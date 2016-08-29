|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:31
Привет из Днепра-6
Появившиеся после 11.10 на межбанке системные игроки возобновили снижение долларовых цен избыточным предложением СКВ. По состоянию на 11.28 «американец», растянув спред, оказался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD.
Дополуденное поэтапное снижение действующих цен безналичного доллара сопровождалась сохранением признаков «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 15,25/16,00% к отметке 15,25/16,50% годовых. Динамика гармонирует со снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 62533
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3729 раз.
- Подякували: 7073 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:53
Нацбанк опять точечно интервенит. Не дают сильно упасть.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1204
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:16
Привет из Днепра-7
К 12.12 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным сужением спреда до 26,25/26,27 UAH/USD. «В горы идти нет настроения», - признался наш гуру.
К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,30/32,55 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен в долларе и евро (26,23/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,458/0,462 UAH/RUB). Здесь установилось равновесие покупок и продаж на фоне отложенного на вечер клиентского спроса.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
Дата: 22 марта 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,21/26,35 UAH/USD
€ – 32,34/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 62533
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3729 раз.
- Подякували: 7073 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10832
|1145216
|
Чет 22 бер, 2018 11:37
lapay
|
|6110
|1296033
|
Сер 21 бер, 2018 20:17
ЛОБ
|
|38
|34955
|
реклама
|