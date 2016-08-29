tehno-teplo написав:Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао
Какао-бобы реально подорожали в долларах. А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара. Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов. В основном это касается, конечно продовольствия. Людей на Земле становится больше, а количество еды практически не меняется.
Людей за 1.5 года стало больше на 50%? И все на бананах? Причем ориентируемся на пересчет грн. цен на бананы в супермаркетах степей? Что еще выросло из еды в долларах на 50% из-за роста населения? Кол-во еды не меняется практически? Т.е. 8 млрд. едят как 5? Или млрд.? З.ы. В степях цены на бананы зависят от сезона. ИМХО.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
tehno-teplo написав:Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао
Какао-бобы реально подорожали в долларах. А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара. Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов. В основном это касается, конечно продовольствия. Людей на Земле становится больше, а количество еды практически не меняется.
ящик бананов- 18 кг при погрузке на корабль стоит 4 доллара....жадность - наше всё...
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 22 бер, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара. Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.
2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм. Вы, может, в ближайший супермаркет сходите. А то от вас "всёпропало" так прёт, что даже СЭП-3 запустился и работает без проблем
freeze написав:А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара. Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.
2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм. Вы, может, в ближайший супермаркет сходите. А то от вас "всёпропало" так прёт, что даже СЭП-3 запустился и работает без проблем
2 года назад бананы только для лохов были по 30-32
а вот яблоки украинские были по 9-11 грн, а сейчас 15-20, за 2 года инфляция на лицо
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 22 бер, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Ребята, бросьте даже обсуждать эти мальтузианские глупости. Пожрать хватит всем. Это гипотеза 18-го столетия и средневековая теория о будущем. Представьте себе только, люди тогда еще не знали электричества, гигиены, мыла и противозачаточных средств. А вы серьезно обсуждаете их демографическую "науку" и её выводы. Я вам совсем недавно рекоммендовал послушать научную лекцию об обществе будущего, в котором совсем скоро нам предстоит жить... Там все подробно описывается. Надо идти в ногу со временем, а не с дикостью средневековья. Знание - сила! (Ф.Бэкон. Философ. Масон.)
pesikot написав:2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм. Вы, может, в ближайший супермаркет сходите.
Два года назад покупал по 27 гривен, сегодня в Копейке покупал 38,50 грн, в АТБ было 39,90 грн. Да Бог с ними с бананами, мы же не негры в Бурунди, где едят в среднем 190 кг в год на душу, у нас едят всего где-то 8 кг на душу, перебьемся, главное, чтобы картоха не дорожала.
Насчет увеличения населения и еды. После качественного скачка урожайности, удойности и увеличения мясистости - на сегодня все эти показатели уперлись в потолок и практически не увеличиваются. Была надежда на мясо из пробирки, но что-то тут дело двигается даже медленнее, чем с увеличением емкости батарей для электромобилей.
В Америке бананы в моем магазине от .33 до .99 за фунт в зависимости от сорта и сезона. А вот в том же магазине картошка от .99 до $2.20 за фунт. Но нам же картошка важнее, мы ж бананами не закусываем, правда? Нам лучше картошечки с сальцом, селедочка дунайская, грибочки с помидорчиками из бочки ... Сейчас бы на ящик бананов поменял.
freeze написав:Была надежда на мясо из пробирки, но что-то тут дело двигается даже медленнее, чем с увеличением емкости батарей для электромобилей.
Уже полно таких технологий. Не следишь. Астронавту в день надо минимум 650 г еды. Плюс 0,5 л воды для её приготовления. Плюс 2 л выпить. Плюс для туалета и помыться. Итого 5 кг в день. Себестоимость закидывания 1 кг в космос сейчас $20-30 тыщ. Сейчас все необходимое для одного чела в день обходится НАСА в $137 тыщ. SpaceX обещает по $5 тыщ за кг, но это только обещает. А как многолетний полет на Марс и обратно? НАСА давно подключило ведущие биотехнологические университеты США и давно всё это пробирочное мясо и выращивание жратву на борту изобретено. Варят на борту уже свои борщи с эрзац-свининкой вовсю. Приятного им аппетита. Но я бы предпочел натюрлих с базара.