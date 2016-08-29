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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4647464846494650

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:23

Re: Валютный рынок в контексте

hxbbgaf, каков вклад США в МВФ? Насколько изменилось отношение всех дефицитов к ВВП? Зачем говорить об абсолютных цифрах, если эмиссия доллара каждые 10 лет удваивается и соответственно долги обесцениваются.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 00:15

  freeze написав:
  fin написав:Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!


Но не всё же зависит от доллара - местные расходы в гривнах растут, ЖКХ потихоньку растёт, зарплаты потихоньку растут.
Хотя шоколад у нас в стране вещь специфическая, мониторю цены на шоколад Рошен в ближайшем фирменном магазине - не заметил, что за полгода цена увеличилась.

Зато вес изделий меняется в меньшую сторону. Сейчас торт который был раньше 1 кг весит 850 грамм, а цена та же, фокус-покус ))) и Торт Грильяжный Roshen 500г сейчас весит 450г и листиков шоколадных больше нет... Вы невнимательны )))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 01:16

  fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!


Цены не могут быть дороже, это абсурдъ.

Цены могут быть лишь выше.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 01:25

  fin написав:Нет, ну слава Богу, на базаре, то есть на рынке в мясном павильоне мясо как было 90-100 грн так и держится, творог домашний тоже стабильно 70-75 грн за кг. Именно в магазинах цены поднимают, а не на базаре. В одном, мой любимый шоколад черный "Свиточ" 15,75 плитка 85 грамм, рядом магазин та же плитка уже 20 грн.

Не переживайте.
Вырастут и на базаре. :)

P.s. А по облигам на мои вопросы в 18.04 так никто и не ответит?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 03:09

stm Купил я сегодня ненароком это "произведение" искусства по ностальгии. Вес действительно 450г., но это не главное. Можно не обращать вообще на это внимание, и на цену не смотреть, но не заметить вкус данного изделия... тут уж извините! Это уже совсем не тот торт, который многие помнят, и даже не та пародия, которая была несколько лет назад- это какое-то не съедобное приторное синтетическое дерьмо. Больше покупать не буду никогда.
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Правдоруб
 
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