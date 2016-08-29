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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4651465246534654

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:02

  freeze написав:
  tehno-teplo написав:Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао


Какао-бобы реально подорожали в долларах.
А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.
Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.
В основном это касается, конечно продовольствия. Людей на Земле становится больше, а количество еды практически не меняется.

Людей за 1.5 года стало больше на 50%? И все на бананах? Причем ориентируемся на пересчет грн. цен на бананы в супермаркетах степей? Что еще выросло из еды в долларах на 50% из-за роста населения? Кол-во еды не меняется практически? Т.е. 8 млрд. едят как 5? Или млрд.?
З.ы. В степях цены на бананы зависят от сезона. ИМХО.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:10

  freeze написав:
  tehno-teplo написав:Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао


Какао-бобы реально подорожали в долларах.
А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.
Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.
В основном это касается, конечно продовольствия. Людей на Земле становится больше, а количество еды практически не меняется.

ящик бананов- 18 кг при погрузке на корабль стоит 4 доллара....жадность - наше всё...
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Востаннє редагувалось edvardd в Чет 22 бер, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:22

  freeze написав:А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.
Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.

2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.
Вы, может, в ближайший супермаркет сходите.
А то от вас "всёпропало" так прёт, что даже СЭП-3 запустился и работает без проблем :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:30

  pesikot написав:
  freeze написав:А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.
Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.

2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.
Вы, может, в ближайший супермаркет сходите.
А то от вас "всёпропало" так прёт, что даже СЭП-3 запустился и работает без проблем :)

2 года назад бананы только для лохов были по 30-32

а вот яблоки украинские были по 9-11 грн, а сейчас 15-20, за 2 года инфляция на лицо
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 22 бер, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:30

Ребята, бросьте даже обсуждать эти мальтузианские глупости. Пожрать хватит всем. :shock:
Это гипотеза 18-го столетия и средневековая теория о будущем. Представьте себе только, люди тогда еще не знали электричества, гигиены, мыла и противозачаточных средств. А вы серьезно обсуждаете их демографическую "науку" и её выводы.
Я вам совсем недавно рекоммендовал послушать научную лекцию об обществе будущего, в котором совсем скоро нам предстоит жить...
Там все подробно описывается.
Надо идти в ногу со временем, а не с дикостью средневековья. :idea:
Знание - сила! (Ф.Бэкон. Философ. Масон.) 8)

https://www.youtube.com/watch?v=n13hg-zFeyA&t=1887s
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:32

Re: Валютный рынок в контексте

  edvardd написав:ящик бананов- 18 кг при погрузке на корабль стоит 4 доллара..

В каком порту, Киева или Днепра ? :roll:
п.с. Днепр , неформал , ,20/,30
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:38

  pesikot написав:2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.
Вы, может, в ближайший супермаркет сходите.


Два года назад покупал по 27 гривен, сегодня в Копейке покупал 38,50 грн, в АТБ было 39,90 грн.
Да Бог с ними с бананами, мы же не негры в Бурунди, где едят в среднем 190 кг в год на душу, у нас едят всего где-то 8 кг на душу, перебьемся, главное, чтобы картоха не дорожала.

Козак. Говорят погода виновата, холодно, грустно и пасмурно, вот бананы плохо растут.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 07569.html

Насчет увеличения населения и еды. После качественного скачка урожайности, удойности и увеличения мясистости - на сегодня все эти показатели уперлись в потолок и практически не увеличиваются.
Была надежда на мясо из пробирки, но что-то тут дело двигается даже медленнее, чем с увеличением емкости батарей для электромобилей.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:48

В Америке бананы в моем магазине от .33 до .99 за фунт в зависимости от сорта и сезона.
А вот в том же магазине картошка от .99 до $2.20 за фунт.
Но нам же картошка важнее, мы ж бананами не закусываем, правда?
Нам лучше картошечки с сальцом, селедочка дунайская, грибочки с помидорчиками из бочки ... :roll:
Сейчас бы на ящик бананов поменял. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:07

  freeze написав:Была надежда на мясо из пробирки, но что-то тут дело двигается даже медленнее, чем с увеличением емкости батарей для электромобилей.


Уже полно таких технологий.
Не следишь.
Астронавту в день надо минимум 650 г еды. Плюс 0,5 л воды для её приготовления. Плюс 2 л выпить. Плюс для туалета и помыться. Итого 5 кг в день.
Себестоимость закидывания 1 кг в космос сейчас $20-30 тыщ.
Сейчас все необходимое для одного чела в день обходится НАСА в $137 тыщ.
SpaceX обещает по $5 тыщ за кг, но это только обещает.
А как многолетний полет на Марс и обратно?
НАСА давно подключило ведущие биотехнологические университеты США и давно всё это пробирочное мясо и выращивание жратву на борту изобретено.
Варят на борту уже свои борщи с эрзац-свининкой вовсю. Приятного им аппетита.
Но я бы предпочел натюрлих с базара.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:10

PS

И про батареи ...
Ты в курсе, что уже запас зарядки на 500 км?
Тебе мало?
Тогда капельку подожди. На подходе магниевые батареи. Помирят магний с серой и мощность тогда их увеличится в несколько раз. 8)
Libo
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