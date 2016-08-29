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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4647464846494650>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:17

  fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!

Можливо тому, що виробники змушені платити більші зарплати і податки з початку 2018р. :roll:
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:17

  fin написав:Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!


Но не всё же зависит от доллара - местные расходы в гривнах растут, ЖКХ потихоньку растёт, зарплаты потихоньку растут.
Хотя шоколад у нас в стране вещь специфическая, мониторю цены на шоколад Рошен в ближайшем фирменном магазине - не заметил, что за полгода цена увеличилась.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:25

Re: Валютный рынок в контексте

Нет, ну слава Богу, на базаре, то есть на рынке в мясном павильоне мясо как было 90-100 грн так и держится, творог домашний тоже стабильно 70-75 грн за кг. Именно в магазинах цены поднимают, а не на базаре. В одном, мой любимый шоколад черный "Свиточ" 15,75 плитка 85 грамм, рядом магазин та же плитка уже 20 грн.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:35

Re: Валютный рынок в контексте

Доллар тоже обесценивается понемножку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:37

  ТИХИЙ написав:
  Den написав:
  ТИХИЙ написав:США. FOMC: прогнозы теперь предполагают не два, а три повышения ставки в 2019. Прогноз по ставке на 2020 повышен с 3.1% до 3.4%, долгосрочный - с 2.9% до 2.9%. Долгосрочный прогноз по ВВП остается на уровне 1.8%. В последние месяцы перспективы экономики улучшились, ее состояние оправдывает дальнейшее постепенное повышение ставок. Ожидает роста инфляции в ближайшие месяцы и его стабилизации около 2%. Краткосрочные риски выглядят сбалансированными.
Странно реагируют Евро и Драги на такую новость :) !!

Реакция разочарованных спекулей 8)
FOMC дал понять, что теперь ожидает не двух, а трех повышений ставки в 2019, однако спекулянтов на валютном рынке, как оказалось, куда больше волновал вопрос о том, будет ли повышен прогноз на 2018. Некоторые участники рынка верили, что ФРС может повысить прогнозный уровень ставки по федеральным фондам на текущий год, таким образом, что он бы предполагал четыре, а нет три повышения. Этого не случилось, и реакция доллара оказалась болезненной.


Скорее просто парадокс Гибсона и ожидание роста инфляции. К тому же, ФРС никак не прояснила, что они со своей стороны планируют сделать для борьбы с рекордным негативным сальдо торгового баланса, огромным долгом и рекордным за 6 лет дефицитом бюджета. Повышение ставки и разговоры о сильном долларе тут не помогут - скорее наоборот.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:41

  fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!

Увидев рост курса гривны, подняли цены в долларах, причем с запасом на ожидания, а потом пересчитали по текущему :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:41

  bred написав:
  Den написав:И почему госдолг превысил 21 трильён (Кто покупает госдолг ?)..

Госдолг покупает ФРС,
внешний долг у США отрицательный.

В смысле отрицательный? Только иностранным центробанкам они должныы 6 с лишним трюликов, а вот список стран по внешнему долгу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B3%D1%83
Само американское правительство мало кому выдавало кредиты - разве что на какие-то проекты, так что этой цифрой, вообще, можно пренебречь.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:48

  hxbbgaf написав:Скорее просто парадокс Гибсона и ожидание роста инфляции. К тому же, ФРС никак не прояснила, что они со своей стороны планируют сделать для борьбы с рекордным негативным сальдо торгового баланса, огромным долгом и рекордным за 6 лет дефицитом бюджета. Повышение ставки и разговоры о сильном долларе тут не помогут - скорее наоборот.

Скорее просто вынос стопов перед трёхлетним ростом.

  hxbbgaf написав:В смысле отрицательный? Только иностранным центробанкам они должныы 6 с лишним трюликов, а вот список стран по внешнему долгу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B3%D1%83
Само американское правительство мало кому выдавало кредиты - разве что на какие-то проекты, так что этой цифрой, вообще, можно пренебречь.

Отрицательный в смысле США должны меньше, чем должны им.
https://tradingeconomics.com/country-list/external-debt
bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:06

  козак написав:Василь-Рівне
За четыре года (2014–2017 гг.) номинальный ВВП вырос почти вдвое — с 1,5 до 2,9 трлн грн., а объем наличной гривни увеличился только на 38% (с 262 до 362 млрд грн). В частности, в прошлом году рост номинального ВВП (изменение ВВП в гривне без поправки на инфляцию) превысил 22%, а объем наличных в экономике увеличился лишь на 7%.

Так это плохо, или хорошо?


Это плохо. Мы видим падение, если не смотреть на манипуляции с цифрами.
с 262 до 362 млрд грн - сюроеализм по (Савченко)
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:09

  bred написав:
  hxbbgaf написав:Скорее просто парадокс Гибсона и ожидание роста инфляции. К тому же, ФРС никак не прояснила, что они со своей стороны планируют сделать для борьбы с рекордным негативным сальдо торгового баланса, огромным долгом и рекордным за 6 лет дефицитом бюджета. Повышение ставки и разговоры о сильном долларе тут не помогут - скорее наоборот.

Скорее просто вынос стопов перед трёхлетним ростом.

  hxbbgaf написав:В смысле отрицательный? Только иностранным центробанкам они должныы 6 с лишним трюликов, а вот список стран по внешнему долгу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B3%D1%83
Само американское правительство мало кому выдавало кредиты - разве что на какие-то проекты, так что этой цифрой, вообще, можно пренебречь.

Отрицательный в смысле США должны меньше, чем должны им.
https://tradingeconomics.com/country-list/external-debt

Почему именно 3-летним и именно ростом? Речь о долларе? Я б на это не надеялся в условиях рекордного за 10 лет негативного торгового сальдо, рекордного за 6 лет бюджетного дефицита и взлетающего все быстрей гос. долга.
На сайте просто официальный внешний долг стран, где там написано, что это именно их долг перед американским правительством? Американское правительство дает в долг даже не миллиарды - может, сотни миллионов под какие-то проекты, это настолько маленькие цифры, что о них можно и не говорить. А берет триллионы! Даже те кредиты, что даются под гарантии американского правительства и то там суммы - ярд баксов от силы, выдаются не американским правительством, а коммерческими банками.
Вы оправдываете свой ник.
hxbbgaf
 
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