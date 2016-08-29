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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:10
Re: Валютный рынок в контексте
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 22 бер, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:23
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:42
Вы хотите играть на колебаниях курсов? Тогда переезжайте поближе к точкам скопления конкурирующих между собой обменников. Вам надо раз в месяц поменять цвет подматрасных отложений? Ради этого можно потерять день на Харьков (заодно и людей посмотреть, и себя показать).
Ну не нравится Вам этот обменник - так не ходите Вы мимо него!
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:09
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 2,01 коп., на торгах четверга вырос на 2,74 коп., оказавшись на уровне 26,2536 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 марта с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав к 26,28/26,32, а спустя 13 минут курс обосновался на отметке
26,24/26,28 UAH/USD, где удерживался равновесием спроса и предложения до 11.03 Киева. В этот час на рынке появились системные игроки, вызвав заметный рост текущей ликвидности сделок. Меж тем сбалансированность спроса и предложения позволила игрокам сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.
К 11.25 доллар немного понизился в цене по более значимым бидам (26,23/26,27 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, это встревожило регулятор, который появился на рынке, выкупая СКВ у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса, не допуская дальнейшего проседания цен «американца» и пополнив свои «закрома» на «дежурные» $10,0 млн.
Котировки последнего вернулись по состоянию на полдень к прежней отметке (26,25/26,27 UAH/USD), которую не покидали до 14.30 Киева, решившись в это время на более широкую маржу - 26,24/26,28 UAH/USD.
Межбанк, меж тем, опустел. Отсутствие реальных сделок сохранили цену доллара на цифре 26,24/26,28 UAH/USD до 16.20 Киева.
Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,24/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 22 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2536 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,46% с 28,0672 UAH/USD до 26,2536 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 22 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 22 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, когда приток экспортной выручки из-за рубежа оказался неожиданно низким, нынче поступления СКВ заметно выросли.
Во-вторых, приближение финиша I квартала активизировало накопление ресурсов в нацвалюте для грядущих квартальных платежей.
В-третьих, о рисках проблем на рынке гривневого ресурса дала понять сохранившаяся с начала недели тенденция снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче они упали с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.
В-четвертых, синхронно с безналичным долларом падала цена наличной СКВ, сохраняя минимальный курсовой зазор между ними и исключая спекуляции более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, рост притока экспортной выручки из-за рубежа увеличил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.
Во-вторых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.
В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, в четверг на рынке появлялся регулятор с гривневыми интервенциями, внося свой вклад в общий рост оборотов.
Дата: 22 марта 2018 г. 17.27
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,25/26,33 UAH/USD (с утра – 26,20/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,20/26,30 UAH/USD)
€ – 32,45/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,75 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,70 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие было достигнуто изначальным и довольно заметным дисконтированием цен.
Превентивным меры позволили сохранить баланс спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня в Днепре до полудня, не прибегая к ценовым ревизиям в этот отрезок времени.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось повышать действующие цены из-за ставших более активными покупок «американца».
Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к приличной ликвидности, заслужившей как и накануне, «четверку с минусом».
Дата: 22 марта 2018 г. на 17.24
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,23/26,30 UAH/USD (с утра 26,25/26,30 UAH/USD, к полудню 26,20/26,30 UAH/USD)
€ 32,45/32,60 UAH/EUR (с утра 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,55 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 марта стартовали в условиях «вялого» баланса спроса и оферов.
До полудня это настроение не претерпело особых изменений, хотя цены ввиду более активного клиентского «приноса» пришлось снижать.
К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,30/32,55 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась незначительным ростом от внутридневных минимумов по состоянию на полдень.
Обороты, заслужив по итогам четверга «четверку с минусом», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 22 марта 2018 г.
17.16 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,23/26,30 UAH/USD (с утра - 26,25/26,35 UAH/USD, к полудню - 26,22/26,30 UAH/USD)
€ – 32,45/32,62 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,456/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,458/0,463 UAH/RUB, к полудню 0,458/0,462 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют.
В период до полудня котировки доллара на рынке города снижались, реагируя на доминирование оферов СКВ. Дополуденное дисконтирование цен вызвало клиентские покупки в паре доллар-гривня, выровнявшие рынок в баланс.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен в долларе и евро (26,22/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,458/0,462 UAH/RUB). Здесь установилось равновесие покупок и продаж на фоне отложенного на вечер клиентского спроса.
После обеда, рынок Запорожья реализовал свой отложенный спрос, приподнявший немного финишные цены доллара и евро.
По итогам дня на рынке города относительное равновесие покупок и продаж на фоне незначительного преобладание спроса.
По итогам четверга на рынке Запорожья «твердая четверка» за обороты. Повторение показателей среды.
Дата: 22 марта 2018 г. на 16.47
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,22/26,35 UAH/USD (с утра - 26,26/26,39 UAH/USD, к полудню - 26,21/26,35 UAH/USD)
€ – 32,34/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,34/32,65 UAH/EUR)
RUB 0,454/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,461 UAH/RUB, к полудню - 0,454/0,460 UAH/RUB)
US
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:34
Харьков - узко 26,26/26,28.
P.s. Удивило сегодняшнее удивление по поводу инфляции (прошу прощения за тавтологию).
Как будто у нас инфляция всегда была обусловлена ростом курса.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:54
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:56
Какао-бобы реально подорожали в долларах.
А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.
Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.
В основном это касается, конечно продовольствия. Людей на Земле становится больше, а количество еды практически не меняется.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:58
Я думал вас удивили примитивные манипуляции,мол всё очень плохо,все цены галлопируют,пропалофсё,поравалить!
Плюс подумал,что вас удивила реакция форумчан,которые с радостью бросились наперегонки обсасывать вентиляторный заброс без имени и места?
К чему там понятие инфляция предложения,где главный актуальный вызов для Украины,это рост стоимости труда в структуре себестоимости продукции,но ведь не это главное,важно прокричать как трудно жить,как ни крути,а сказать "сейчас тяжёлые времена","молодёжь не такая","правительство сво****" это наверное тот язык эсперанто,который даже полный кретин понимает и одобряет!
Когда я сюда попал,то думал,что тут просто через одного гении,а сейчас я понял,что глубоко ошибался...
Так почему же НБУ выбрал себе последний рубеж обороны на уровне 26 с маленьким хвостиком?Есть версии? У меня есть,хотелось бы услышать мнение "кружка 31"
Додано: Чет 22 бер, 2018 18:02
Все на митинг под ВР, с транспорантом,"Бариги,хуватит дурить народ!!! Даёшь долярь ПА-30!!!"
Додано: Чет 22 бер, 2018 18:46
С доисторических времен цена пропитания одной среднестатистической семьи на планете остаётся неизменной только в одном - в золоте! И составляет 1 г в день.
Помните Закон 1 г золота Libo?
Есть 1г золота на день - и вам пофиг какое население планеты и в какой исторической эпохе вы живете, какие ходят деньги и какой обменный курс. Хватит и на бананы, сколько б они в той эпохе не стоили ...
Власти могут ввести любые деньги, могут запрещать хождение золота, могут регулировать цены и курсы, но вселенскую суть и божественное содержание грамма золота они не смогут отменить никогда.
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