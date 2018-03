Додано: Чет 22 бер, 2018 10:48

Василь-Рівне написав: hamster bear написав: а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного. а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного.

Чи справді в Україні так багато готівкової гривні? Далеко не так багато, як більшість собі уявляє. Темпи її приросту є суттєво нижчими за зростання номінального ВВП. По відношенню готівка/ВВП ми знаходимось поруч із європейськими сусідами.



Миф первый: детенизация решит все финансовые проблемы Украины

Миф второй: в Украине слишком много налички

Миф третий: население хранит под матрацами не менее $80 млрд

Миф четвертый: если банкомат выдал хрустящие купюры, началась очередная эмиссия гривни

Миф пятый: Украина как Гондурас :



http://www.dsnews.ua/economics/kuda-isp ... 2018220000



Ви зводите все до М0, в той час НБУ доступний куди більший існтрументарій роботи з грошовою масою.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0 Ви зводите все до М0, в той час НБУ доступний куди більший існтрументарій роботи з грошовою масою.

