Додано: Чет 22 бер, 2018 13:06

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник и в среду был реализован на практике.



К 10.12, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,28/26,32 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Экспортерам нужна гривня для квартальных платежей» - - констатировал наш гуру.



На 10.24 спуск в «теплые долины» был продолжен стараниями выросших оферов СКВ: 26,24/26,28 UAH/USD. «Продавцов на моменте больше», - резюмировали очевидцы.



По состоянию на 10.44 котировки доллара на межбанке консолидировались на цифре 26,24/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж. Рынок ждет появления системных игроков.



Около 11.02, воспользовавшись равновесием покупок и продаж, безналичный доллар «позволил себе» сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.



Появившиеся после 11.10 на межбанке системные игроки возобновили снижение долларовых цен избыточным предложением СКВ. По состоянию на 11.28 «американец», растянув спред, оказался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD.



Дополуденное поэтапное снижение действующих цен безналичного доллара сопровождалась сохранением признаков «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 15,25/16,00% к отметке 15,25/16,50% годовых. Динамика гармонирует со снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.12 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным сужением спреда до 26,25/26,27 UAH/USD. «В горы идти нет настроения», - признался наш гуру.



Наконец, около 13.04 Киева в сопровождении оставшихся у отметки 26,25/26,27 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 21 марта по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2342, поднявшись до $1,2365 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2377 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

22 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп.,; рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 22 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 22 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.



К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении

действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,30/32,55 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен в долларе и евро (26,23/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,458/0,462 UAH/RUB). Здесь установилось равновесие покупок и продаж на фоне отложенного на вечер клиентского спроса.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,26/26,39 UAH/USD, евро – 32,40/32,70 UAH/EUR, рубль 0,455/0,461 UAH/RUB, Киев опт 26,25/26,30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,25/26,30 UAH/USD, евро (опт) 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,35 UAH/USD, евро – 32,25/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,25/26,30 UAH/USD, розница – 26,20/26,37 UAH/USD; Запорожье – 26,27/26,35 UAH/USD; евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,458/0,463 RUB/USD.



Вопреки нашим ожиданиям, в четверг рынок безналичного доллара не лег в дрейф бокового тренда, а констатировав незначительную по нынешним временам коррекцию.



Думается, решающую роль в пролонгации «мягкого» «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара сыграли нижеследующие факторы.



Во-первых, в четверг сохраняется высокий приток экспортной выручки из-за рубежа, формируя на межбанке соответствующее настроение.



Во-вторых, вопреки ожиданиям, тон комментария FOMC Федрезерва США оказался «голубиным». В частности, Дж.Пауэлл упомянул три возможных повышения ставки в 2018 году, а не четыре, что снижает «техническую» поддержку доллара на мировом валютном рынке. Собственно, текущая коррекция «американца» относительно других системных СКВ тому свидетельство.



В-третьих, на календаре III декада последнего месяца квартала. Это заставляет бизнес начать аккумулировать гривню для квартальных платежей. Меж тем, с гривневой ликвидностью в последнее время не слишком гладко. В частности, из-за скудности мартовских компенсаций НДС экспортерам. Это вынуждает игроков аккуратно продавать СКВ на межбанке, чтоб выручить становящуюся дефицитом нацвалюту к финишу месяца.



Тем не менее, мы сохраняем свой прежний прогноз, предполагающий стремление рынка безналичного доллара войти в полосу относительной стабильности. В частности, на ближайших, пятничных торгах. Судя по текущей динамике ликвидности состоявшихся сделок, рынку безналичного доллара «нравится» относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое постоянством действующих цен.



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