Национальный банк ожидает, что объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году составит не менее $9,3 млрд. Об этом сообщил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб.
«В среднесрочной перспективе трудовая миграция будет сокращаться, но прежде чем это произойдет, она будет расти еще 2-3 года. В январе мы ожидали, что объем частных денежных переводов вырастет с $7,3 млрд в 2017-м до $7,8 млрд в 2018 году. Сейчас мы пересматриваем прогноз объема денежных переводов с учетом новой методики», - сообщил он. https://finclub.net/news/trudovye-migra ... -mlrd.html
П.С. В одном из ЦЗ г.Киева видел рекламу горящих туров для заробитчан - на стройки Израиля. Вшоке.
За четыре года (2014–2017 гг.) номинальный ВВП вырос почти вдвое — с 1,5 до 2,9 трлн грн., а объем наличной гривни увеличился только на 38% (с 262 до 362 млрд грн). В частности, в прошлом году рост номинального ВВП (изменение ВВП в гривне без поправки на инфляцию) превысил 22%, а объем наличных в экономике увеличился лишь на 7%.
Так это плохо, или хорошо?
Это объясняет текущую ситуативную силу гривни.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
"Министерство финансов на аукционе 20 марта продало облигаций внутреннего госзайма на 6,366 млрд грн. В ходе первичного размещения ОВГЗ, номинированных в евро, было привлечено 123,3 млн евро. Облигации размещались почти на два года - до 27 ноября 2019-го. Минфин удовлетворил все 7 поданных заявок с доходностью от 3,95 до 4,17% годовых (средневзвешенная доходность 4,12%). Среди гривневых ОВГЗ наибольшим спросом пользовались самые короткие двухмесячные бумаги. ОВГЗ с погашением 6 июня были проданы на 964,5 млн грн под 17,44%. Остальные бумаги - от 5-месячных до 3-летних - были проданы с доходностью от 17% по коротким до 16,15% по длинным бумагам."
Получается, что риск нашей валюты примерно 13 % годовых Но если прикинуть 26,3 * 1,13 = 29,72 через год, то вроде и не сильно пессимистично .....
Если посмотреть на сайте Минфина, то оказывается, что основная сумма облигаций короткие - на срок, больше 252 дней размещено всего на 175,475 млн., т.е. всего 2,8%.
И просьба к знакомым с облигациями. На сайте Министерства финансов вижу размещение по "Дорозміщення UA4000200653" и "Дорозміщення UA4000200661", соответственно, до 06.06 и 05.09 на суммы 964 510 904,32 и 463 715 000,00 грн с доходностью 17,44% и 17,00%.
Также показано "Первинне розміщення (Ном. в ін. вал. євро) UA4000200711" на сумму 121 770 000,00 по номин. цене и "Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій" 123 314 299,80 евро. 1. За счёт чего расхождение в цифрах номин. и реальной стоимости - купили дороже или связано с колебаниями курса? 2. Почему в графе "Кількість виставлених облігацій (шт.)" стоит прочерк, так же, как и по "Дорозміщенням UA4000200604, UA4000157671, UA4000200174" на 252, 693, 1036 дней? В то же время, по ним размещено на 1 307 467 000,00; 1 763 305 000,00 и 582 963 000,00 грн. под 17,01%, 16,10% и 16,15%.
moniks написав:Национальный банк ожидает, что объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году составит не менее $9,3 млрд. Об этом сообщил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб.
«В среднесрочной перспективе трудовая миграция будет сокращаться, но прежде чем это произойдет, она будет расти еще 2-3 года. В январе мы ожидали, что объем частных денежных переводов вырастет с $7,3 млрд в 2017-м до $7,8 млрд в 2018 году. Сейчас мы пересматриваем прогноз объема денежных переводов с учетом новой методики», - сообщил он. https://finclub.net/news/trudovye-migra ... -mlrd.html
П.С. В одном из ЦЗ г.Киева видел рекламу горящих туров для заробитчан - на стройки Израиля. Вшоке.
А потом почему инфляция растёт ?? Да потому что меньше чем на 15000 уже никто работать не идёт . Да + аренда и комуналка дорожает+ логистика из-за цены топлива и т.д. В итоге имеем стабильный курс и растущие постоянно цены .НО ЕСТЬ ОДНО НО !!! Наши товары при этом становятся дороже импортных ...Забыл самое главное почему так !! Да потому что что бы взять кредит нужно отлистать 25% годовых
Den А на соседней ветке по недвиге, нам приводят рейтинги, что у нас недорогие товары и услуги. Вы как-нибудь определитесь, у нас всё дорого или у нас всё недорого По-вашему, у нас всё дорого, но белорусы прут к нам для закупок товаром в таких количествах, что уже давно есть этому название - "белорусы купят"
Дата: 21 марта 2018 г. на 17.34 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,30-35/26,37-45 UAH/USD (с утра 26,25/26,35 UAH/USD, к полудню 26,25-28/26,35-45 UAH/USD) € 32,35/32,65 UAH/EUR (с утра 32,40/32,55 UAH/EUR, к полудню 32,25-30/32,65-70 UAH/EUR) К вечеру цены в столице в паре доллар-гривня немного выросли на фоне появившейся гривневой ликвидности.
ДС какие-то анекдотичные котировки по столице,к вечеру доминирование предложения усилилось,приёмы по 30 канули в лету,массово ставят не выше 28,какие такие наборы по 35? Скорее засыпят по 32-33 максимум продажей,что-то ваши поставщики инфы заигрались в обвализм! И по ходу стали видеть миражи на валютном рынке,ну или пытаются,что бы в них поверили другие