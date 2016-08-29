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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4652465346544655> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 745 1. Нет сбережений в валюте 10% 78 2. до 20% 6% 44 3. от 20% до 50% 7% 54 4. от 50% до 75% 13% 99 5. более 75% 63% 470 Всього голосів : 745 Додано: Чет 22 бер, 2018 19:02 freeze написав: tehno-teplo написав: Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао



Какао-бобы реально подорожали в долларах.

А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.

Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.

В основном это касается, конечно продовольствия. Людей на Земле становится больше, а количество еды практически не меняется. Какао-бобы реально подорожали в долларах.А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.В основном это касается, конечно продовольствия. Людей на Земле становится больше, а количество еды практически не меняется.

Людей за 1.5 года стало больше на 50%? И все на бананах? Причем ориентируемся на пересчет грн. цен на бананы в супермаркетах степей? Что еще выросло из еды в долларах на 50% из-за роста населения? Кол-во еды не меняется практически? Т.е. 8 млрд. едят как 5? Или млрд.?

З.ы. В степях цены на бананы зависят от сезона. ИМХО. Людей за 1.5 года стало больше на 50%? И все на бананах? Причем ориентируемся на пересчет грн. цен на бананы в супермаркетах степей? Что еще выросло из еды в долларах на 50% из-за роста населения? Кол-во еды не меняется практически? Т.е. 8 млрд. едят как 5? Или млрд.?З.ы. В степях цены на бананы зависят от сезона. ИМХО. "на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам" козак Повідомлень: 11349 З нами з: 06.03.09 Подякував: 2236 раз. Подякували: 2196 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:10 freeze написав: tehno-teplo написав: Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао Кроме инфляции в гривне существует инфляция в долларе ..за последние полгода сильно поднялись все изделия из металла ..возможно произошло подорожание в долларах какао



Какао-бобы реально подорожали в долларах.

А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.

Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.

В основном это касается, конечно продовольствия. Людей на Земле становится больше, а количество еды практически не меняется. Какао-бобы реально подорожали в долларах.А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.В основном это касается, конечно продовольствия. Людей на Земле становится больше, а количество еды практически не меняется.

ящик бананов- 18 кг при погрузке на корабль стоит 4 доллара....жадность - наше всё...

ящик бананов- 18 кг при погрузке на корабль стоит 4 доллара....жадность - наше всё... Востаннє редагувалось edvardd в Чет 22 бер, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз. edvardd

Повідомлень: 5071 З нами з: 20.11.08 Подякував: 60 раз. Подякували: 1161 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:22 freeze написав: А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.

Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов. А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.

2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.

Вы, может, в ближайший супермаркет сходите.

А то от вас "всёпропало" так прёт, что даже СЭП-3 запустился и работает без проблем 2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.Вы, может, в ближайший супермаркет сходите.А то от вас "всёпропало" так прёт, что даже СЭП-3 запустился и работает без проблем pesikot

Повідомлень: 1302 З нами з: 31.08.09 Подякував: 113 раз. Подякували: 416 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:30 pesikot написав: freeze написав: А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.

Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов. А посмотрите на бананы. Отчетливо помню относительно недавнее время, когда килограмм бананов хвостиком следовал за ценой одного доллара.Сколько прошло времени - год, полтора, и вот вам подарок кг бананов стоит 1,5 доллара, цена в долларах увеличилась на 50 процентов.

2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.

Вы, может, в ближайший супермаркет сходите.

А то от вас "всёпропало" так прёт, что даже СЭП-3 запустился и работает без проблем 2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.Вы, может, в ближайший супермаркет сходите.А то от вас "всёпропало" так прёт, что даже СЭП-3 запустился и работает без проблем

2 года назад бананы только для лохов были по 30-32



а вот яблоки украинские были по 9-11 грн, а сейчас 15-20, за 2 года инфляция на лицо 2 года назад бананы только для лохов были по 30-32а вот яблоки украинские были по 9-11 грн, а сейчас 15-20, за 2 года инфляция на лицо Востаннє редагувалось Zebra в Чет 22 бер, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз. Zebra

Повідомлень: 5512 З нами з: 21.09.12 Подякував: 351 раз. Подякували: 587 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:32 Re: Валютный рынок в контексте edvardd написав: ящик бананов- 18 кг при погрузке на корабль стоит 4 доллара.. ящик бананов- 18 кгстоит 4 доллара..

В каком порту, Киева или Днепра ?

п.с. Днепр , неформал , ,20/,30 В каком порту, Киева или Днепра ?п.с. Днепр , неформал , ,20/,30 Vadim V

Повідомлень: 1056 З нами з: 23.05.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:38 pesikot написав: 2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.

Вы, может, в ближайший супермаркет сходите. 2 года назад покупал бананы по 30-32 грн за килограмм, сейчас точно также бананы стоят 30-32 грн за килограмм.Вы, может, в ближайший супермаркет сходите.



Два года назад покупал по 27 гривен, сегодня в Копейке покупал 38,50 грн, в АТБ было 39,90 грн.

Да Бог с ними с бананами, мы же не негры в Бурунди, где едят в среднем 190 кг в год на душу, у нас едят всего где-то 8 кг на душу, перебьемся, главное, чтобы картоха не дорожала.



Козак. Говорят погода виновата, холодно, грустно и пасмурно, вот бананы плохо растут.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 07569.html



Насчет увеличения населения и еды. После качественного скачка урожайности, удойности и увеличения мясистости - на сегодня все эти показатели уперлись в потолок и практически не увеличиваются.

Была надежда на мясо из пробирки, но что-то тут дело двигается даже медленнее, чем с увеличением емкости батарей для электромобилей. Два года назад покупал по 27 гривен, сегодня в Копейке покупал 38,50 грн, в АТБ было 39,90 грн.Да Бог с ними с бананами, мы же не негры в Бурунди, где едят в среднем 190 кг в год на душу, у нас едят всего где-то 8 кг на душу, перебьемся, главное, чтобы картоха не дорожала.Козак. Говорят погода виновата, холодно, грустно и пасмурно, вот бананы плохо растут.Насчет увеличения населения и еды. После качественного скачка урожайности, удойности и увеличения мясистости - на сегодня все эти показатели уперлись в потолок и практически не увеличиваются.Была надежда на мясо из пробирки, но что-то тут дело двигается даже медленнее, чем с увеличением емкости батарей для электромобилей. freeze 4 Повідомлень: 7478 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2025 раз. Подякували: 2772 раз. Профіль 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 20:13 Zebra таки да, еще перед НГ бабаны были по 24 грн у нас в Одессе! ну а яблоки это чисто сезонный скачек цен, при чем чемдальше мы от сезона сбора урожая тем они дороже т.к. предложения не так много, а спрос велик! на базаре каждые выходные и берем ящиками, так дешевле на пару гривен , но после зимы продавцов заметно меньше и выбора нет особого таки да, еще перед НГ бабаны были по 24 грн у нас в Одессе! ну а яблоки это чисто сезонный скачек цен, при чем чемдальше мы от сезона сбора урожая тем они дороже т.к. предложения не так много, а спрос велик! на базаре каждые выходные и берем ящиками, так дешевле на пару гривен , но после зимы продавцов заметно меньше и выбора нет особого Maksimum_ Повідомлень: 8 З нами з: 01.02.18 Подякував: 16 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 20:19



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в среду относительно доллара на 2,01 коп., на торгах четверга вырос на 2,74 коп., оказавшись на уровне 26,2536 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 22 марта с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав к 26,28/26,32, а спустя 13 минут курс обосновался на отметке

26,24/26,28 UAH/USD, где удерживался равновесием спроса и предложения до 11.03 Киева. В этот час на рынке появились системные игроки, вызвав заметный рост текущей ликвидности сделок. Меж тем сбалансированность спроса и предложения позволила игрокам сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.



К 11.25 доллар немного понизился в цене по более значимым бидам (26,23/26,27 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, это встревожило регулятор, который появился на рынке, выкупая СКВ у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса, не допуская дальнейшего проседания цен «американца» и пополнив свои «закрома» на «дежурные» $10,0 млн.



Котировки последнего вернулись по состоянию на полдень к прежней отметке (26,25/26,27 UAH/USD), которую не покидали до 14.30 Киева, решившись в это время на более широкую маржу - 26,24/26,28 UAH/USD.



Межбанк, меж тем, опустел. Отсутствие реальных сделок сохранили цену доллара на цифре 26,24/26,28 UAH/USD до 16.20 Киева.



Эти цены оставались действующими на пустом МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.



На цифре 26,24/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 22 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2536 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,46% с 28,0672 UAH/USD до 26,2536 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, когда приток экспортной выручки из-за рубежа оказался неожиданно низким, нынче поступления СКВ заметно выросли.



Во-вторых, приближение финиша I квартала активизировало накопление ресурсов в нацвалюте для грядущих квартальных платежей.



В-третьих, о рисках проблем на рынке гривневого ресурса дала понять сохранившаяся с начала недели тенденция снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче они упали с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



В-четвертых, синхронно с безналичным долларом падала цена наличной СКВ, сохраняя минимальный курсовой зазор между ними и исключая спекуляции более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 22 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рост притока экспортной выручки из-за рубежа увеличил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.



Во-вторых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, в четверг на рынке появлялся регулятор с гривневыми интервенциями, внося свой вклад в общий рост оборотов.











Торги 22 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в дополуденном снижении действующих цен до внутридневного минимума, который после обеды был выкуплен, приведя к отскоку курсов. В большинстве случаев этот послеобеденный отскок не привел котировки «американца» к более высоким цифрам, чем уровни открытия, реализуя известный алгоритм пресловутой «курсовой пилы» «два шага вниз – один вверх».



В этом контексте исключение составил рынок Днепра, дилеры которого пошли своим путем, уже на старте сессии обвалив действующие цены ко внутридневному минимуму, реагируя этой превентивностью на ожидания пролонгации «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала. Подобный маневр позволил наличному рынку Днепра уже на старте сессии решить проблемы сбалансированности спроса и предложения, позволив местным дилерам не проводить ценовые ревизии достаточно долго. Вплоть до того момента, как все регионы страны охватил рост покупок СКВ после обеда.



Это же заметное дисконтирование действующих цен на самом старте сессии стало причиной того, что цены закрытия в наличной паре доллар-гривня в Днепре оказались выше уровней открытия.



Судя по всему для послеобеденной активизации клиентских покупок, вызвавших рост действующих цен, было как минимум, две причины: касание парой доллар-гривня около полудня внутридневного минимума, а также появление толики «свежей» гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Как и накануне, общим для наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов стало завершение сессии 22-го в итоговом равновесии покупок и продаж, которое позволило рынкам завершить торги с приличной ликвидностью, повторив в большинстве случаев показатели предыдущей сессии.



В течение четверга позиция «спрос» наличного доллара либо выросла на 5,0 коп. (рынок Днепра), либо потеряла 2,0-4,9 коп.

Офера наличного доллара 22-го либо выросли на 3,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Киев), либо потеряли 4,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Днепр), либо потеряла 2,0-7,0 коп., офера стали ниже на 3,0-7,0 коп.



Как и в среду, заметное курсовое разнообразие на наличном рынке могло свидетельствовать о продолжающемся межсезонью, которое немного затянулось как по причине немного нарушившего наши ожидания рынка безналичного доллара, который из-за выросшего притока СКВ из-за рубежа и прочих обстоятельств, не торопится входить в полосу стабильности или «боковик», так и вследствие спорадических послеобеденных разворотов настроения на наличном рынке стараниями появившейся «свежей» гривневой ликвидности. Это лишает рынок покоя, откладывая полновесную стабильность на более поздние сроки. Несмотря на «всенепременное» завершение последних сессий в балансе спрос/предложение.



Впрочем, по порядку.



Торги 22 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,25/26,33 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие было достигнуто изначальным и довольно заметным дисконтированием цен.



Превентивным меры позволили сохранить баланс спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня в Днепре до полудня, не прибегая к ценовым ревизиям в этот отрезок времени.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось повышать действующие цены из-за ставших более активными покупок «американца».



Итоговое равновесие спроса и предложение привело розничный сегмент к приличной ликвидности, заслужившей как и накануне, «четверку».



В течение четверга биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,25/26,33 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов радикально понизили действующие цены, решив, таким образом, до обеда проблему с возможными перекосами из-за доминирования клиентского «приноса» по причине «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара. После обеда выросшая активность покупателей привела к закономерному повышению действующих цен оптового «американца», позволив оптовикам сохранить равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты, заслужив «четверку с минусом», сохранились на уровне предыдущей сессии.



На протяжении 22 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера прибавили 3,0 коп. Как и в розничном сегменте, налицо очевидное стремление оптового рынка Днепра к стабильности.



По сравнению с закрытием 21 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений, офера стали ниже на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 марта уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 22 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, до обеда требовалось дисконтирование действующих цен из-за преобладания клиентских оферов, а после обеда ставший более активным спрос заставил валютчиков реагировать повышением цен.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до сменившего утреннее ралли и «шип» до $1,2385 на динамичную коррекцию с 09.30 Киева и до самого закрытия европейской сессии форекса евро.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2346 к отметке $1,2310 констатировав внутридневное его снижение на скромные 36 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту потерю, понизив менее значимые офера и учтя внутридневной рост наличной пары доллар-гривня (речь о рынке Днепра), позволивший им «не трогать» более значимые биды в паре евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2342, пара евро-доллар вскоре выросла, обосновавшись на уровне $1,2360, который не покидала до 07.00 Киева. С этого часа пара начала кратковременную «косметическую» коррекцию, оказавшись на старте украинской сессии форекса на цифре $1,2346.



Более динамичное ралли, стартовавшее с 08.00 Киева «вознесло» пару на пик «шипа» ($1,2385 по состоянию на 09.30 Киева), где евро «не засиделся», тотчас инициировав откат, затянувшийся до 17.00 и финишировавший на отметке $1,2306, впоследствии оказавшейся «базовой», относительно которой пара евро-доллар продолжала совершать разнополярные колебания, не покидая при этом диапазон $1,2290-1,2316 до 19.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро в ходе дневных торгов четверга опускается к доллару после публикации рекордно низких за несколько месяцев показателей деловой активности в еврозоне и делового климата в Германии.



По состоянию на 12.50 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2321 с $1,2338 на предыдущих торгах, курс доллара к иене падал до ¥105,51 со ¥106,05 за доллар на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 89,68 пункта.



Согласно обнародованным ранее в четверг данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19-ти стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте снизился до 55,3 пункта с 57,1 пункта в феврале. Эксперты прогнозировали снижение показателя лишь до 56,7 пункта. Предварительный показатель марта стал самым низким за последние 14 месяцев.



Кроме того, как сообщил исследовательский институт IFO, индекс делового климата в Германии в марте упал до 114,7 пункта с показателя февраля в 115,4 пункта, совпав с ожиданиями аналитиков. Таким образом, индикатор показал минимум за 11 месяцев.



Тем не менее, эксперты считают, что вышедшая в четверг статистика не сигнализирует о существенных проблемах в европейской экономике. Хотя снижение композитного PMI с 57,1 до 55,3 является довольно резким, его непосредственное влияние на экономику ограничено.



Компании продолжают набирать обороты быстрыми темпами, и перспективы роста в текущем году все еще позитивны.



Вместе с тем, валютные рынки продолжают реагировать на итоги заседания FOMC Федрезерва США. Регулятор в среду впервые в текущем году повысил базовую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.



Стало быть, пара евро-доллар встретила заседание FOMC ФРС у нижней границы диапазона $1,220-1,2520, в районе отметки $1,2270. Что создало реальные риски для игроков, которые держали длинные позиции по паре. Но в этот раз попытки попробовать на прочность поддержку диапазона не последовало. Точнее, волатильность в обе стороны все же была показана, сначала пара евро-доллар поднялась до $1,2315, потом упала до $1,2250, и лишь затем пара пошла окончательно вверх. При этом статистика свидетельствует: от первоначального уровня $1,2270 максимальное снижение составляло лишь 20 пунктов. Это и не удивительно, ведь главный вывод, который извлек для себя рынок из публикации прогнозных материалов – ФРС все еще ожидает три повышения ставки в 2018 году. Так показала медиана «прогнозных точек ( ( HTTPS://WWW.FEDERALRESERVE.GOV/MONETARY ... 180321.PDF ).

А то, что распределение голосов было 8 против 7, то есть на грани перехода к четырем повышениям ставок, рынок вроде бы не заметил.



Так что, как мы и предполагали, рынок разочаровался в долларе, поскольку ФРС не дала достаточных оснований ожидать четырех повышений ставок в этом году. Однако более внимательный анализ результатов заседания FOMC говорит о том, что ФРС все больше настроена на ужесточение монетарной политики.



Так, медианный прогноз по ставке на 2019 год по сравнению с декабрьскими оценками вырос с 2,688 до 2,875, на 2020 год с 3,0663 до 3,375, на долгосрочную перспективу с 2,750 до 2,875.



Прогноз по ВВП на 2018 год был повышен с 2,5% до 2,7%, на 2019 год с 2,1% до 2,4%, на 2019 год неизменный 2,0%, долгосрочный неизменный 1,8%.



Прогноз по уровню безработицы на 2018 год понижен с 3,9% до 3,8%, на 2019 год с 3,9% до 3,6%, на 2020 год с 4,0% до 3,6%, долгосрочный 4,6% до 4,5%.



Прогнозы по инфляции, однако, практически не были повышены, на 2019 год стоят неизменные 1,9% как по общему, так и стержневому индексу, повышен прогноз на 2020 год по стержневому индексу с 2,0% до 2,1%.



Вышеприведенная «скучная препарация» фактических итогов мартовского заседания FOMC Федрезерва дает основание для следующих выводов.



Прежде всего, констатируем: прогнозы весьма оптимистичные – ставка будет повышаться сильнее, ВВП станет расти сильнее, безработица упадет, и даже инфляция немного вырастет.



В этом контексте сильный рост евро (утром, на 09.30 Киева, в четверг евро достигал отметки $1,2385) выглядит нелогичным, однако, полагаю, здесь явно сработали стопы выше предыдущего максимума, от 19 марта, в районе $1,2355.

Впрочем, позже днем пара евро-доллар упала до $1,2306.



Следовательно, все, что мы увидали в графике пары евро-доллар в последние недели не что иное, как диапазонная игра, с хаотичными колебаниями амплитудой в фигуру-полторы. Сложно найти логику в этих колебаниях. Разумеется, за исключением того, что в некоторых случаях движение усиливается срабатыванием стоп-приказов.



Таким образом, двухдневное заседание FOMC ФРС не сумело задать для пары евро-доллар четкое направление движения, поэтому рынок, скорее всего, будет продолжать диапазонную торговлю, двигаясь в сторону зон накопления крупных стоп-приказов.



Полагаю, системные стопы пребывают как выше максимума от 08 марта на $1,2445, и снизу, под минимумом от 01 марта на $1,2155.



Очевидно, в новых-старых условиях порядок снятия стопов будет следующим.



Вначале снизу, потом сверху. То есть, сначала пара евро-доллар может упасть, например, до $1,2120, затем пойти в рост выше $1,2450.



Теоретически это возможно, если аппетиты к риску немного сдадут свои позиции, затем снова укрепятся.

Однако, сильных драйверов для того, чтобы пара евро-доллар инициировала «стратегическое» движение в одну из сторон и двинулась, допустим, на $1,15, или, наоборот, на $1,30, пока нет и в скором времени не предвидится.



Рынок остается «барахтаться» в диапазоне, вяло реагируя на статистику и давая повод новостным лентам для комментариев, и, видимо, там останется. Как минимум, еще несколько недель. Это, впрочем, отнюдь не исключает наш прежний прогноз: мы по-прежнему надеемся, что доллар все-таки начнет расти, отыгрывая «затягивание гаек» монетарной политики ФРС, хотя на моменте рынок, похоже, успел выработать стойкую невосприимчивость этого значимого в прежние времена фактору.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что сосредоточившись на аккумулировании евро, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 22 марта по спросу и по предложению.



Торги рублем в четверга в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившимся с закрытия среды спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 марта по спросу и по предложению не изменились.



Вопреки нашим ожиданиям, в четверг рынок безналичного доллара не лег в дрейф бокового тренда, а констатировав незначительную по нынешним временам коррекцию.



Думается, решающую роль в пролонгации «мягкого» «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара сыграли нижеследующие факторы.



Во-первых, в четверг сохраняется высокий приток экспортной выручки из-за рубежа, формируя на межбанке соответствующее настроение.



Во-вторых, вопреки ожиданиям, тон комментария FOMC Федрезерва США оказался «голубиным». В частности, Дж.Пауэлл упомянул три возможных повышения ставки в 2018 году, а не четыре, что снижает «техническую» поддержку доллара на мировом валютном рынке. Собственно, текущая коррекция «американца» относительно других системных СКВ тому свидетельство.



В-третьих, на календаре III декада последнего месяца квартала. Это заставляет бизнес начать аккумулировать гривню для квартальных платежей. Меж тем, с гривневой ликвидностью в последнее время не слишком гладко. В частности, из-за скудности мартовских компенсаций НДС экспортерам. Это вынуждает игроков аккуратно продавать СКВ на межбанке, чтоб выручить становящуюся дефицитом нацвалюту к финишу месяца.



Тем не менее, мы сохраняем свой прежний прогноз, предполагающий стремление рынка безналичного доллара войти в полосу относительной стабильности. В частности, на ближайших, пятничных торгах. Судя по динамике ликвидности состоявшихся сделок, рынку безналичного доллара «нравится» относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое постоянством действующих цен.



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в среду относительно доллара на 2,01 коп., на торгах четверга вырос на 2,74 коп., оказавшись на уровне 26,2536 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 22 марта с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав к 26,28/26,32, а спустя 13 минут курс обосновался на отметке26,24/26,28 UAH/USD, где удерживался равновесием спроса и предложения до 11.03 Киева. В этот час на рынке появились системные игроки, вызвав заметный рост текущей ликвидности сделок. Меж тем сбалансированность спроса и предложения позволила игрокам сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.К 11.25 доллар немного понизился в цене по более значимым бидам (26,23/26,27 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, это встревожило регулятор, который появился на рынке, выкупая СКВ у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса, не допуская дальнейшего проседания цен «американца» и пополнив свои «закрома» на «дежурные» $10,0 млн.Котировки последнего вернулись по состоянию на полдень к прежней отметке (26,25/26,27 UAH/USD), которую не покидали до 14.30 Киева, решившись в это время на более широкую маржу - 26,24/26,28 UAH/USD.Межбанк, меж тем, опустел. Отсутствие реальных сделок сохранили цену доллара на цифре 26,24/26,28 UAH/USD до 16.20 Киева.Эти цены оставались действующими на пустом МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.На цифре 26,24/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.Большинство сделок на межбанке 22 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2536 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,46% с 28,0672 UAH/USD до 26,2536 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 22 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 22 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, когда приток экспортной выручки из-за рубежа оказался неожиданно низким, нынче поступления СКВ заметно выросли.Во-вторых, приближение финиша I квартала активизировало накопление ресурсов в нацвалюте для грядущих квартальных платежей.В-третьих, о рисках проблем на рынке гривневого ресурса дала понять сохранившаяся с начала недели тенденция снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче они упали с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.В-четвертых, синхронно с безналичным долларом падала цена наличной СКВ, сохраняя минимальный курсовой зазор между ними и исключая спекуляции более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 22 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, рост притока экспортной выручки из-за рубежа увеличил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.Во-вторых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, в четверг на рынке появлялся регулятор с гривневыми интервенциями, внося свой вклад в общий рост оборотов.Торги 22 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в дополуденном снижении действующих цен до внутридневного минимума, который после обеды был выкуплен, приведя к отскоку курсов. В большинстве случаев этот послеобеденный отскок не привел котировки «американца» к более высоким цифрам, чем уровни открытия, реализуя известный алгоритм пресловутой «курсовой пилы» «два шага вниз – один вверх».В этом контексте исключение составил рынок Днепра, дилеры которого пошли своим путем, уже на старте сессии обвалив действующие цены ко внутридневному минимуму, реагируя этой превентивностью на ожидания пролонгации «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала. Подобный маневр позволил наличному рынку Днепра уже на старте сессии решить проблемы сбалансированности спроса и предложения, позволив местным дилерам не проводить ценовые ревизии достаточно долго. Вплоть до того момента, как все регионы страны охватил рост покупок СКВ после обеда.Это же заметное дисконтирование действующих цен на самом старте сессии стало причиной того, что цены закрытия в наличной паре доллар-гривня в Днепре оказались выше уровней открытия.Судя по всему для послеобеденной активизации клиентских покупок, вызвавших рост действующих цен, было как минимум, две причины: касание парой доллар-гривня около полудня внутридневного минимума, а также появление толики «свежей» гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).Как и накануне, общим для наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов стало завершение сессии 22-го в итоговом равновесии покупок и продаж, которое позволило рынкам завершить торги с приличной ликвидностью, повторив в большинстве случаев показатели предыдущей сессии.В течение четверга позиция «спрос» наличного доллара либо выросла на 5,0 коп. (рынок Днепра), либо потеряла 2,0-4,9 коп.Офера наличного доллара 22-го либо выросли на 3,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Киев), либо потеряли 4,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Днепр), либо потеряла 2,0-7,0 коп., офера стали ниже на 3,0-7,0 коп.Как и в среду, заметное курсовое разнообразие на наличном рынке могло свидетельствовать о продолжающемся межсезонью, которое немного затянулось как по причине немного нарушившего наши ожидания рынка безналичного доллара, который из-за выросшего притока СКВ из-за рубежа и прочих обстоятельств, не торопится входить в полосу стабильности или «боковик», так и вследствие спорадических послеобеденных разворотов настроения на наличном рынке стараниями появившейся «свежей» гривневой ликвидности. Это лишает рынок покоя, откладывая полновесную стабильность на более поздние сроки. Несмотря на «всенепременное» завершение последних сессий в балансе спрос/предложение.Впрочем, по порядку.Торги 22 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,25/26,33 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие было достигнуто изначальным и довольно заметным дисконтированием цен.Превентивным меры позволили сохранить баланс спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня в Днепре до полудня, не прибегая к ценовым ревизиям в этот отрезок времени.Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось повышать действующие цены из-за ставших более активными покупок «американца».Итоговое равновесие спроса и предложение привело розничный сегмент к приличной ликвидности, заслужившей как и накануне, «четверку».В течение четверга биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,25/26,33 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов радикально понизили действующие цены, решив, таким образом, до обеда проблему с возможными перекосами из-за доминирования клиентского «приноса» по причине «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара. После обеда выросшая активность покупателей привела к закономерному повышению действующих цен оптового «американца», позволив оптовикам сохранить равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты, заслужив «четверку с минусом», сохранились на уровне предыдущей сессии.На протяжении 22 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера прибавили 3,0 коп. Как и в розничном сегменте, налицо очевидное стремление оптового рынка Днепра к стабильности.По сравнению с закрытием 21 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений, офера стали ниже на 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 марта уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 22 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, до обеда требовалось дисконтирование действующих цен из-за преобладания клиентских оферов, а после обеда ставший более активным спрос заставил валютчиков реагировать повышением цен.Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до сменившего утреннее ралли и «шип» до $1,2385 на динамичную коррекцию с 09.30 Киева и до самого закрытия европейской сессии форекса евро.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2346 к отметке $1,2310 констатировав внутридневное его снижение на скромные 36 пунктов.Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту потерю, понизив менее значимые офера и учтя внутридневной рост наличной пары доллар-гривня (речь о рынке Днепра), позволивший им «не трогать» более значимые биды в паре евро-гривня.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 22 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2342, пара евро-доллар вскоре выросла, обосновавшись на уровне $1,2360, который не покидала до 07.00 Киева. С этого часа пара начала кратковременную «косметическую» коррекцию, оказавшись на старте украинской сессии форекса на цифре $1,2346.Более динамичное ралли, стартовавшее с 08.00 Киева «вознесло» пару на пик «шипа» ($1,2385 по состоянию на 09.30 Киева), где евро «не засиделся», тотчас инициировав откат, затянувшийся до 17.00 и финишировавший на отметке $1,2306, впоследствии оказавшейся «базовой», относительно которой пара евро-доллар продолжала совершать разнополярные колебания, не покидая при этом диапазон $1,2290-1,2316 до 19.45 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс евро в ходе дневных торгов четверга опускается к доллару после публикации рекордно низких за несколько месяцев показателей деловой активности в еврозоне и делового климата в Германии.По состоянию на 12.50 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2321 с $1,2338 на предыдущих торгах, курс доллара к иене падал до ¥105,51 со ¥106,05 за доллар на предыдущем закрытии.Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 89,68 пункта.Согласно обнародованным ранее в четверг данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19-ти стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте снизился до 55,3 пункта с 57,1 пункта в феврале. Эксперты прогнозировали снижение показателя лишь до 56,7 пункта. Предварительный показатель марта стал самым низким за последние 14 месяцев.Кроме того, как сообщил исследовательский институт IFO, индекс делового климата в Германии в марте упал до 114,7 пункта с показателя февраля в 115,4 пункта, совпав с ожиданиями аналитиков. Таким образом, индикатор показал минимум за 11 месяцев.Тем не менее, эксперты считают, что вышедшая в четверг статистика не сигнализирует о существенных проблемах в европейской экономике. Хотя снижение композитного PMI с 57,1 до 55,3 является довольно резким, его непосредственное влияние на экономику ограничено.Компании продолжают набирать обороты быстрыми темпами, и перспективы роста в текущем году все еще позитивны.Вместе с тем, валютные рынки продолжают реагировать на итоги заседания FOMC Федрезерва США. Регулятор в среду впервые в текущем году повысил базовую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.Стало быть, пара евро-доллар встретила заседание FOMC ФРС у нижней границы диапазона $1,220-1,2520, в районе отметки $1,2270. Что создало реальные риски для игроков, которые держали длинные позиции по паре. Но в этот раз попытки попробовать на прочность поддержку диапазона не последовало. Точнее, волатильность в обе стороны все же была показана, сначала пара евро-доллар поднялась до $1,2315, потом упала до $1,2250, и лишь затем пара пошла окончательно вверх. При этом статистика свидетельствует: от первоначального уровня $1,2270 максимальное снижение составляло лишь 20 пунктов. Это и не удивительно, ведь главный вывод, который извлек для себя рынок из публикации прогнозных материалов – ФРС все еще ожидает три повышения ставки в 2018 году. Так показала медиана «прогнозных точек ( ().А то, что распределение голосов было 8 против 7, то есть на грани перехода к четырем повышениям ставок, рынок вроде бы не заметил.Так что, как мы и предполагали, рынок разочаровался в долларе, поскольку ФРС не дала достаточных оснований ожидать четырех повышений ставок в этом году. Однако более внимательный анализ результатов заседания FOMC говорит о том, что ФРС все больше настроена на ужесточение монетарной политики.Так, медианный прогноз по ставке на 2019 год по сравнению с декабрьскими оценками вырос с 2,688 до 2,875, на 2020 год с 3,0663 до 3,375, на долгосрочную перспективу с 2,750 до 2,875.Прогноз по ВВП на 2018 год был повышен с 2,5% до 2,7%, на 2019 год с 2,1% до 2,4%, на 2019 год неизменный 2,0%, долгосрочный неизменный 1,8%.Прогноз по уровню безработицы на 2018 год понижен с 3,9% до 3,8%, на 2019 год с 3,9% до 3,6%, на 2020 год с 4,0% до 3,6%, долгосрочный 4,6% до 4,5%.Прогнозы по инфляции, однако, практически не были повышены, на 2019 год стоят неизменные 1,9% как по общему, так и стержневому индексу, повышен прогноз на 2020 год по стержневому индексу с 2,0% до 2,1%.Вышеприведенная «скучная препарация» фактических итогов мартовского заседания FOMC Федрезерва дает основание для следующих выводов.Прежде всего, констатируем: прогнозы весьма оптимистичные – ставка будет повышаться сильнее, ВВП станет расти сильнее, безработица упадет, и даже инфляция немного вырастет.В этом контексте сильный рост евро (утром, на 09.30 Киева, в четверг евро достигал отметки $1,2385) выглядит нелогичным, однако, полагаю, здесь явно сработали стопы выше предыдущего максимума, от 19 марта, в районе $1,2355.Впрочем, позже днем пара евро-доллар упала до $1,2306.Следовательно, все, что мы увидали в графике пары евро-доллар в последние недели не что иное, как диапазонная игра, с хаотичными колебаниями амплитудой в фигуру-полторы. Сложно найти логику в этих колебаниях. Разумеется, за исключением того, что в некоторых случаях движение усиливается срабатыванием стоп-приказов.Таким образом, двухдневное заседание FOMC ФРС не сумело задать для пары евро-доллар четкое направление движения, поэтому рынок, скорее всего, будет продолжать диапазонную торговлю, двигаясь в сторону зон накопления крупных стоп-приказов.Полагаю, системные стопы пребывают как выше максимума от 08 марта на $1,2445, и снизу, под минимумом от 01 марта на $1,2155.Очевидно, в новых-старых условиях порядок снятия стопов будет следующим.Вначале снизу, потом сверху. То есть, сначала пара евро-доллар может упасть, например, до $1,2120, затем пойти в рост выше $1,2450.Теоретически это возможно, если аппетиты к риску немного сдадут свои позиции, затем снова укрепятся.Однако, сильных драйверов для того, чтобы пара евро-доллар инициировала «стратегическое» движение в одну из сторон и двинулась, допустим, на $1,15, или, наоборот, на $1,30, пока нет и в скором времени не предвидится.Рынок остается «барахтаться» в диапазоне, вяло реагируя на статистику и давая повод новостным лентам для комментариев, и, видимо, там останется. Как минимум, еще несколько недель. Это, впрочем, отнюдь не исключает наш прежний прогноз: мы по-прежнему надеемся, что доллар все-таки начнет расти, отыгрывая «затягивание гаек» монетарной политики ФРС, хотя на моменте рынок, похоже, успел выработать стойкую невосприимчивость этого значимого в прежние времена фактору.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что сосредоточившись на аккумулировании евро, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 22 марта по спросу и по предложению.Торги рублем в четверга в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившимся с закрытия среды спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 марта по спросу и по предложению не изменились.Вопреки нашим ожиданиям, в четверг рынок безналичного доллара не лег в дрейф бокового тренда, а констатировав незначительную по нынешним временам коррекцию.Думается, решающую роль в пролонгации «мягкого» «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара сыграли нижеследующие факторы.Во-первых, в четверг сохраняется высокий приток экспортной выручки из-за рубежа, формируя на межбанке соответствующее настроение.Во-вторых, вопреки ожиданиям, тон комментария FOMC Федрезерва США оказался «голубиным». В частности, Дж.Пауэлл упомянул три возможных повышения ставки в 2018 году, а не четыре, что снижает «техническую» поддержку доллара на мировом валютном рынке. Собственно, текущая коррекция «американца» относительно других системных СКВ тому свидетельство.В-третьих, на календаре III декада последнего месяца квартала. Это заставляет бизнес начать аккумулировать гривню для квартальных платежей. Меж тем, с гривневой ликвидностью в последнее время не слишком гладко. В частности, из-за скудности мартовских компенсаций НДС экспортерам. Это вынуждает игроков аккуратно продавать СКВ на межбанке, чтоб выручить становящуюся дефицитом нацвалюту к финишу месяца.Тем не менее, мы сохраняем свой прежний прогноз, предполагающий стремление рынка безналичного доллара войти в полосу относительной стабильности. В частности, на ближайших, пятничных торгах. Судя по динамике ликвидности состоявшихся сделок, рынку безналичного доллара «нравится» относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое постоянством действующих цен.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62546 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3731 раз. Подякували: 7075 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 20:28 Maksimum_

на базаре постоянный продавец недавно сказал, что им закупочную цену повышают патамучто уже и яблоки пошли на экспорт, где то выгоднее продавать возможно из за укрепления гривны... а шо делать? чик Повідомлень: 5526 З нами з: 03.01.09 Подякував: 2915 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 20:33 somilitark написав: ЛАД написав: P.s. Удивило сегодняшнее удивление по поводу инфляции P.s. Удивило сегодняшнее удивление по поводу инфляции



Я думал вас удивили примитивные манипуляции,мол всё очень плохо,все цены галлопируют,пропалофсё,поравалить!

Плюс подумал,что вас удивила реакция форумчан,которые с радостью бросились наперегонки обсасывать вентиляторный заброс без имени и места?

........ Я думал вас удивили примитивные манипуляции,мол всё очень плохо,все цены галлопируют,пропалофсё,поравалить!Плюс подумал,что вас удивила реакция форумчан,которые с радостью бросились наперегонки обсасывать вентиляторный заброс без имени и места?........

Позвольте мне удивляться тому, что меня удивляет.

Переживания людей по поводу удорожания жизни я понимаю, и они меня не удивляют.

И, кстати, я как-то не заметил сегодня криков "пропалофсё,поравалить". Да, и слово "галоп" пишется с одним "п".



А по поводу инфляции свежий пример (прошу прощения за длинную цитату).

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" инициирует повышение тарифа на отпуск электроэнергии, которая производится на атомных электростанциях, на 29,15%, или на 15,75 коп./кВт-час до 69,78 коп./кВт-час на 2018 год.



Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.



Данная инициатива была вынесена на публичное обсуждение 5 апреля, которое состоится в офисе "Энергоатома".



Согласно обоснованию "Энергоатома" тариф на электроэнергию, производимую АЭС, на 2018 год должен составлять 69,78 коп./кВт-час, а на тепловую энергию - 112,67 гривен/Гкал.



Скорректированные расчеты тарифов АЭС на 2018 год предусматривают увеличение фонда оплаты труда на 35%, или на 2,464 млрд гривен до 9,521 млрд гривен, из них 123,6 млн гривен на дополнительную численность работников (418 человек).



В расчетах указано, что товарная продукция от отпуска электроэнергии АЭС в 2018 году составит 55,217 млрд гривен.



Также "Энергоатом" инициирует увеличение инвестиционной программы на 2018 год на 56%, или на 5,762 млрд гривен до 16,043 млрд гривен (увеличение предусматривается за счет увеличение прибыли на 5,345 млрд гривен до 8,588 млрд гривен).



Как сообщали Українські Новини, 16 марта президент "Энергоатома" Юрий Недашковский заявил, что НАЭКу не хватает 55,06 млн долларов (1,436 млрд гривен) на закупку ядерного топлива в 2018 году из-за низкого тарифа на отпуск электроэнергии на 2018 год, который был принят Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



Также, по словам Недашковского, дефицит тарифа по итогам 2017 составил 1,668 млрд гривен.

https://ukranews.com/news/553735-ehnergoatom-ynycyyruet-povyshenye-taryfa-na-ehlektroehnergyyu-aehs-na-29

Понравилась цифра "123,6 млн гривен на дополнительную численность работников (418 человек)".

Небольшой расчёт -

123,6 млн : 418 : 12 мес. = 24.640 грн.

Предполагаю, что сюда входит и ЕСВ, тогда месячная зарплата 1 человека равна 24640 : 1,22 = 20.198 грн.

Учтём ещё подоходный и военный сбор - 20198 - 19,5% = 16260 грн.

Т.о. Энергоатом закладывает ср. зарплату в 20.200 грн и к выдаче на руки 16.260 грн. Пересчитывая по курсу пусть 27, получаем ср. зарплату 750 долл., к выдаче на руки - 600 долл. Позвольте мне удивляться тому, что меня удивляет.Переживания людей по поводу удорожания жизни я понимаю, и они меняудивляют.И, кстати, я как-то не заметил сегодня криков "пропалофсё,поравалить". Да, и слово "галоп" пишется с одним "п".А по поводу инфляции свежий пример (прошу прощения за длинную цитату).Понравилась цифра "123,6 млн гривен на дополнительную численность работников (418 человек)".Небольшой расчёт -123,6 млн : 418 : 12 мес. = 24.640 грн.Предполагаю, что сюда входит и ЕСВ, тогда месячная зарплата 1 человека равна 24640 : 1,22 = 20.198 грн.Учтём ещё подоходный и военный сбор - 20198 - 19,5% = 16260 грн.Т.о. Энергоатом закладывает ср. зарплату в 20.200 грн и к выдаче на руки 16.260 грн. Пересчитывая по курсу пусть 27, получаем ср. зарплату 750 долл., к выдаче на руки - 600 долл. ЛАД 2 Повідомлень: 9136 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2903 раз. Подякували: 2615 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4652465346544655> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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