Додано: Сер 21 бер, 2018 21:49

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся во вторник относительно доллара на 13,49 коп., на торгах среды вырос на 2,01 коп., оказавшись на уровне 26,2810 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 21 марта с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.14, покидая виртуальную сферу, доллар заметно потерял в цене, упав к 26,22/26,25, однако спустя 26 минут курс немного восстановился (26,25/26,30 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, без участия регулятора. Во всяком случае, НБУ на рынке в это время не видели.



К 11.04 на межбанке появились системные игроки, которые перенаправили тамошнюю атмосферу в деловую колею: 26,26/26,28 UAH/USD.

С этого момента стартовало «ползучее» укрепление «американца», котировки которого по состоянию на 11.30 оказались на цифре 26,26/26,29, спустя час, на 12.35 – на уровне 26,27/26,30 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 12.53 на фоне действовавших в то время цен 26,28/26,30 UAH/USD.

После обеда эта тенденция не претерпела изменений – к 13.20 доллар вырос до 26,29/26,33, а по состоянию на 14.30 на пустеющем рынке – до 26,30/26,34 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом МЕЖБАНКЕ ПО СУТИ до самого закрытия сессии.



На цифре 26,30/26,34 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 21 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2810 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,36% с 28,0672 UAH/USD до 26,2810 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, по средам наступает пик объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.



Во-вторых, состоявшийся накануне аукцион Минфина по размещению гривневых ОВГЗ заставил его участников продавать СКВ ради нацвалюты для расчета на приобретенные бумаги.



В-третьих, близится время квартальных платежей, для которых экспортеры начали аккумулировать гривню, рынок которой демонстрирует сжатие.



О последнем свидетельствовало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн.

Тренд подтвердил рост второго показателя состояния гривневой ликвидности, ставок по межбанковским кредитам overnight.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 21 марта едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, не исключено, что львиная доля продаж СКВ ради гривни состоялась накануне, когда действующая цена «американца» была выше, а в среду на рынке были «опоздавшие» и обязательные продажи доллара экспортерами.



Во-вторых, в ближайшие дни не предвидится никаких значимых мероприятий, кроме компенсации НДС в незначительном объеме. Это могло заставить экспортеров не очень торопиться со «сливом» доллара.



В-третьих, как мы указали выше, гривневый ресурс продолжает сжиматься, ограничивая «маневр» спекуляций на межбанке.











Торги 21 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая заметно «сжалась». Во всяком случае, по сравнению с предыдущей сессией.



При этом нельзя не отметить определенный «разнобой» в настроениях, определивших внутридневные изменения цен в наличной паре доллар-гривня.



Если на рынках Днепра, Харькова и Одессы в течение среды наблюдалось снижение действующих цен «американца» (где больше, где символически), то рынок Запорожья продемонстрировал в отношении доллара завидную стабильность, а валютчики столицы были вынуждены к вечеру среды поднимать цены из-за появившейся гривневой ликвидности.



Еще раз подчеркнем: внутридневные изменения действующих цен были незначительными.



Несмотря на это разнообразие, у рынка наличных в среду был очень важный «общий знаменатель»: по итогам дня рынки всех вышеперечисленных городов констатировали равновесие покупок и продаж. Это стало главной причиной некоторого улучшения итоговой ликвидности.



Не исключено, на настроения клиентов наличного рынка подействовало успокаивающей очевидное стремление безналичного доллара в сторону стабильности. Это, к слову, также способствовало установлению на наличном рынке «всеобщей сбалансированности» спроса и предложения.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 5,0 коп. (рынок столицы), либо не изменилась (Запорожье), или же, наконец, потеряла 2,0-5,0 коп. (Харьков, Днепр, Одесса).

Позиция «предложение» на протяжении среды либо прибавила 2,0-5,0 коп. (Киев), либо не претерпела изменений (Запорожье), либо стала ниже на 1,0-5,0 коп. (Харьков, Днепр, Одесса).



По сравнению с закрытием вторника биды «неформального» наличного «американца» понизились на 1,0-10,0 коп. (лидировал в коррекции рынок Запорожья), офера потеряли 3,0-10,0 коп. (лидерство в откате оферов сохранило Запорожье).



Итак, возвращаясь к теме вышеупомянутого «разнообразия» внутридневной курсовой динамики наличного доллара, рискнем предположить, что она стала следствием ожиданий клиентов и дилеров наличного рынка очевидных перемен в настроениях и высоковероятного вхождения «зеленого» безнала в период относительной стабильности, что вполне могло «смутить» субъектов наличного рынка.



Кстати, есть вероятность определенного разочарования исходом торгов безналичным долларом в эту среду. По нашим наблюдениям, игроки межбанка, а вместе с ними и клиенты наличного доллара ожидали более заметной «медвежьей» курсовой динамики на торгах межбанка. Она не состоялась, поскольку прогнозированный приток СКВ из-за рубежа оказался заметно слабее.



Остается добавить, что ликвидность торгов наличной валютой все-таки сумела воспользоваться снижением курсовой динамики и установлением более спокойной атмосферы, продемонстрировав повсеместный прогресс.



Впрочем, по порядку.



Торги 21 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,25/26,36 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Поначалу это равновесие было в большей степени виртуальным, без сделок. В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро «размылись», продемонстрировав, тем не менее, некоторое снижение: 26,25-27/26,35-37 UAH/USD, евро – 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого не пришлось прибегать к радикальным ценовым ревизиям.



Итоговое равновесие спроса и предложение наконец-то отразилось на оборотах, заслуживших от «неформалов» местной розницы «четверку», констатировав улучшение

показателей предыдущей сессии.



В течение среды биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп.



Нелишне напомнить, что на предыдущих торгах наши дилеры более заметно (на 8,0 коп.) снизили офера «американца», стремясь «заставить» клиентов покупать доллар. Нынче рынок пары доллар-гривня оказался сбалансированным, и в столь радикальных ценовых изменениях не было нужды. Добавим, что это является надежным признаком вхождения наличного рынка (во всяком случае, в Днепре) в полосу относительной стабильности.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,25/26,36 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов пытались работать наличную пару доллар-гривня в условиях низкой ликвидности редких сделок и относительного равновесия спроса и предложения.



В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».



Символические дисконты цен после обеда позволили сохранить равновесие спроса и предложения до самого закрытия торгов. Итоговый баланс способствовал росту оборотов, которые по итогам дня заслужили «четверку с минусом», констатировав улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 21 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп. Как и в розничном сегменте, налицо очевидное стремление оптового рынка Днепра к стабильности.



По сравнению с закрытием 20 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 8,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 марта уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного «привеса» оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 21 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, где наконец-то появились признаки стабильности, принесшие бонусы на участке ликвидности. При этом, со слов наших дилеров, им попутно довелось заниматься аккумулированием наличного евро под оптовый заказ. С учетом дефицита этой СКВ «в степях Украины», подобная задача требовала сообразной ценовой политики.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2263 к отметке $1,2265 констатировав внутридневное его повышение на сиротские 2 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли этот «привес», сосредоточившись в аккумулировании евро «под заказ» и приподняв его цену в течение среды.

Кроме того, мы не исключаем, что на решение наших валютчиков поднять в течение среды обе позиции евро оказало влияние ралли пары евро-доллар на мировом форексе, которое стартовало на азиатской сессии форекса и закончилось лишь около 17.30 Киева.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2242, пара евро-доллар тотчас инициировала рост, проходивший в полном соответствии «технологии» «курсовой пилы», изобилуя провалами и отскоками. Рост исчерпался около 17.30, после того как пара немного раньше отметилась на внутридневном максимуме ($1,2295), с которого в 17.35 динамично упала в рамки диапазона $1,2258-1,2265, который не покидала до 19.30 Киева, инициировав с этого часа поначалу медленный, к ближе к 20.00 Киева более динамичный рост. В 20.00, как водится, реагируя на ожидаемый финал двухдневного заседания FOMC Федрезерва, пара «занервничала», совершив разнополярные динамичные скачки и провалы. Затем, немного успокоившись, пара инициировала ралли, первым этапом которого стало касание евро локального максимума ($1,2320), на котором пара не задержалась, опустившись к $1,2329, не демонстрируя на моменте явных попыток дальнейшей курсовой динамики…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



В общих чертах около 20.00 Киева в среду в паре евро-доллар произошло то, о чем мы предупреждали в предыдущем обзоре. Падение пары остановилось и развернулось.

Как и предполагалось, итоги заседание FOMC ФРС рынок встретил ближе к $1,230, недалеко от середины двухмесячного диапазона $1,220-1,252.



Иначе говоря, произошел рос евро по итогам заседания FOMC ФРС.



На рынке, исходя из выступлений представителей ФРС, уже давно известно, что ФРС может повысить ставку три-четыре раза в этом году, значит это уже давно заложено в цену.

В среду прогнозные материалы («прогнозные точки») FOMC поставили крест (почти наверняка) на ожиданиях четырех повышений ставки в этом году.



Несмотря на то, что вероятность этого была низкой, в частности, опрос Bloomberg показал, что участники рынка этого не ждут, значительная часть адептов доллара все-таки надеялись.



Натурально, реализовалось третье наше «опасение». Напомним, в предыдущем обзоре мы предположили не без толики сарказма, что если пара евро-доллар «вдруг» пойдет вверх после заседания FOMC ФРС, досужие комментаторы будут иметь «все основания» написать, что рост евро вызван разочарованием спекулянтов в долларе из-за того, что в «прогнозных точках» не оказалось прогноза четырех повышений ставок.



На этом сарказме прервемся, констатировав, что есть вероятность того, что пара евро-доллар все-таки пойдет за стоп-приказами выше отметки $1,240.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что сосредоточившись на аккумулировании евро, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 21 марта по спросу и по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 марта по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, на валютном межбанке в среду сохранилось преобладание «зеленых медведей», вызванное спросом на гривню, которой надо было рассчитаться с Минфином за вторничный аукцион по ОВГЗ.



Нелишне напомнить, что экспортеры ввиду скорого финиша I квартала исподволь готовились ко квартальным платежам в Казну, для чего расставались с частью. своих «зеленых заначек».



Кроме того, как известно, к среде настает пик поступлений экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежало продать на межбанке. Это оказывало определенное давление на рынок безналичного доллара.



Тем не менее, динамика цен безналичного доллара свидетельствует, что «зеленые медведи» теряют энтузиазм, а рынок безналичного доллара демонстрирует явное стремление к «боковику».



Собственно, мы предупреждали о таком варианте развития событий на межбанке в ближайшие две сессии.



Есть вероятность, что наличный рынок ждет такой же сюжет. Ведь тамошние настроения формируются клиентами, умы которых испытывают «давление» сводок с торгов валютного межбанка.



US