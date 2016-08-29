Додано: Сер 21 бер, 2018 19:00

Походу опять доллар вниз.



На наличке ниже 26 до конца недели впрочем не жду.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......