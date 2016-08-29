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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4647464846494650

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:23

Re: Валютный рынок в контексте

hxbbgaf, каков вклад США в МВФ? Насколько изменилось отношение всех дефицитов к ВВП? Зачем говорить об абсолютных цифрах, если эмиссия доллара каждые 10 лет удваивается и соответственно долги обесцениваются.
Zebra
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