
Об этом сообщил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб.

«В среднесрочной перспективе трудовая миграция будет сокращаться, но прежде чем это произойдет, она будет расти еще 2-3 года. В январе мы ожидали, что объем частных денежных переводов вырастет с $7,3 млрд в 2017-м до $7,8 млрд в 2018 году. Сейчас мы пересматриваем прогноз объема денежных переводов с учетом новой методики», - сообщил он.
https://finclub.net/news/trudovye-migra ... -mlrd.html

П.С. В одном из ЦЗ г.Киева видел рекламу горящих туров для заробитчан - на стройки Израиля. Вшоке. :shock:
moniks
 
Повідомлень: 890
З нами з: 27.08.14
Подякував: 484 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:58

  козак написав:Василь-Рівне
За четыре года (2014–2017 гг.) номинальный ВВП вырос почти вдвое — с 1,5 до 2,9 трлн грн., а объем наличной гривни увеличился только на 38% (с 262 до 362 млрд грн). В частности, в прошлом году рост номинального ВВП (изменение ВВП в гривне без поправки на инфляцию) превысил 22%, а объем наличных в экономике увеличился лишь на 7%.

Так это плохо, или хорошо?

Это объясняет текущую ситуативную силу гривни.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1561
З нами з: 09.09.14
Подякував: 525 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:04

  Vitalych-new написав:
  Mazay256 написав:
"Министерство финансов на аукционе 20 марта продало облигаций внутреннего госзайма на 6,366 млрд грн. В ходе первичного размещения ОВГЗ, номинированных в евро, было привлечено 123,3 млн евро. Облигации размещались почти на два года - до 27 ноября 2019-го. Минфин удовлетворил все 7 поданных заявок с доходностью от 3,95 до 4,17% годовых (средневзвешенная доходность 4,12%). Среди гривневых ОВГЗ наибольшим спросом пользовались самые короткие двухмесячные бумаги. ОВГЗ с погашением 6 июня были проданы на 964,5 млн грн под 17,44%. Остальные бумаги - от 5-месячных до 3-летних - были проданы с доходностью от 17% по коротким до 16,15% по длинным бумагам."

https://finclub.net/news/investory-skupayut-grivnevye-i-evrovye-ovgz.html


Получается, что риск нашей валюты примерно 13 % годовых :oops:
Но если прикинуть 26,3 * 1,13 = 29,72 через год, то вроде и не сильно пессимистично .....

Если посмотреть на сайте Минфина, то оказывается, что основная сумма облигаций короткие - на срок, больше 252 дней размещено всего на 175,475 млн., т.е. всего 2,8%.

И просьба к знакомым с облигациями. На сайте Министерства финансов вижу размещение по "Дорозміщення UA4000200653" и "Дорозміщення UA4000200661", соответственно, до 06.06 и 05.09 на суммы 964 510 904,32 и 463 715 000,00 грн с доходностью 17,44% и 17,00%.

Также показано "Первинне розміщення (Ном. в ін. вал. євро) UA4000200711" на сумму 121 770 000,00 по номин. цене и "Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій" 123 314 299,80 евро.
1. За счёт чего расхождение в цифрах номин. и реальной стоимости - купили дороже или связано с колебаниями курса?
2. Почему в графе "Кількість виставлених облігацій (шт.)" стоит прочерк, так же, как и по "Дорозміщенням UA4000200604, UA4000157671, UA4000200174" на 252, 693, 1036 дней?
В то же время, по ним размещено на 1 307 467 000,00; 1 763 305 000,00 и 582 963 000,00 грн. под 17,01%, 16,10% и 16,15%.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9126
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2902 раз.
Подякували: 2612 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:05

  moniks написав:Национальный банк ожидает, что объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году составит не менее $9,3 млрд.
Об этом сообщил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб.

«В среднесрочной перспективе трудовая миграция будет сокращаться, но прежде чем это произойдет, она будет расти еще 2-3 года. В январе мы ожидали, что объем частных денежных переводов вырастет с $7,3 млрд в 2017-м до $7,8 млрд в 2018 году. Сейчас мы пересматриваем прогноз объема денежных переводов с учетом новой методики», - сообщил он.
https://finclub.net/news/trudovye-migra ... -mlrd.html

П.С. В одном из ЦЗ г.Киева видел рекламу горящих туров для заробитчан - на стройки Израиля. Вшоке. :shock:
А потом почему инфляция растёт ?? Да потому что меньше чем на 15000 уже никто работать не идёт :). Да + аренда и комуналка дорожает+ логистика из-за цены топлива и т.д. В итоге имеем стабильный курс и растущие постоянно цены .НО ЕСТЬ ОДНО НО !!! Наши товары при этом становятся дороже импортных ...Забыл самое главное почему так !! Да потому что что бы взять кредит нужно отлистать 25% годовых :)
Den
 
Повідомлень: 178
З нами з: 18.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:00

Re: Валютный рынок в контексте

Походу опять доллар вниз.

На наличке ниже 26 до конца недели впрочем не жду.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 737
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:03

Den
А на соседней ветке по недвиге, нам приводят рейтинги, что у нас недорогие товары и услуги.
Вы как-нибудь определитесь, у нас всё дорого или у нас всё недорого :)
По-вашему, у нас всё дорого, но белорусы прут к нам для закупок товаром в таких количествах, что уже давно есть этому название - "белорусы купят" :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1298
З нами з: 31.08.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:08

Re: Валютный рынок в контексте

Одна из причин более сильной гривны в этом году - евро за год укрепился и экспорт в еврозону растет, что дает больше валютной выручки в долларовом эквиваленте.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5508
З нами з: 21.09.12
Подякував: 349 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:10

Заробитчане !!

Вот главный экспорт Украины !! Даёт больше всего валютной выручки ...
Den
 
Повідомлень: 178
З нами з: 18.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:14

  дядя Caша написав:




Дата: 21 марта 2018 г. на 17.34
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,30-35/26,37-45 UAH/USD (с утра 26,25/26,35 UAH/USD, к полудню 26,25-28/26,35-45 UAH/USD)
€ 32,35/32,65 UAH/EUR (с утра 32,40/32,55 UAH/EUR, к полудню 32,25-30/32,65-70 UAH/EUR)
К вечеру цены в столице в паре доллар-гривня немного выросли на фоне появившейся гривневой ликвидности.


ДС какие-то анекдотичные котировки по столице,к вечеру доминирование предложения усилилось,приёмы по 30 канули в лету,массово ставят не выше 28,какие такие наборы по 35? Скорее засыпят по 32-33 максимум продажей,что-то ваши поставщики инфы заигрались в обвализм! И по ходу стали видеть миражи на валютном рынке,ну или пытаются,что бы в них поверили другие :wink:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9521
З нами з: 30.12.09
Подякував: 222 раз.
Подякували: 1495 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4643464446454646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Василь-Рівне і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1081, 1082, 1083
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10822 1143426
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 18:56
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 609, 610, 611
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6109 1295825
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 15:52
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34942
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54782)
21.03.2018 19:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.