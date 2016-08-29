Додано: Сер 21 бер, 2018 23:09

bred написав: hxbbgaf написав: Скорее просто парадокс Гибсона и ожидание роста инфляции. К тому же, ФРС никак не прояснила, что они со своей стороны планируют сделать для борьбы с рекордным негативным сальдо торгового баланса, огромным долгом и рекордным за 6 лет дефицитом бюджета. Повышение ставки и разговоры о сильном долларе тут не помогут - скорее наоборот. Скорее просто парадокс Гибсона и ожидание роста инфляции. К тому же, ФРС никак не прояснила, что они со своей стороны планируют сделать для борьбы с рекордным негативным сальдо торгового баланса, огромным долгом и рекордным за 6 лет дефицитом бюджета. Повышение ставки и разговоры о сильном долларе тут не помогут - скорее наоборот.

Скорее просто вынос стопов перед трёхлетним ростом.



hxbbgaf написав: В смысле отрицательный? Только иностранным центробанкам они должныы 6 с лишним трюликов, а вот список стран по внешнему долгу:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B3%D1%83

Само американское правительство мало кому выдавало кредиты - разве что на какие-то проекты, так что этой цифрой, вообще, можно пренебречь. В смысле отрицательный? Только иностранным центробанкам они должныы 6 с лишним трюликов, а вот список стран по внешнему долгу:... 0%B3%D1%83Само американское правительство мало кому выдавало кредиты - разве что на какие-то проекты, так что этой цифрой, вообще, можно пренебречь.

Отрицательный в смысле США должны меньше, чем должны им.

https://tradingeconomics.com/country-list/external-debt Скорее просто вынос стопов перед трёхлетним ростом.Отрицательный в смысле США должны меньше, чем должны им.

Почему именно 3-летним и именно ростом? Речь о долларе? Я б на это не надеялся в условиях рекордного за 10 лет негативного торгового сальдо, рекордного за 6 лет бюджетного дефицита и взлетающего все быстрей гос. долга.На сайте просто официальный внешний долг стран, где там написано, что это именно их долг перед американским правительством? Американское правительство дает в долг даже не миллиарды - может, сотни миллионов под какие-то проекты, это настолько маленькие цифры, что о них можно и не говорить. А берет триллионы! Даже те кредиты, что даются под гарантии американского правительства и то там суммы - ярд баксов от силы, выдаются не американским правительством, а коммерческими банками.Вы оправдываете свой ник.