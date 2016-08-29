Den написав:аробитчане !! Вот главный экспорт Украины !! Даёт больше всего валютной выручки ...
Національний банк удосконалив методику підрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну та уточнив їх оцінки за 2015-2017 рр. Національний банк здійснив дооцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017 рр. Перегляд пов’язаний з появою нових даних, які підтвердили зміни в міграційних потоках українських працівників за останні три роки. На основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки. Як наслідок, їх оцінки збільшено:
· у 2015 році – на 1.8 млрд дол. США до 7.0 млрд дол. США,
· у 2016 році – на 2.1 млрд дол. США до 7.5 млрд дол. США,
· у 2017 році – на 2.0 млрд дол. США до 9.3 млрд дол. США.
Відповідно, це призвело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу:
· у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0.2% ВВП до профіциту у розмірі 1.8% ВВП,
· у 2016 році – розмір дефіциту з 3.7% ВВП до 1.4% ВВП,
· у 2017 році – розмір дефіциту з 3.5% ВВП до 1.6% ВВП.
Сальдо зведеного платіжного балансу залишилось незмінним унаслідок дзеркального коригування фінансового рахунку. Оновлені дані буде враховано при підготовці нових макроекономічних прогнозів, які буде оприлюднено в Інфляційному звіті (квітень 2018) https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
P.S. За три роки 2015-2017 з 18 млрд розрахунок виріс до 24 млрд, а в реаліях ...
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
pesikot написав:Den А на соседней ветке по недвиге, нам приводят рейтинги, что у нас недорогие товары и услуги. Вы как-нибудь определитесь, у нас всё дорого или у нас всё недорого По-вашему, у нас всё дорого, но белорусы прут к нам для закупок товаром в таких количествах, что уже давно есть этому название - "белорусы купят"
Den написав:Вот главный экспорт Украины !! Даёт больше всего валютной выручки ...
В сотий раз Що за Австро-Угорщини, Що за Польщі Що за СРСР Що за України у нас завжди була висока частка експорту трудових ресурсів... Правда мишебратїв трошки коробить , що ще 5 років тому основна частина гастарбайтерів працювала в Сибіру і отримувала за висококваліфіковану роботу менше ніж сьогодні бабки отримують за підтирання дуп в Італії/Іспанії... - але самі винуваті а - мало платили б - не поважали в - ще й війною поперли Тепер за що боролись на те й напоролись... А постійна стаття доходів від експорту робочої сили в розмірі яка в 4 рази більший від оплати за транзит газу - повинен мишебратів трошки опустити на землю Виявляється заробляти можна не тільки транспортуючи їх газ.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Den написав:Вот главный экспорт Украины !! Даёт больше всего валютной выручки ...
В сотий раз Що за Австро-Угорщини, Що за Польщі Що за СРСР Що за України у нас завжди була висока частка експорту трудових ресурсів... Правда мишебратїв трошки коробить , що ще 5 років тому основна частина гастарбайтерів працювала в Сибіру і отримувала за висококваліфіковану роботу менше ніж сьогодні бабки отримують за підтирання дуп в Італії/Іспанії... - але самі винуваті а - мало платили б - не поважали в - ще й війною поперли Тепер за що боролись на те й напоролись... А постійна стаття доходів від експорту робочої сили в розмірі яка в 4 рази більший від оплати за транзит газу - повинен мишебратів трошки опустити на землю Виявляється заробляти можна не тільки транспортуючи їх газ.
Тут я абсолютно согласен , не согласен лишь с тем что походу нада у нас заводы строить и повышать НАШ ввп !!!Но пока у нас не будет нормального внутреннего рынка у нас заводы строить никто не будет .
pesikot написав:Den Так все же уехали и капец Украине. Правда, ольгинец ?
Слушай чудо я уже тут не раз писал чем занимаюсь.. И налоги плачу в бюджет Украины !!! И немалые !!! Так что поумерь свой пыл ..В отличии от местных демагогов содержу штат сотрудников порядка 100 человек и нормально их обеспечиваю !!
США. FOMC: прогнозы теперь предполагают не два, а три повышения ставки в 2019. Прогноз по ставке на 2020 повышен с 3.1% до 3.4%, долгосрочный - с 2.9% до 2.9%. Долгосрочный прогноз по ВВП остается на уровне 1.8%. В последние месяцы перспективы экономики улучшились, ее состояние оправдывает дальнейшее постепенное повышение ставок. Ожидает роста инфляции в ближайшие месяцы и его стабилизации около 2%. Краткосрочные риски выглядят сбалансированными.
ТИХИЙ написав:США. FOMC: прогнозы теперь предполагают не два, а три повышения ставки в 2019. Прогноз по ставке на 2020 повышен с 3.1% до 3.4%, долгосрочный - с 2.9% до 2.9%. Долгосрочный прогноз по ВВП остается на уровне 1.8%. В последние месяцы перспективы экономики улучшились, ее состояние оправдывает дальнейшее постепенное повышение ставок. Ожидает роста инфляции в ближайшие месяцы и его стабилизации около 2%. Краткосрочные риски выглядят сбалансированными.
Странно реагируют Евро и Драги на такую новость !!