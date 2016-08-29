fin написав:Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Но не всё же зависит от доллара - местные расходы в гривнах растут, ЖКХ потихоньку растёт, зарплаты потихоньку растут. Хотя шоколад у нас в стране вещь специфическая, мониторю цены на шоколад Рошен в ближайшем фирменном магазине - не заметил, что за полгода цена увеличилась.
Зато вес изделий меняется в меньшую сторону. Сейчас торт который был раньше 1 кг весит 850 грамм, а цена та же, фокус-покус ))) и Торт Грильяжный Roshen 500г сейчас весит 450г и листиков шоколадных больше нет... Вы невнимательны )))))
fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Цены не могут быть дороже, это абсурдъ.
Цены могут быть лишь выше.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
fin написав:Нет, ну слава Богу, на базаре, то есть на рынке в мясном павильоне мясо как было 90-100 грн так и держится, творог домашний тоже стабильно 70-75 грн за кг. Именно в магазинах цены поднимают, а не на базаре. В одном, мой любимый шоколад черный "Свиточ" 15,75 плитка 85 грамм, рядом магазин та же плитка уже 20 грн.
Не переживайте. Вырастут и на базаре.
P.s. А по облигам на мои вопросы в 18.04 так никто и не ответит?
stm написав:Торт Грильяжный Roshen 500г сейчас весит 450г и листиков шоколадных больше нет...
Не надо так глубоко погружаться В стране все по новому! У кого нет сил и возможности читать ДС, делайте всё вместе с главным банком(НБУ)(Регулятор)(Власть) Он продаёт и вы вместе с ним, и на оборот. Есть правда еще и жемчуг(ФРС)(МВФ)(ЕЦБ)(Президент Украины), внимательно следите за их действиями! Не доверяйте только тому, что они говорят, наблюдайте за тем, что они делают. И такой человек как Либо, он же ... будет за вас только радоваться!
Делайте ..., это не значит отбарабанить банки и делать вид, что ничего не произошло. Было плохо, сделали просто ужасно, вернут к тому, что было и будут рассказывать о своих приложенных титанических усилиях в достижении победных экономических показателей. А на самом деле, обычный грабеж
Впервые за последние с 2013-го годы мы видим преобладание позитивного зеленого цвета, свидетельствующего о достижении дна и толчка ... (так пишут в России) Посмотрим, что наши напишут
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".
За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. ЧР курс доллара 40,00 грн, курс евро 42,00 грн. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
Безналичный доллар может вырасти через неделю до 26,9 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,8/27,2 грн.
А потом, суп с котом ... Во времена нападения захватчиков на города, осажденные жители испытывали жуткий голод, так как продукты питания доставать было неоткуда. Голод, как говорится, не тетка, поэтому многие люди в осажденных городах не гнушались употреблять в пищу своих домашних животных.
Они поедали не только лошадей, коров и коз, но также и «друзей человека», то есть собак и кошек. Кошек, кстати, ели в самую последнюю очередь предположительно из-за того, что мяса в этих пушистых созданиях было совсем немного. Поэтому в сложное время, когда у кого-то спрашивали: «А что же будете есть потом?», ответ был вполне прямым: «Суп с котом».
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Тут людина (не економіст, але з начебто вищою, заочною, освітою) Вам все роз'яснить: http://ua.interfax.com.ua/news/economic/493687.html IMHO, основна причина на даний момент - зростання цін на паливо в гривні, зростання цін на харчі на зовнішніх ринках - лаг більший.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 21 марта по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2342, поднявшись до $1,2365 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2377 на открытии торгов в Европе.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник и в среду был реализован на практике.
К 10.12, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,28/26,32 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Экспортерам нужна гривня для квартальных платежей» - - констатировал наш гуру.
fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Вдалого дня! Ніхто не знає, окрім власника крамниці чому так Я думаю що все банально просто, як у некдоті: - чому так дорого? - Деньги очень нужны!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
fin написав:Нет, ну слава Богу, на базаре, то есть на рынке в мясном павильоне мясо как было 90-100 грн так и держится, творог домашний тоже стабильно 70-75 грн за кг. Именно в магазинах цены поднимают, а не на базаре. В одном, мой любимый шоколад черный "Свиточ" 15,75 плитка 85 грамм, рядом магазин та же плитка уже 20 грн.
в крупних сітках часто теж міняють ціни по 4 раз в міс на один товар. Цьому є три основні причини: акція продаж товару з маленьким залишком строку прид. об`єктивні фактори зміни затрат
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)