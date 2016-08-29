Додано: Чет 22 бер, 2018 09:25

stm написав: Торт Грильяжный Roshen 500г сейчас весит 450г и листиков шоколадных больше нет... Торт Грильяжный Roshen 500г сейчас весит 450г и листиков шоколадных больше нет...

Не надо так глубоко погружатьсяВ стране все по новому! У кого нет сил и возможности читать ДС, делайте всё вместе с главным банком(НБУ)(Регулятор)(Власть)Он продаёт и вы вместе с ним, и на оборот. Есть правда еще и жемчуг(ФРС)(МВФ)(ЕЦБ)(Президент Украины), внимательно следите за их действиями! Не доверяйте только тому, что они говорят, наблюдайте за тем, что они делают. И такой человек как Либо, он же ... будет за вас только радоваться!Делайте ..., это не значит отбарабанить банки и делать вид, что ничего не произошло. Было плохо, сделали просто ужасно, вернут к тому, что было и будут рассказывать о своих приложенных титанических усилиях в достижении победных экономических показателей. А на самом деле, обычный грабежВпервые за последние с 2013-го годы мы видим преобладание позитивного зеленого цвета, свидетельствующего о достижении дна и толчка ... (так пишут в России) Посмотрим, что наши напишутСогласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. ЧР курс доллара 40,00 грн, курс евро 42,00 грн. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.Безналичный доллар может вырасти через неделю до 26,9 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,8/27,2 грн.А потом, суп с котом ... Во времена нападения захватчиков на города, осажденные жители испытывали жуткий голод, так как продукты питания доставать было неоткуда. Голод, как говорится, не тетка, поэтому многие люди в осажденных городах не гнушались употреблять в пищу своих домашних животных.Они поедали не только лошадей, коров и коз, но также и «друзей человека», то есть собак и кошек. Кошек, кстати, ели в самую последнюю очередь предположительно из-за того, что мяса в этих пушистых созданиях было совсем немного. Поэтому в сложное время, когда у кого-то спрашивали: «А что же будете есть потом?», ответ был вполне прямым: «Суп с котом».