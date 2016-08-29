|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:10
...
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 22 бер, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 888
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:23
somilitark написав:
Опять ракетчики куда-то подевались,ванговали предрекали разворот,а оно опять мимо,придётся нести сотку демонам всего навсего по 26,никуда не денешься,хотя стоит признать,что особого перекоса в заявках на покупку\продажу валюты нет,значит опять проторговываем некую поддержку,как только нервные сядут в последний вагон опять по 26,можем переходить на штурм рубежей 9-ти дневной давности.
Вот такая печаль ребятки,гривна в почёте,что бы вы не напевали,какой бы мусор не читали!)))
-
bred
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 19.07.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:42
Yuri_61 написав:
а у нас курс 25,3 / 27,45 (ДА, ДА, 25,3 (!!) на приём и 27,45(!!!) на продажу
Вы в это можете поверить??!!!
НО это так!!!
У кого еще такие курсы?
Что у нас за дыра такая?!!
На кого такие курсы рассчитаны. Легче на электричке в Харьков съездить. (День потеряешь, правда.)
Вы хотите играть на колебаниях курсов? Тогда переезжайте поближе к точкам скопления конкурирующих между собой обменников. Вам надо раз в месяц поменять цвет подматрасных отложений? Ради этого можно потерять день на Харьков (заодно и людей посмотреть, и себя показать).
Ну не нравится Вам этот обменник - так не ходите Вы мимо него!
-
dm_rodionov
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 09.02.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|10841
|1146015
|
|
|6111
|1296131
|
Чет 22 бер, 2018 14:17
ЛОБ
|
|38
|34958
|
реклама
|