fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Можливо тому, що виробники змушені платити більші зарплати і податки з початку 2018р.
fin написав:Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Но не всё же зависит от доллара - местные расходы в гривнах растут, ЖКХ потихоньку растёт, зарплаты потихоньку растут. Хотя шоколад у нас в стране вещь специфическая, мониторю цены на шоколад Рошен в ближайшем фирменном магазине - не заметил, что за полгода цена увеличилась.
Нет, ну слава Богу, на базаре, то есть на рынке в мясном павильоне мясо как было 90-100 грн так и держится, творог домашний тоже стабильно 70-75 грн за кг. Именно в магазинах цены поднимают, а не на базаре. В одном, мой любимый шоколад черный "Свиточ" 15,75 плитка 85 грамм, рядом магазин та же плитка уже 20 грн.
ТИХИЙ написав:США. FOMC: прогнозы теперь предполагают не два, а три повышения ставки в 2019. Прогноз по ставке на 2020 повышен с 3.1% до 3.4%, долгосрочный - с 2.9% до 2.9%. Долгосрочный прогноз по ВВП остается на уровне 1.8%. В последние месяцы перспективы экономики улучшились, ее состояние оправдывает дальнейшее постепенное повышение ставок. Ожидает роста инфляции в ближайшие месяцы и его стабилизации около 2%. Краткосрочные риски выглядят сбалансированными.
Странно реагируют Евро и Драги на такую новость !!
Реакция разочарованных спекулей FOMC дал понять, что теперь ожидает не двух, а трех повышений ставки в 2019, однако спекулянтов на валютном рынке, как оказалось, куда больше волновал вопрос о том, будет ли повышен прогноз на 2018. Некоторые участники рынка верили, что ФРС может повысить прогнозный уровень ставки по федеральным фондам на текущий год, таким образом, что он бы предполагал четыре, а нет три повышения. Этого не случилось, и реакция доллара оказалась болезненной.
Скорее просто парадокс Гибсона и ожидание роста инфляции. К тому же, ФРС никак не прояснила, что они со своей стороны планируют сделать для борьбы с рекордным негативным сальдо торгового баланса, огромным долгом и рекордным за 6 лет дефицитом бюджета. Повышение ставки и разговоры о сильном долларе тут не помогут - скорее наоборот.
fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Увидев рост курса гривны, подняли цены в долларах, причем с запасом на ожидания, а потом пересчитали по текущему
Den написав:И почему госдолг превысил 21 трильён (Кто покупает госдолг ?)..
Госдолг покупает ФРС, внешний долг у США отрицательный.
В смысле отрицательный? Только иностранным центробанкам они должныы 6 с лишним трюликов, а вот список стран по внешнему долгу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B3%D1%83 Само американское правительство мало кому выдавало кредиты - разве что на какие-то проекты, так что этой цифрой, вообще, можно пренебречь.
hxbbgaf написав:Скорее просто парадокс Гибсона и ожидание роста инфляции. К тому же, ФРС никак не прояснила, что они со своей стороны планируют сделать для борьбы с рекордным негативным сальдо торгового баланса, огромным долгом и рекордным за 6 лет дефицитом бюджета. Повышение ставки и разговоры о сильном долларе тут не помогут - скорее наоборот.
Скорее просто вынос стопов перед трёхлетним ростом.
hxbbgaf написав:В смысле отрицательный? Только иностранным центробанкам они должныы 6 с лишним трюликов, а вот список стран по внешнему долгу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B3%D1%83 Само американское правительство мало кому выдавало кредиты - разве что на какие-то проекты, так что этой цифрой, вообще, можно пренебречь.
За четыре года (2014–2017 гг.) номинальный ВВП вырос почти вдвое — с 1,5 до 2,9 трлн грн., а объем наличной гривни увеличился только на 38% (с 262 до 362 млрд грн). В частности, в прошлом году рост номинального ВВП (изменение ВВП в гривне без поправки на инфляцию) превысил 22%, а объем наличных в экономике увеличился лишь на 7%.
Так это плохо, или хорошо?
Это плохо. Мы видим падение, если не смотреть на манипуляции с цифрами. с 262 до 362 млрд грн - сюроеализм по (Савченко)
hxbbgaf написав:Скорее просто парадокс Гибсона и ожидание роста инфляции. К тому же, ФРС никак не прояснила, что они со своей стороны планируют сделать для борьбы с рекордным негативным сальдо торгового баланса, огромным долгом и рекордным за 6 лет дефицитом бюджета. Повышение ставки и разговоры о сильном долларе тут не помогут - скорее наоборот.
Скорее просто вынос стопов перед трёхлетним ростом.
hxbbgaf написав:В смысле отрицательный? Только иностранным центробанкам они должныы 6 с лишним трюликов, а вот список стран по внешнему долгу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B3%D1%83 Само американское правительство мало кому выдавало кредиты - разве что на какие-то проекты, так что этой цифрой, вообще, можно пренебречь.
Почему именно 3-летним и именно ростом? Речь о долларе? Я б на это не надеялся в условиях рекордного за 10 лет негативного торгового сальдо, рекордного за 6 лет бюджетного дефицита и взлетающего все быстрей гос. долга. На сайте просто официальный внешний долг стран, где там написано, что это именно их долг перед американским правительством? Американское правительство дает в долг даже не миллиарды - может, сотни миллионов под какие-то проекты, это настолько маленькие цифры, что о них можно и не говорить. А берет триллионы! Даже те кредиты, что даются под гарантии американского правительства и то там суммы - ярд баксов от силы, выдаются не американским правительством, а коммерческими банками. Вы оправдываете свой ник.