Додано: Чет 22 бер, 2018 11:14

hamster bear Ну в этом (наличии у НБУ достаточных ресурсов и возможностей для манипуляций) сомнений ни у кого как бы и нет.

"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"