Додано: Чет 22 бер, 2018 17:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 2,01 коп., на торгах четверга вырос на 2,74 коп., оказавшись на уровне 26,2536 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 марта с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав к 26,28/26,32, а спустя 13 минут курс обосновался на отметке

26,24/26,28 UAH/USD, где удерживался равновесием спроса и предложения до 11.03 Киева. В этот час на рынке появились системные игроки, вызвав заметный рост текущей ликвидности сделок. Меж тем сбалансированность спроса и предложения позволила игрокам сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.



К 11.25 доллар немного понизился в цене по более значимым бидам (26,23/26,27 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, это встревожило регулятор, который появился на рынке, выкупая СКВ у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса, не допуская дальнейшего проседания цен «американца».



Котировки последнего вернулись по состоянию на полдень к прежней отметке (26,25/26,27 UAH/USD), которую не покидали до 14.30 Киева, решившись в это время на более широкую маржу - 26,24/26,28 UAH/USD.



Межбанк, меж тем, опустел. Отсутствие реальных сделок сохранили цену доллара на цифре 26,24/26,28 UAH/USD до 16.20 Киева.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,24/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 22 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2536 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,46% с 28,0672 UAH/USD до 26,2536 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, когда приток экспортной выручки из-за рубежа оказался неожиданно низким, нынче поступления СКВ заметно выросли.



Во-вторых, приближение финиша I квартала активизировало накопление ресурсов в нацвалюте для грядущих квартальных платежей.



В-третьих, о рисках проблем на рынке гривневого ресурса дала понять сохранившаяся с начала недели тенденция снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче они упали с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



В-четвертых, синхронно с безналичным долларом падала цена наличной СКВ, сохраняя минимальный курсовой зазор между ними и исключая спекуляции более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рост притока экспортной выручки из-за рубежа увеличил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.



Во-вторых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, в четверг на рынке появлялся регулятор с гривневыми интервенциями, внося свой вклад в общий рост оборотов.



Дата: 22 марта 2018 г. 17.27



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,25/26,33 UAH/USD (с утра – 26,20/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,20/26,30 UAH/USD)

€ – 32,45/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,75 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,70 UAH/EUR)

RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие было достигнуто изначальным и довольно заметным дисконтированием цен.



Превентивным меры позволили сохранить баланс спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня в Днепре до полудня, не прибегая к ценовым ревизиям в этот отрезок времени.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось повышать действующие цены из-за ставших более активными покупок «американца».



Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к приличной ликвидности, заслужившей как и накануне, «четверку с минусом».



Дата: 22 марта 2018 г. на 17.24

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,23/26,30 UAH/USD (с утра 26,25/26,30 UAH/USD, к полудню 26,20/26,30 UAH/USD)

€ 32,45/32,60 UAH/EUR (с утра 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,55 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 марта стартовали в условиях «вялого» баланса спроса и оферов.



До полудня это настроение не претерпело особых изменений, хотя цены ввиду более активного клиентского «приноса» пришлось снижать.



К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении

действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,30/32,55 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась незначительным ростом от внутридневных минимумов по состоянию на полдень.



Обороты, заслужив по итогам четверга «четверку с минусом», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 22 марта 2018 г.



17.16 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,23/26,30 UAH/USD (с утра - 26,25/26,35 UAH/USD, к полудню - 26,22/26,30 UAH/USD)

€ – 32,45/32,62 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,60 UAH/EUR)

RUB – 0,456/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,458/0,463 UAH/RUB, к полудню 0,458/0,462 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют.



В период до полудня котировки доллара на рынке города снижались, реагируя на доминирование оферов СКВ. Дополуденное дисконтирование цен вызвало клиентские покупки в паре доллар-гривня, выровнявшие рынок в баланс.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен в долларе и евро (26,22/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,458/0,462 UAH/RUB). Здесь установилось равновесие покупок и продаж на фоне отложенного на вечер клиентского спроса.



После обеда, рынок Запорожья реализовал свой отложенный спрос, приподнявший немного финишные цены доллара и евро.

По итогам дня на рынке города относительное равновесие покупок и продаж на фоне незначительного преобладание спроса.



По итогам четверга на рынке Запорожья «твердая четверка» за обороты. Повторение показателей среды.





Дата: 22 марта 2018 г. на 16.47

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,22/26,35 UAH/USD (с утра - 26,26/26,39 UAH/USD, к полудню - 26,21/26,35 UAH/USD)

€ – 32,34/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,34/32,65 UAH/EUR)

RUB 0,454/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,461 UAH/RUB, к полудню - 0,454/0,460 UAH/RUB)



US

