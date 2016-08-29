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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4650465146524653

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:10

Re: Валютный рынок в контексте

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 22 бер, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:23

  somilitark написав:Опять ракетчики куда-то подевались,ванговали предрекали разворот,а оно опять мимо,придётся нести сотку демонам всего навсего по 26,никуда не денешься,хотя стоит признать,что особого перекоса в заявках на покупку\продажу валюты нет,значит опять проторговываем некую поддержку,как только нервные сядут в последний вагон опять по 26,можем переходить на штурм рубежей 9-ти дневной давности.
Вот такая печаль ребятки,гривна в почёте,что бы вы не напевали,какой бы мусор не читали!)))


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:)
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:42

  Yuri_61 написав:а у нас курс 25,3 / 27,45 (ДА, ДА, 25,3 (!!) на приём и 27,45(!!!) на продажу

Вы в это можете поверить??!!!
НО это так!!!
У кого еще такие курсы?
Что у нас за дыра такая?!!
На кого такие курсы рассчитаны. Легче на электричке в Харьков съездить. (День потеряешь, правда.)


Вы хотите играть на колебаниях курсов? Тогда переезжайте поближе к точкам скопления конкурирующих между собой обменников. Вам надо раз в месяц поменять цвет подматрасных отложений? Ради этого можно потерять день на Харьков (заодно и людей посмотреть, и себя показать).

Ну не нравится Вам этот обменник - так не ходите Вы мимо него!
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  #<1 ... 4650465146524653
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