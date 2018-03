Додано: Чет 22 бер, 2018 10:01

fin написав: Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!

Тут людина (не економіст, але з начебто вищою, заочною, освітою) Вам все роз'яснить:

http://ua.interfax.com.ua/news/economic/493687.html

http://ua.interfax.com.ua/news/economic/493687.html

IMHO, основна причина на даний момент - зростання цін на паливо в гривні, зростання цін на харчі на зовнішніх ринках - лаг більший.

