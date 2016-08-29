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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4644464546464647

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:аробитчане !!
Вот главный экспорт Украины !! Даёт больше всего валютной выручки ...

Національний банк удосконалив методику підрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну та уточнив їх оцінки за 2015-2017 рр.
Національний банк здійснив дооцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017 рр. Перегляд пов’язаний з появою нових даних, які підтвердили зміни в міграційних потоках українських працівників за останні три роки.
На основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки. Як наслідок, їх оцінки збільшено:

· у 2015 році – на 1.8 млрд дол. США до 7.0 млрд дол. США,

· у 2016 році – на 2.1 млрд дол. США до 7.5 млрд дол. США,

· у 2017 році – на 2.0 млрд дол. США до 9.3 млрд дол. США.

Відповідно, це призвело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу:

· у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0.2% ВВП до профіциту у розмірі 1.8% ВВП,

· у 2016 році – розмір дефіциту з 3.7% ВВП до 1.4% ВВП,

· у 2017 році – розмір дефіциту з 3.5% ВВП до 1.6% ВВП.

Сальдо зведеного платіжного балансу залишилось незмінним унаслідок дзеркального коригування фінансового рахунку.
Оновлені дані буде враховано при підготовці нових макроекономічних прогнозів, які буде оприлюднено в Інфляційному звіті (квітень 2018) https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

P.S. За три роки 2015-2017 з 18 млрд розрахунок виріс до 24 млрд, а в реаліях ... :roll:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:01

  pesikot написав:Den
А на соседней ветке по недвиге, нам приводят рейтинги, что у нас недорогие товары и услуги.
Вы как-нибудь определитесь, у нас всё дорого или у нас всё недорого :)
По-вашему, у нас всё дорого, но белорусы прут к нам для закупок товаром в таких количествах, что уже давно есть этому название - "белорусы купят" :)

получается что не дорого..
Україна увійшла у трійку найдешевших для життя країн світу
https://economics.unian.ua/finance/10050683-ukrajina-uviyshla-u-triyku-naydeshevshih-dlya-zhittya-krajin-svitu.html
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:01

  Den написав:Вот главный экспорт Украины !! Даёт больше всего валютной выручки ...
В сотий раз
Що за Австро-Угорщини,
Що за Польщі
Що за СРСР
Що за України
у нас завжди була висока частка експорту трудових ресурсів...
Правда мишебратїв трошки коробить , що ще 5 років тому основна частина гастарбайтерів працювала в Сибіру і отримувала за висококваліфіковану роботу менше ніж сьогодні бабки отримують за підтирання дуп в Італії/Іспанії... - але самі винуваті
а - мало платили
б - не поважали
в - ще й війною поперли
Тепер за що боролись на те й напоролись...
А постійна стаття доходів від експорту робочої сили в розмірі яка в 4 рази більший від оплати за транзит газу - повинен мишебратів трошки опустити на землю
Виявляється заробляти можна не тільки транспортуючи їх газ.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:22

  budivelnik написав:
  Den написав:Вот главный экспорт Украины !! Даёт больше всего валютной выручки ...
В сотий раз
Що за Австро-Угорщини,
Що за Польщі
Що за СРСР
Що за України
у нас завжди була висока частка експорту трудових ресурсів...
Правда мишебратїв трошки коробить , що ще 5 років тому основна частина гастарбайтерів працювала в Сибіру і отримувала за висококваліфіковану роботу менше ніж сьогодні бабки отримують за підтирання дуп в Італії/Іспанії... - але самі винуваті
а - мало платили
б - не поважали
в - ще й війною поперли
Тепер за що боролись на те й напоролись...
А постійна стаття доходів від експорту робочої сили в розмірі яка в 4 рази більший від оплати за транзит газу - повинен мишебратів трошки опустити на землю
Виявляється заробляти можна не тільки транспортуючи їх газ.
Тут я абсолютно согласен , не согласен лишь с тем что походу нада у нас заводы строить и повышать НАШ ввп !!!Но пока у нас не будет нормального внутреннего рынка у нас заводы строить никто не будет .
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:27

  pesikot написав:Den
Так все же уехали и капец Украине.
Правда, ольгинец ?
Слушай чудо я уже тут не раз писал чем занимаюсь.. И налоги плачу в бюджет Украины !!! И немалые !!! Так что поумерь свой пыл ..В отличии от местных демагогов содержу штат сотрудников порядка 100 человек и нормально их обеспечиваю !!
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:39

Re: Валютный рынок в контексте

А шо там ФРС решила ??
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:44

FOMC

21.03.2018/Рішення по ставкам FOMC
Попередня ставка 1.25-1.50%/Прогноз 1.50–1.75%/Прийнята ставка 1.50–1.75%
ТИХИЙ
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