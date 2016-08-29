Національний банк удосконалив методику підрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну та уточнив їх оцінки за 2015-2017 рр.
Національний банк здійснив дооцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017 рр. Перегляд пов’язаний з появою нових даних, які підтвердили зміни в міграційних потоках українських працівників за останні три роки.
На основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки. Як наслідок, їх оцінки збільшено:
· у 2015 році – на 1.8 млрд дол. США до 7.0 млрд дол. США,
· у 2016 році – на 2.1 млрд дол. США до 7.5 млрд дол. США,
· у 2017 році – на 2.0 млрд дол. США до 9.3 млрд дол. США.
Відповідно, це призвело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу:
· у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0.2% ВВП до профіциту у розмірі 1.8% ВВП,
· у 2016 році – розмір дефіциту з 3.7% ВВП до 1.4% ВВП,
· у 2017 році – розмір дефіциту з 3.5% ВВП до 1.6% ВВП.
Сальдо зведеного платіжного балансу залишилось незмінним унаслідок дзеркального коригування фінансового рахунку.
Оновлені дані буде враховано при підготовці нових макроекономічних прогнозів, які буде оприлюднено в Інфляційному звіті (квітень 2018)
P.S. За три роки 2015-2017 з 18 млрд розрахунок виріс до 24 млрд, а в реаліях ...