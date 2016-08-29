Додано: Чет 22 бер, 2018 19:38

pesikot написав: 2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.

Вы, может, в ближайший супермаркет сходите. 2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.Вы, может, в ближайший супермаркет сходите.

Два года назад покупал по 27 гривен, сегодня в Копейке покупал 38,50 грн, в АТБ было 39,90 грн.Да Бог с ними с бананами, мы же не негры в Бурунди, где едят в среднем 190 кг в год на душу, у нас едят всего где-то 8 кг на душу, перебьемся, главное, чтобы картоха не дорожала.Козак. Говорят погода виновата, холодно, грустно и пасмурно, вот бананы плохо растут.Насчет увеличения населения и еды. После качественного скачка урожайности, удойности и увеличения мясистости - на сегодня все эти показатели уперлись в потолок и практически не увеличиваются.Была надежда на мясо из пробирки, но что-то тут дело двигается даже медленнее, чем с увеличением емкости батарей для электромобилей.