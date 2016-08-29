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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4649465046514652>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:40

  Karp написав:
  fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!

Вдалого дня!
Ніхто не знає, окрім власника крамниці чому так 8)
Я думаю що все банально просто, як у некдоті:
- чому так дорого?
- Деньги очень нужны! :D

Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао :roll:
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:48

  Василь-Рівне написав:
  hamster bear написав:а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного.

Чи справді в Україні так багато готівкової гривні? Далеко не так багато, як більшість собі уявляє. Темпи її приросту є суттєво нижчими за зростання номінального ВВП. По відношенню готівка/ВВП ми знаходимось поруч із європейськими сусідами.

Миф первый: детенизация решит все финансовые проблемы Украины
Миф второй: в Украине слишком много налички
Миф третий: население хранит под матрацами не менее $80 млрд
Миф четвертый: если банкомат выдал хрустящие купюры, началась очередная эмиссия гривни
Миф пятый: Украина как Гондурас :

http://www.dsnews.ua/economics/kuda-isp ... 2018220000

Зображення


Ви зводите все до М0, в той час НБУ доступний куди більший існтрументарій роботи з грошовою масою.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
Востаннє редагувалось hamster bear в Чет 22 бер, 2018 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:56

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.44 котировки доллара на межбанке консолидировались на цифре 26,24/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж. Рынок ждет появления системных игроков.


Дата: 22 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.42

Мелкий опт «неформал»

$ 26,25/26,30 UAH/USD
EUR 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 марта стартовали в условиях «вялого» баланса спроса и оферов.

Дата: 22 марта 2018 г. на 10.50

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,27/26,35 UAH/USD
€ 32,45/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,458/0,463 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют.

US
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:56

  hamster bear написав:
Ви зводите все до М0, втой час НБУ доступний куди більший існтрументарій роботи з грошовою масою.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0

За четыре года (2014–2017 гг.) номинальный ВВП вырос почти вдвое — с 1,5 до 2,9 трлн грн.

М3 вырос за это же время процентов на 30. (если я не ошибаюсь).
Рост ВВП не для внутреннего потребления?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:04

Привет из Днепра-5

Около 11.02, воспользовавшись равновесием покупок и продаж, безналичный доллар «позволил себе» сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп.,; рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 22 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 22 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.


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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:10

козак

В моем изначальном посте речь шла о наличии у НБУ достаточного количества гривны для манипуляции валютным рынком и выкупе валюты (сравнительно редкого ресурса) за гривну (условно неграниченный ресурс). В контексте наблюдаемых качелек с курсом и неожиданного укрпеления гривны в феврале-марте.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:10

наших політиків цікавить тільки одне:
як легалізувати те все що вкрали та продовжують заробляти :mrgreen:
Міжнародний валютний фонд виступає проти проведення в Україні податкової амністії.
...-МВФ - проти податкової амністії в будь-якій формі. Вони проти, бо досвід інших країн демонструє, що далеко не скрізь це спрацювало. Перш ніж вводити "нульову декларацію", треба провести консультації: показати МВФ, а головне - всім українцям, для чого це потрібно і в якому пакеті це будемо вносити. Зараз розглядається ініціатива щодо внесення законопроекту про "нульову декларацію" та непрямі методи в пакеті з BEPS. Але ж "нульова декларація" не входить до вимог BEPS. Це - не пов’язані між собою кроки. http://interfax.com.ua/news/interview/493493.html
Востаннє редагувалось Karp в Чет 22 бер, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:10

Re: Валютный рынок в контексте

Книжка опт: 26,17-18/26,24-25
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:14

hamster bear Ну в этом (наличии у НБУ достаточных ресурсов и возможностей для манипуляций) сомнений ни у кого как бы и нет.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:30

  tehno-teplo написав:
  Karp написав:
  fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!

Вдалого дня!
Ніхто не знає, окрім власника крамниці чому так 8)
Я думаю що все банально просто, як у некдоті:
- чому так дорого?
- Деньги очень нужны! :D

Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао :roll:

Именно , а так же сахар, в гривне, и много чего ещё в гривне и долларе из "ингредиентов" входящих в рецепт конфет и не только ..........
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