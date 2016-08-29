fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Вдалого дня! Ніхто не знає, окрім власника крамниці чому так Я думаю що все банально просто, як у некдоті: - чому так дорого? - Деньги очень нужны!
Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао
hamster bear написав:а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного.
Чи справді в Україні так багато готівкової гривні? Далеко не так багато, як більшість собі уявляє. Темпи її приросту є суттєво нижчими за зростання номінального ВВП. По відношенню готівка/ВВП ми знаходимось поруч із європейськими сусідами.
Миф первый: детенизация решит все финансовые проблемы Украины Миф второй: в Украине слишком много налички Миф третий: население хранит под матрацами не менее $80 млрд Миф четвертый: если банкомат выдал хрустящие купюры, началась очередная эмиссия гривни Миф пятый: Украина как Гондурас :
По состоянию на 10.44 котировки доллара на межбанке консолидировались на цифре 26,24/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж. Рынок ждет появления системных игроков.
Около 11.02, воспользовавшись равновесием покупок и продаж, безналичный доллар «позволил себе» сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп.,; рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.
В моем изначальном посте речь шла о наличии у НБУ достаточного количества гривны для манипуляции валютным рынком и выкупе валюты (сравнительно редкого ресурса) за гривну (условно неграниченный ресурс). В контексте наблюдаемых качелек с курсом и неожиданного укрпеления гривны в феврале-марте.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
наших політиків цікавить тільки одне: як легалізувати те все що вкрали та продовжують заробляти
Міжнародний валютний фонд виступає проти проведення в Україні податкової амністії. ...-МВФ - проти податкової амністії в будь-якій формі. Вони проти, бо досвід інших країн демонструє, що далеко не скрізь це спрацювало. Перш ніж вводити "нульову декларацію", треба провести консультації: показати МВФ, а головне - всім українцям, для чого це потрібно і в якому пакеті це будемо вносити. Зараз розглядається ініціатива щодо внесення законопроекту про "нульову декларацію" та непрямі методи в пакеті з BEPS. Але ж "нульова декларація" не входить до вимог BEPS. Це - не пов’язані між собою кроки. http://interfax.com.ua/news/interview/493493.html
Востаннє редагувалось Karp в Чет 22 бер, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
fin написав:Кто мне, экономисту с высшим образованием объяснит, почему доллар, начиная с середины января падает, а в нашем магазине хозяин магазина после каждой недельной закупки товара ставит новые цены все дороже и дороже? Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Вдалого дня! Ніхто не знає, окрім власника крамниці чому так Я думаю що все банально просто, як у некдоті: - чому так дорого? - Деньги очень нужны!
Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао
Именно , а так же сахар, в гривне, и много чего ещё в гривне и долларе из "ингредиентов" входящих в рецепт конфет и не только ..........