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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:23
hxbbgaf, каков вклад США в МВФ? Насколько изменилось отношение всех дефицитов к ВВП? Зачем говорить об абсолютных цифрах, если эмиссия доллара каждые 10 лет удваивается и соответственно долги обесцениваются.
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Zebra
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Додано: Чет 22 бер, 2018 00:15
freeze написав: fin написав:
Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Но не всё же зависит от доллара - местные расходы в гривнах растут, ЖКХ потихоньку растёт, зарплаты потихоньку растут.
Хотя шоколад у нас в стране вещь специфическая, мониторю цены на шоколад Рошен в ближайшем фирменном магазине - не заметил, что за полгода цена увеличилась.
Зато вес изделий меняется в меньшую сторону. Сейчас торт который был раньше 1 кг весит 850 грамм, а цена та же, фокус-покус ))) и Торт Грильяжный Roshen 500г сейчас весит 450г и листиков шоколадных больше нет... Вы невнимательны )))))
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stm
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Додано: Чет 22 бер, 2018 01:16
fin написав:
Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Цены не могут быть дороже, это абсурдъ.
Цены могут быть лишь выше.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 22 бер, 2018 01:25
fin написав:
Нет, ну слава Богу, на базаре, то есть на рынке в мясном павильоне мясо как было 90-100 грн так и держится, творог домашний тоже стабильно 70-75 грн за кг. Именно в магазинах цены поднимают, а не на базаре. В одном, мой любимый шоколад черный "Свиточ" 15,75 плитка 85 грамм, рядом магазин та же плитка уже 20 грн.
Не переживайте.
Вырастут и на базаре.
P.s. А по облигам на мои вопросы в 18.04 так никто и не ответит?
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ЛАД
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